Phạt 320 triệu đồng công ty giết mổ gia súc lớn ở Hà Nội

TPO - Sở Nông nghiệp và môi trường (NN&MT) Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Minh Hiền, bởi nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm của công ty này chưa có giấy phép môi trường.

Sở NN&MT Hà Nội vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Minh Hiền (cụm Công nghiệp Bích Hòa, xã Bình Minh, Hà Nội) tổng số tiền 320 triệu đồng, do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cụ thể, nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, sản xuất chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt tại cụm công nghiệp Bích Hòa của công ty này không có giấy phép môi trường theo quy định.



Theo Sở NN&MT Hà Nội, trên địa bàn thành phố có 701 cơ sở giết mổ, trong đó có 84 cơ sở giết mổ trâu bò, 201 cơ sở giết mổ lợn, 405 cơ sở giết mổ gia cầm, 11 cơ sở giết mổ động vật khác.

Công ty TNHH Minh Hiền là một trong 8 cơ sở giết mổ gia súc- gia cầm lớn nhất Hà Nội. Chỉ riêng lợn, trung bình mỗi ngày công ty giết mổ khoảng 1.000 con.