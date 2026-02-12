Cửa ngõ phía Tây Hà Nội 'nghẹt thở' ngày giáp Tết, ùn tắc kéo dài từ sáng đến đêm

TPO - Những ngày này, áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội gia tăng đột biến. Tình trạng ùn tắc không còn theo quy luật giờ cao điểm mà diễn ra triền miên từ sáng đến đêm muộn tại các trục đường huyết mạch.
Lưu lượng phương tiện tăng cao ngay từ sáng sớm hướng ra cửa ngõ. Đến trưa, xe chở hàng phục vụ Tết khiến nhiều nút giao quá tải cục bộ, trước khi tình trạng ùn ứ kéo dài thêm vào chiều tối do lượng xe cá nhân dồn về.
Xung đột dòng phương tiện tại nút giao Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến và Ngã Tư Sở tạo thành những nút thắt cổ chai, chỉ cần một va chạm nhẹ hay xe dừng đỗ sai quy định, cả tuyến đường rơi vào ùn tắc kéo dài.
Đáng chú ý, Vành đai 3 trên cao (đoạn Mai Dịch - Phạm Văn Đồng) thường xuyên ùn ứ do tình trạng xe khách dừng đỗ, đón trả sai quy định. Việc phương tiện đột ngột giảm tốc, tấp vào lề đón khách ngay trên cao tốc khiến dòng xe phía sau bị cản trở, tiềm ẩn tai nạn giao thông.
Thay vì chỉ tắc giờ cao điểm, ùn ứ hiện diễn ra rải rác cả ngày. Hạ tầng vốn đã quá tải nay càng thêm áp lực bởi lượng xe tăng đột biến và tình trạng dừng đỗ tùy tiện tại các điểm nóng.
Chôn chân hàng giờ giữa dòng xe đặc quánh, nhiều người dân mệt mỏi vì thời gian di chuyển tăng đột biến. Không khí ngột ngạt, khói bụi cộng với tiết trời hanh khô những ngày giáp Tết càng khiến hành trình về nhà thêm gian nan.