Phó Thủ tướng Thường trực nói về 'cú hích' mạnh mẽ của nền kinh tế

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định, trong bối cảnh mới, điều kiện mới, kỷ nguyên mới, Trung tâm tài chính quốc tế được coi như một “cú hích” đối với nền kinh tế.

Đánh dấu bước hội nhập đỉnh cao của nền kinh tế

Trả lời phỏng vấn Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam khẳng định, việc khai trương hai Trung tâm Tài chính tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, cho thấy chúng ta đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để Trung tâm Tài chính Quốc tế sớm đi vào hoạt động.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Phó Thủ tướng Thường trực chia sẻ, trong quá trình gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo các tập đoàn tài chính lớn trên thế giới, họ đều có chung nhận định: Việt Nam quyết tâm xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) là một bước đi khôn ngoan, sáng suốt trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng đúng những yêu cầu bức thiết của cuộc sống và xu thế thời đại.

“Tôi nghĩ rằng, Trung ương và Bộ Chính trị cũng đã nhìn thấy rõ tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chủ trương này, xác định đây chính là một giải pháp đột phá, một "cú hích" mạnh mẽ đối với nền kinh tế trong bối cảnh hiện nay, nên đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao để triển khai”, ông Bình cho hay.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, chúng ta xác định giai đoạn tới phải là giai đoạn bứt phá và tăng tốc mạnh mẽ. Cùng với công cuộc tinh gọn bộ máy, cải cách thể chế giúp chúng ta giải phóng nguồn lực từ bên trong, việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế là giải pháp đột phá để mở rộng không gian phát triển mới ra bên ngoài.

“Đây là một cấu phần không thể thiếu trong tổng thể các giải pháp chiến lược nhằm tạo động lực tăng trưởng mới, đưa quy mô và vị thế kinh tế của Việt Nam vượt lên tầm cao mới, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”, ông Bình nói.

Bên cạnh đó, việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế đánh dấu bước hội nhập đỉnh cao của nền kinh tế. Nếu trước đây chúng ta đã hội nhập sâu rộng về thương mại và đầu tư, thì hội nhập về tài chính chính là sự kết nối ở cấp độ cao nhất, đòi hỏi phải tuân thủ những luật chơi và tiêu chuẩn khắt khe của toàn cầu.

Theo đó, hệ thống pháp luật và nhân sự phải thực sự "nói cùng ngôn ngữ" với thế giới. Lần đầu tiên, Quốc hội đã có bước đột phá về thể chế khi ban hành nghị quyết cho phép áp dụng các nguyên tắc của hệ thống thông luật (common law) và sử dụng thẩm phán quốc tế trong giải quyết tranh chấp...

“Việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế sẽ tạo điều kiện để chúng ta xây dựng thể chế, quản lý và khai thác hiệu quả các nguồn lực tiềm năng này, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững, theo xu thế chung của thế giới”, ông Bình nêu rõ.

"Sự bùng nổ của các lĩnh vực mới như tài sản số, tài chính số đang đặt ra những bài toán quản lý thực tiễn. Số liệu báo cáo cho thấy, nước ta hiện có khoảng 17 triệu tài khoản sở hữu tài sản số, khối lượng giao dịch tài sản mã hóa hàng năm vượt 200 tỷ USD nhưng chưa có khung khổ pháp lý điều chỉnh", Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho hay.

Khối lượng công việc khổng lồ phía trước

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, để Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) hoạt động hiệu quả và thực sự trở thành động lực phát triển đất nước, phía trước chúng ta là khối lượng công việc khổng lồ.

“Dù đã có những thành công bước đầu rất đáng khích lệ, nhưng thành công đích thực của một IFC không thể đến trong một sớm một chiều mà phải được đo bằng tầm nhìn 5 năm, 10 năm”, ông nhìn nhận.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, yếu tố cốt lõi quyết định sự thành bại chính là niềm tin của nhà đầu tư. Niềm tin này không tự nhiên mà có, nó được vun đắp từ sự đồng bộ của hạ tầng pháp lý, hạ tầng vật lý, hạ tầng số, chất lượng nhân sự và uy tín của cơ quan giải quyết tranh chấp.

Để xây dựng niềm tin đó, theo ông, chúng ta cần tập trung thực hiện quyết liệt 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước tiên, cần phải tiếp tục hoàn thiện về hạ tầng pháp lý. Chiến lược của chúng ta là "vừa làm vừa hoàn thiện". Hiện tại, chúng ta đã có Nghị quyết của Quốc hội và 08 nghị định với các cơ chế vượt trội.

Tuy nhiên, sau 3-5 năm vận hành thực tiễn, chúng ta phải tổng kết, tích hợp các quy định này để nâng cấp thành một đạo Luật về Trung tâm tài chính quốc tế hoàn chỉnh. Đây là bước đi bắt buộc để tạo sự ổn định và minh bạch cao nhất.

Bên cạnh đó là xây dựng đồng bộ hạ tầng cứng và hệ sinh thái đảm bảo cuộc sống cho nhà đầu tư. Trụ sở không phải là yếu tố quyết định, nhưng tạo nên diện mạo của Trung tâm Tài chính, qua đó góp phần tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư.

Thế nhưng, điều quan trọng hơn cả vẫn phải là kiến tạo được hệ sinh thái sống đẳng cấp. “Nhà đầu tư đến Việt Nam thường đi cùng gia đình, do đó hạ tầng phải bao gồm cả trường học quốc tế, bệnh viện chất lượng cao và môi trường sống an toàn, tiện nghi, phù hợp với nhịp sống sôi động 24/7 của một trung tâm tài chính toàn cầu”, ông Bình cho hay.

Cùng với đó, ông cũng cho rằng, bảo đảm hạ tầng số kết nối toàn cầu chính là yêu cầu sống còn. Hạ tầng số của chúng ta phải "nói cùng ngôn ngữ", tương thích và cho phép kết nối tức thời, không độ trễ với các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới trên nền tảng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.