Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Cửa ngõ phía Tây Hà Nội 'nghẹt thở' ngày giáp Tết, ùn tắc kéo dài từ sáng đến đêm

Dương Triều - Công Hướng

TPO - Những ngày này, áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội gia tăng đột biến. Tình trạng ùn tắc không còn theo quy luật giờ cao điểm mà diễn ra triền miên từ sáng đến đêm muộn tại các trục đường huyết mạch.

VIDEO: Ùn tắc kéo dài tại loạt nút giao và vành đai Hà Nội dịp cận Tết.
tp-tet-duong-lichdji-0652.jpg
Không chỉ dồn vào khung giờ cao điểm, càng gần Tết, áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Tây càng căng thẳng. Người dân chật vật di chuyển qua các điểm nóng như Nguyễn Trãi, Vành đai 3... khi tình trạng ùn tắc kéo dài rải rác suốt cả ngày.
tp-tac-duong-tet00001.jpg
tp-ha-noi-tac00005.jpg
tp-ha-noi-tac00004.jpg
Lưu lượng phương tiện tăng cao ngay từ sáng sớm hướng ra cửa ngõ. Đến trưa, xe chở hàng phục vụ Tết khiến nhiều nút giao quá tải cục bộ, trước khi tình trạng ùn ứ kéo dài thêm vào chiều tối do lượng xe cá nhân dồn về.
tp-un-tac00008.jpg
tp-un-tac00002.jpg
tp-un-tac00003.jpg
Xung đột dòng phương tiện tại nút giao Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến và Ngã Tư Sở tạo thành những nút thắt cổ chai, chỉ cần một va chạm nhẹ hay xe dừng đỗ sai quy định, cả tuyến đường rơi vào ùn tắc kéo dài.
tp-tac-duong-tet00005.jpg
Tại Đại lộ Thăng Long và nút giao Lê Quang Đạo, áp lực đè nặng lên các hướng nhập làn, rẽ trái. Dòng xe từ cao tốc, trung tâm và các khu đô thị dồn về liên tục khiến tốc độ di chuyển rất chậm. Đường gom hai bên cũng thường xuyên ùn ứ do ôtô xếp hàng chờ qua nút.
tp-ha-noi-tac00006.jpg
tp-ha-noi-tac00002.jpg
tp-ha-noi-tac00003.jpg
Đáng chú ý, Vành đai 3 trên cao (đoạn Mai Dịch - Phạm Văn Đồng) thường xuyên ùn ứ do tình trạng xe khách dừng đỗ, đón trả sai quy định. Việc phương tiện đột ngột giảm tốc, tấp vào lề đón khách ngay trên cao tốc khiến dòng xe phía sau bị cản trở, tiềm ẩn tai nạn giao thông.
tp-un-tac00010.jpg
Tiếng còi xe inh ỏi, xe máy chật vật luồn lách giữa các làn ôtô để tìm lối thoát. Tình trạng tài xế cố vượt khi đèn chuyển vàng càng khiến nút giao thêm hỗn loạn, bị chắn ngang và ùn ứ kéo dài nhiều nhịp đèn.
tp-un-tac00004.jpg
tp-tac-duong-tet00006.jpg
tp-un-tac00009.jpg
Thay vì chỉ tắc giờ cao điểm, ùn ứ hiện diễn ra rải rác cả ngày. Hạ tầng vốn đã quá tải nay càng thêm áp lực bởi lượng xe tăng đột biến và tình trạng dừng đỗ tùy tiện tại các điểm nóng.
tp-tac-duong-tet00004.jpg
tp-tac-duong-tet00002.jpg
tp-tac-duong-tet00007.jpg
Chôn chân hàng giờ giữa dòng xe đặc quánh, nhiều người dân mệt mỏi vì thời gian di chuyển tăng đột biến. Không khí ngột ngạt, khói bụi cộng với tiết trời hanh khô những ngày giáp Tết càng khiến hành trình về nhà thêm gian nan.
tp-tet-duong-lichdji-0670.jpg
Theo ghi nhận, thay vì chỉ ùn tắc theo khung giờ cố định, khu vực phía tây thành phố đang ở trạng thái “cao điểm kéo dài” suốt ngày. Lưu lượng phương tiện gia tăng cùng tình trạng dừng đỗ thiếu kiểm soát tại một số đoạn vành đai khiến năng lực thông hành bị bào mòn rõ rệt.
Dương Triều - Công Hướng
#ùn tắc #giao thông Hà Nội #nút giao #vành đai 3 #đường phố

Xem thêm

Cùng chuyên mục