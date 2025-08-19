Khởi tố 3 đối tượng buôn bán, giết mổ lợn nhiễm bệnh

Ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng H. Đ.T, N.T. K. L và T. V. Đ.

Đọc lệnh khởi tố bị can đối với 3 đối tượng H. Đ. T, N.T. K. L , T. V. Đ. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 23/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ trì, phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y số 8 - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị và Công an phường Quảng Trị tiến hành kiểm tra, phát hiện tạilò mổ lợn của ông Võ Bảy (ở khu phố 8, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) có H.Đ.T (SN 1990, trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) cùng với P.T.H (SN 1982, trú tại xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đang thực hiện hành vi giết mổ lợn.

Sau đó, P.T.H dùng xe máy biển kiểm soát 74H1-057.55 vận chuyển 2 con lợn đã được giết, mổ không đóng dấu kiểm dịch theo quy định đi ra chợ phường Quảng Trị giao cho N.T. K. L để bán lẻ. Trong quá trình này lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Ngoài ra, tại hiện trường còn có N.Đ.N.P (SN 1999, trú tại xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị) đang đứng chờ để vận chuyển lợn giao tại khu vực chợ phường Quảng Trị.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tại khu vực lò mổ của ông Võ Bảy đang có 1 con lợn đã được giết và 19 con lợn đang được nuôi nhốt trong chuồng có dấu hiệu bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Trong tổng số 22 con lợn phát hiện được giết mổ tại lò, xác định H.Đ.T là chủ sở hữu của 18 con, số lợn này được H.Đ.T mua từ T.V.Đ (SN 2001, trú tại xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị), trọng lượng mỗi con khoảng 40 kg. Quá trình mua bán, hai bên không có hóa đơn, chứng từ cũng như không có giấy tờ về hoạt động kiểm dịch. Quá trình làm việc, T.V.Đ đã thừa nhận bán số lợn này cho H.Đ.T.

Trong số 18 con lợn mà T.V.Đ đã bán cho H.Đ.T có 16 con bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tổng trọng lượng 16 con lợn này là 742kg, ước trị giá khoảng 45 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, xử lý theo quy địnhpháp luật.