Hà Nội: Chợ hoa vắng khách, người trồng đào ngóng thời tiết đẹp để 'đẩy' hàng

Thanh Hiếu

TPO - Dù chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhưng thị trường hoa đào, quất tại Hà Nội khá ảm đạm. Người trồng đào hy vọng sức mua sẽ tăng vào những 2 cuối cùng của năm Ất Tỵ này.

tp-7.jpg
tp-6.jpg
tp-3.jpg
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Đây cũng là thời điểm người dân mua sắm, chuẩn bị Tết.
tp-23.jpg
tp-21.jpg
tp-20.jpg
Thế nhưng, tại các chợ hoa Tết, không khí mua sắm khá ảm đạm. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại các chợ hoa Tết như công viên Thanh Xuân, điểm bán hoa Tết trên đường Lạc Long Quân, hay một số khu vực tại phường Việt Hưng có rất ít khách tham quan, mua sắm.
tp-18-1949.jpg
tp-13-175.jpg
tp-12-9870.jpg
tp-7-578.jpg
Chị Nguyễn Thị Thanh Thùy, một tiểu thương tại chợ hoa Thanh Xuân cho biết: Đến thời điểm này có rất ít khách mua đào, quất Tết. Như gian hàng của chị, năm nay nhập khoảng 200 chậu quất, nhưng sau 1 tuần mới bán được chừng 30 chậu. "Với tình hình này, năm nay hòa vốn là tốt rồi chứ mong gì lời lãi. Tôi hi vọng, khoảng 2-3 ngày tới, người dân đi mua sắm nhiều hơn".
tp-10-1214.jpg
tp-5-9145.jpg
tp-15-8764.jpg
tp-16-5890.jpg
Anh Hòa, một tiểu thương tại chợ hoa 365 Hà Đông cho rằng, năm nay kinh tế cũng khó khăn, nên có thể người dân hạn chế chi tiêu.
tp-2.jpg
tp-1.jpg
tp-12.jpg
Nhật Tân là vựa đào lớn nhất Thủ đô. Anh Tài, chủ một vườn đào ở Nhật Tân cho biết, năm nay đào nở sớm, kinh tế cũng khó khăn nên khách chi tiêu tiết kiệm, lượng người mua vì thế đến thời điểm này vẫn vắng. "Nhiều doanh nghiệp muốn thuê, mua đào nhưng yêu cầu xuất hóa đơn, chúng tôi không đáp ứng được nên đành chấp nhận mất khách", anh Tài kể.
tp-5.jpg
tp-9.jpg
tp-10.jpg
tp-14.jpg
Hiện tại, người trồng đào, tiểu thương hi vọng 2-3 ngày tới thời tiết đẹp. Có như vậy, người dân mới đi mua sắm đào, quất và các loại cây cảnh nhiều hơn để trưng Tết.
Thanh Hiếu
