Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố 3 đối tượng buôn bán, giết mổ lợn nhiễm bệnh

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ba đối tượng ở tỉnh Quảng Trị bị cơ quan chức năng xử lý hình sự về hành vi buôn bán, giết mổ lợn nhiễm bệnh.

Ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng H. Đ.T, N.T. K. L và T. V. Đ.

doc-lenh-khoi-to-3-bi-can-van-mua-ban-giet-mo-lon-benh.png
Đọc lệnh khởi tố bị can đối với 3 đối tượng H. Đ. T, N.T. K. L , T. V. Đ. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 23/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ trì, phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y số 8 - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị và Công an phường Quảng Trị tiến hành kiểm tra, phát hiện tạilò mổ lợn của ông Võ Bảy (ở khu phố 8, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) có H.Đ.T (SN 1990, trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) cùng với P.T.H (SN 1982, trú tại xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đang thực hiện hành vi giết mổ lợn.

Sau đó, P.T.H dùng xe máy biển kiểm soát 74H1-057.55 vận chuyển 2 con lợn đã được giết, mổ không đóng dấu kiểm dịch theo quy định đi ra chợ phường Quảng Trị giao cho N.T. K. L để bán lẻ. Trong quá trình này lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Ngoài ra, tại hiện trường còn có N.Đ.N.P (SN 1999, trú tại xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị) đang đứng chờ để vận chuyển lợn giao tại khu vực chợ phường Quảng Trị.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tại khu vực lò mổ của ông Võ Bảy đang có 1 con lợn đã được giết và 19 con lợn đang được nuôi nhốt trong chuồng có dấu hiệu bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Trong tổng số 22 con lợn phát hiện được giết mổ tại lò, xác định H.Đ.T là chủ sở hữu của 18 con, số lợn này được H.Đ.T mua từ T.V.Đ (SN 2001, trú tại xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị), trọng lượng mỗi con khoảng 40 kg. Quá trình mua bán, hai bên không có hóa đơn, chứng từ cũng như không có giấy tờ về hoạt động kiểm dịch. Quá trình làm việc, T.V.Đ đã thừa nhận bán số lợn này cho H.Đ.T.

Trong số 18 con lợn mà T.V.Đ đã bán cho H.Đ.T có 16 con bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tổng trọng lượng 16 con lợn này là 742kg, ước trị giá khoảng 45 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, xử lý theo quy địnhpháp luật.

Hữu Thành
#dịch tả lợn châu Phi #vận chuyển #buôn bán #giết mổ lợn nhiễm bệnh #Công an #Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục