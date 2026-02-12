Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội miễn phí cho khách đi tàu điện dịp Tết Nguyên đán

Trọng Đảng
TPO - Ngày 12/1, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) thông báo, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, đơn vị thực hiện miễn phí cho hành khách đi vé lượt trên 2 tuyến tàu đường sắt đô thị (tàu điện) là Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy.

Công ty Hanoi Metro cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bắt đầu từ 14/02/2026 đến hết 22/02/2026 (tức từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng - 9 ngày) Hanoi Metro miễn phí 100% giá vé lượt cho hành khách.

451312151-909663087866719-107683967842413010-n.jpg
Đường sắt đô thị Hà Nội hoạt động đón trả khách trên tuyến.

Theo Hanoi Metro, hiện vé lượt đang được Hanoi Metro triển khai bán cho khách đi trên hai tuyến đường sắt đô thị là Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy theo hai hình thức là mua vé trực tiếp tại quầy vé hoặc qua ứng dụng (app) Hà Nội Metro.

Với lịch vận hành hai tuyến đường sắt đô thị trong dịp Tết Nguyên đán, Công ty Hanoi Metro cho biết, vào thứ 6 ngày 13/02/2026 (26 Tết), thời gian mở – đóng tuyến 05:30 – 24:00. Thời gian là 6 phút/chuyến trong khung giờ từ 06:30 - 09:00 và 16:30 – 19:30; 10 phút các khung giờ còn lại; 15 phút từ 22:00 – 24:00.

Thứ 7 ngày 14/02/2026 (27 Tết) và Chủ nhật ngày 15/02/2026 (28 Tết): Thời gian mở - đóng tuyến 05:30 - 22:00. Thời gian là 10 phút/chuyến trong khung giờ 05:30 – 20:30; 15 phút từ 20:30 - 22:00.

Thứ 2 ngày 16/02/2026 (29 Tết): Thời gian mở - đóng tuyến 05:30 - 02:00 sáng ngày 17/02/2026. Thời gian là 10 phút/chuyến từ 05:30 - 17:00; 15 phút từ 17:00 - 02:00 sáng ngày 17/02/2026;

Thứ 3 ngày 17/02/2026 (Mùng 1 Tết): Thời gian mở - đóng tuyến 10:00 - 18:00. Thời gian chạy tàu: 10 phút/chuyến; Thứ 4 ngày 18/02/2026 (Mùng 2 Tết): Thời gian mở - đóng tuyến 08:00 - 19:00. Thời gian chạy tàu: 10 phút/chuyến.

Thứ 5 ngày 19/02/2026 (Mùng 3 Tết): Thời gian mở - đóng tuyến 06:00 - 20:00. Thời gian giữa 10 phút/chuyến; Thứ 6 ngày 20/02/2026 (Mùng 4 Tết): Thời gian mở - đóng tuyến 05:30 - 22:00. Thời gian chạy tàu: 10 phút/chuyến từ 05:30 - 20:30; 15 phút từ 20:30 - 22:00.

Thứ 7 ngày 21/02/2026 (Mùng 5 Tết) và Chủ nhật ngày 22/02/2026 (Mùng 6 Tết): Thời gian mở - đóng tuyến 05:30 - 22:00. Thời gian chạy tàu: 10 phút/chuyến; Các ngày thường trước ngày 13/02/2026 (26 Tết) và sau ngày 22/02/2026 (Mùng 6 Tết): Thực hiện vận hành theo lịch đã ban hành.

Trọng Đảng
