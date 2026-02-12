Chủ tịch Hà Nội yêu cầu quan tâm đến đời sống người dân sau giải phóng mặt bằng

TPO - Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu chậm tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án chống ngập khẩn cấp. Đặc biệt cần quan tâm đến các nhiệm vụ liên quan đến ổn định đời sống của người dân sau GPMB.

Ngày 12/2, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Hà Nội tổ chức cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy kết hợp họp tập thể lãnh đạo UBND TP để triển khai các công tác trọng tâm của Đảng ủy, UBND TP.

Đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp. Trong đó, chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; phát triển công nghiệp văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế gắn với phát triển con người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Ông Thắng lưu ý Chương trình hành động không dừng ở các mục tiêu định tính mà phải lượng hóa các chỉ tiêu, xác định rõ lộ trình, nguồn lực thực hiện và cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành. Cùng với đó là yêu cầu gắn việc triển khai với hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp

Về tình hình triển khai các công trình xây dựng khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng ngập úng đô thị, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ cấp bách, trực tiếp liên quan đến đời sống dân sinh, nhất là sau các đợt mưa bão lớn trong năm 2025.

Theo đó, các dự án, bao gồm cả dự án khẩn cấp và dự án tưới tiêu chống úng ngập, phải được triển khai nhanh chóng, quyết liệt, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu chậm tiến độ giải phóng mặt bằng. Các sở, ngành có trách nhiệm kịp thời phản hồi kiến nghị của cơ sở trong thời gian sớm nhất, thể hiện tinh thần phục vụ, đồng hành cùng địa phương và người dân.

Ông Thắng nhấn mạnh về yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới. Đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến ổn định đời sống dân sinh, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ nhân dân Thủ đô.

Đối với các nội dung liên quan đến nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, sửa đổi Luật Thủ đô và xây dựng Quy hoạch phát triển Thủ đô tầm nhìn 100 năm, cuộc họp đã nghe báo cáo và cho ý kiến nhằm bảo đảm quá trình chuẩn bị được thực hiện bài bản, chặt chẽ, đúng định hướng.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tinh thần hành động quyết liệt, kỷ cương, trách nhiệm. Trong đó mỗi đơn vị, mỗi địa phương phải chủ động, không trông chờ, không để chậm việc. Qua đó bảo đảm mọi công việc được triển khai thông suốt, hiệu quả, tạo tiền đề vững chắc để Thủ đô bước vào năm mới với khí thế mới, quyết tâm mới...