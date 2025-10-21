Hà Nội rà soát, chấm dứt hoạt động toàn bộ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trong khu dân cư

TPO - UBND TP Hà Nội giao các xã tổng hợp danh sách các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, trong dân cư, không được phép hoạt động để tham mưu chỉ đạo và triển khai giải pháp chấm dứt hoạt động giết mổ tại các cơ sở này.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành kế hoạch về Quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030.

Kế hoạch đưa ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 đạt 70% lượng động vật được giết mổ tập trung, công nghiệp; 100% cơ sở giết mổ công nghiệp, bán công nghiệp được ứng dụng công nghệ tiên tiến, khép kín. 100% các cơ sở giết mổ khi hoạt động phải được cấp phép và kiểm soát trước khi lưu thông ngoài thị trường.

Hoàn thành việc rà soát, tham mưu, điều chỉnh; xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở giết mổ động vật tập trung, khép kín theo chuỗi, khu giết mổ tập trung tạm thời phù hợp với thực tiễn theo Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Xử lý dứt điểm việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không đúng quy định. Ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin và truy xuất nguồn gốc...

Ảnh minh họa

Kế hoạch được chia làm 3 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1: Rà soát, phân loại và lập phương án xử lý các cơ sở giết mổ từ tháng 10/2025 đến tháng 12/2025.

Giai đoạn 2: Cập nhật, điều chỉnh, bổ sung hệ thống mạng lưới giết mổ tập trung, khép kín, khu vực giết mổ tạm thời (giai đoạn 2026-2027).

Giai đoạn 3: Xử lý dứt điểm và hỗ trợ di dời cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tự phát, không đủ điều kiện vệ sinh thú y (giai đoạn 2028-2030).

Kèm theo đó là 6 nhóm giải pháp gồm: Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể tới từng cơ quan đơn vị, từng cá nhân trong công tác quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật; Phát triển cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, khép kín, cơ sở giết mổ tập trung tạm thời, giết mổ công nghiệp; Phát triển thị trường, kiểm soát nguồn gốc sản phẩm; Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quản lý, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; Tích cực truyền thông nâng cao nhận thức của người dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, tiêu dùng động vật, sản phẩm động vật; Đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý.

UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND cấp xã tổng hợp danh sách các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, trong dân cư, không được phép hoạt động để tham mưu chỉ đạo và triển khai giải pháp chấm dứt hoạt động giết mổ tại các cơ sở này.

Đồng thời thống kê, rà soát các chợ đầu mối, chợ có sản lượng tiêu thụ lớn sản phẩm động vật cần bố trí lực lượng liên ngành kiểm tra, kiểm soát. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư xây dựng, vận hành cơ sở giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật đúng các quy định. Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục về đất đai để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung...