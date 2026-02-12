Hà Nội: Chợ hoa vắng khách, người trồng đào ngóng thời tiết đẹp để 'đẩy' hàng

TPO - Dù chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhưng thị trường hoa đào, quất tại Hà Nội khá ảm đạm. Người trồng đào hy vọng sức mua sẽ tăng vào những 2 cuối cùng của năm Ất Tỵ này.