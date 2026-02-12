TPHCM xử lý hàng trăm tàu cá để mất kết nối hành trình khai thác thủy sản

TPO - Từ đầu năm 2024 đến cuối năm 2025, TPHCM ghi nhận 1.827 lượt tàu cá có dấu hiệu mất kết nối hành trình, vượt ranh giới khai thác thủy sản trên biển.

Tại hội nghị sơ kết công tác Triển khai đợt cao điểm xử lý tàu cá vi phạm mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên địa bàn TPHCM vào ngày 12/2, bà Phạm Thị Na - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, từ ngày 1/1/2024 đến 31/12/2025, qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá của Cục Thủy sản và Kiểm ngư ghi nhận 1.827 lượt tàu cá có dấu hiệu mất kết nối hành trình tàu cá, vượt ranh giới khai thác thủy sản trên biển.

Trong đó, vượt ranh giới khai thác trên biển là 17 tàu, số tàu mất kết nối hành trình trên 10 ngày không về bờ là 81 tàu, mất kết nối trên 6 giờ đến dưới 10 ngày trên biển là 1.729 lượt tàu.

Ba tàu vi phạm IUU bị lực lượng chức năng tạm giữ ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thực hiện chỉ đạo tại công điện số 03 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản số 628 của UBND TPHCM về việc rà soát, xử lý khép hồ sơ vi phạm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM xác định cần phải rà soát, xử lý 830 tàu cá mất kết nối hành trình từ năm 2024 đến 31/12/2025.

Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cùng các địa phương, lực lượng đồng loạt vào cuộc rà soát, xử lý tàu cá mất kết nối hành trình. Kết quả tính đến 5/2 đã rà soát, xử lý được 230 trong tổng số 830 tàu cá mất kết nối hành trình.

Các tổ công tác tiếp tục thực hiện rà soát, xử lý và kết quả tính đến ngày 11/2 đã hoàn thành việc rà soát, xác minh và xử lý tàu cá mất kết nối tại các xã, phường: Bình Châu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, Long Sơn, Bình Giã, Xuyên Mộc, Châu Đức, Phú Mỹ, Hòa Hội, Côn Đảo, An Lạc, Hạnh Thông, Vườn Lài, Bình Đông và Diên Hồng.

Còn lại 3 địa phương trọng điểm nghề cá là Long Hải, Phước Hải, Vũng Tàu do số tàu cá mất kết nối nhiều nên hiện nay các tổ vẫn đang tiếp tục thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành để phục vụ các đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đoàn kiểm tra EC (dự kiến sang Việt Nam từ ngày 9/3 - 19/3).

Theo bà Phạm Thị Na, mặc dù kết quả xử lý còn chậm so với chỉ đạo của UBND TPHCM hoàn thành ngày 5/2 nhưng kết quả đạt được đến nay là thành tích đáng ghi nhận của từng thành viên trong tổ xử lý mất kết nối và sự phối hợp, đồng lòng của tập thể lãnh đạo các đơn vị, địa phương.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, sở xác định cần rà soát, xử lý 830 tàu cá thuộc 18 xã, phường và đặc khu Côn Đảo. Đến nay đã xử lý được 80%. Số tàu còn lại do nhiều nguyên nhân khách quan như chủ tàu, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển chưa về bờ, tàu cá cập các cảng cá ngoài TPHCM...

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong chống vi phạm IUU.

“Nhìn bề ngoài, đây có thể chỉ là những con số thống kê nhưng phía sau mỗi con số là rất nhiều công sức, những buổi làm việc kéo dài, những lần giải thích kiên nhẫn, áp lực phải xử lý nhanh nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định. Kết quả ấy không chỉ góp phần vào tiến độ chung mà còn củng cố niềm tin rằng, nếu giữ vững tinh thần này, những khó khăn phía trước nhất định có thể vượt qua”, ông Thắng nói.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cũng nói thấu hiểu những trở ngại thực tế như hồ sơ tồn đọng nhiều, lực lượng mỏng, áp lực thời gian lớn. "Có những trường hợp phải kiên trì vận động nhiều lần mới đạt được sự đồng thuận. Tuy nhiên, chính trong hoàn cảnh khó khăn, tinh thần phục vụ và trách nhiệm của những người thực thi công vụ càng được thể hiện rõ nét"- ông Thắng chia sẻ thêm.

Từ kết quả bước đầu này, ông Thắng mong rằng các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, giữ vững nhịp công việc để hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ còn lại.