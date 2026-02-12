Cửa ngõ phía Tây Hà Nội 'nghẹt thở' ngày giáp Tết, ùn tắc kéo dài từ sáng đến đêm

TPO - Những ngày này, áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội gia tăng đột biến. Tình trạng ùn tắc không còn theo quy luật giờ cao điểm mà diễn ra triền miên từ sáng đến đêm muộn tại các trục đường huyết mạch.