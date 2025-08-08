Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Gia Lai:

Phát hiện xe tải chở gần 70 con lợn mang mầm bệnh đi tiêu thụ

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng chức năng tại Gia Lai vừa phát hiện gần 70 con heo dương tính với dịch tả lợn châu Phi, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Ngày 8/8, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết, UBND hai phường Quy Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 tài xế điều khiển phương tiện chở heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi khi lưu thông qua địa bàn.

kiem-tra.jpg

Trường hợp đầu tiên là ông N.N.K (thôn Đức Long, xã Hoài Ân) bị UBND phường Hoài Nhơn Bắc xử phạt 7 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định chung về giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

Trước đó vào ngày 21/7, ông K. dùng ô tô tải vận chuyển 14 con heo không có giấy chứng nhận kiểm dịch từ Thạch Trụ (tỉnh Quảng Ngãi) về tiêu thụ tại tỉnh Gia Lai. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy heo trên xe dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Trường hợp thứ hai là ông B.V.M (tỉnh Thanh Hóa) bị xử phạt về hành vi tương tự. Ngày 22/7, ông M. sử dụng xe tải vận chuyển 54 con heo nghi nhiễm bệnh từ một xã ở phía Tây tỉnh Gia Lai để đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy số heo này dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Toàn bộ số heo nhiễm bệnh trên đã bị tiêu hủy theo quy định.

Hôm qua (7/8), Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục QLTT tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường An Nhơn, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực III tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan kiểm tra ô tô tải mang biển kiểm soát 50H – 208... đang đậu đỗ tại tổ dân phố Thuận Đức, phường An Nhơn.

3.jpg
Số heo nhiễm bệnh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong số 220 con heo (khối lượng khoảng 4,2 tấn), có một số con có dấu hiệu mắc dịch bệnh truyền nhiễm như xuất huyết trên da ở các vị trí bụng, tai.... Mẫu test nhanh cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi; tài xế và chủ số heo trên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số heo trên để tiêu hủy.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai cho biết, 4 chốt kiểm soát dịch bệnh động vật liên ngành tại các tuyến giao thông trọng yếu trên địa bàn vẫn duy trì hoạt động, kiểm soát chặt chẽ. Toàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 17 ổ dịch tả heo châu Phi, chủ yếu là các hộ chăn nuôi.

Trương Định
#dịch tả lợn châu Phi #Gia Lai #xử phạt tài xế #tiêu hủy heo nhiễm bệnh #kiểm dịch động vật #dịch bệnh chăn nuôi #vi rút dịch tả lợn

