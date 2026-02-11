Vai trò của 13 doanh nghiệp tại Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM

TPO - Tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM vừa ra mắt, có 7 thành viên sáng lập và 6 thành viên chiến lược chính thức lộ diện, cam kết sẽ thực thi và cho ra kết quả, không chỉ dừng lại các kế hoạch trên giấy.

Sáng 11/2, tại TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC). Hiện tại, trụ sở Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM đặt tại số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.

Tại lễ ra mắt, 7 thành viên sáng lập và 6 thành viên chiến lược chính thức lộ diện, cam kết sẽ thực thi và cho ra kết quả, không chỉ dừng lại các kế hoạch trên giấy.

Theo đó, các thành viên sáng lập là các doanh nghiệp lớn, gồm: Tập đoàn Sovico, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Công ty CP Sơn Kim Capital, VinaCapital, Nasdaq. Các thành viên chiến lược gồm có: Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank), Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM, Đại học Kinh tế TPHCM, Liên minh kinh tế On-chain economy, Tập đoàn Gemadept, Tiktok.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình trao chứng nhận cho các thành viên tham gia sáng lập Trung tâm. Ảnh: VGP.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao UBND TPHCM triển khai ngay cơ chế sandbox cho sản phẩm tài chính mới. Đề xuất chính sách ưu đãi đột phá để thu hút đầu tư ít nhất 50 tổ chức tài chính quốc tế trong 3 năm đầu. Số hóa 100% thủ tục với chi phí cạnh tranh cho nhà đầu tư, đưa Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM trở thành nhân tố chủ lực đóng góp mạnh mẽ, thực chất cho sự phát triển của đất nước.

Ngay tại sự kiện, Vantage Point Asset Management (VPAM) - một trong những công ty quản lý tài sản lên tới tỷ USD của Singapore và Úc - đã công bố vai trò là đối tác sáng lập và phát triển của Trung tâm Tài chính quốc tế, với trọng tâm chính là khu vực tại TPHCM.

Một trong những điểm nổi bật của tuyên bố là cam kết huy động 10 tỷ USD từ các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu và các đối tác chiến lược trong 5 năm đầu tiên. Số vốn này sẽ được phân bổ vào các lĩnh vực then chốt như cơ sở hạ tầng, tài sản thực (real assets) và các khoản đầu tư chiến lược thu nhập cố định (fixed income), với trọng tâm triển khai tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Ngoài ra, VPAM sẽ xây dựng một nền tảng quản lý tài sản tổ chức tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM - nơi các sản phẩm tài chính nội địa của Việt Nam sẽ được đưa vào và quảng bá nhằm thu hút dòng vốn từ các nhà đầu tư quốc tế. Nền tảng này dự kiến sẽ tạo cầu nối giữa thị trường Việt Nam với các trung tâm tài chính lớn như Singapore, London, Trung Đông và Úc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo UBND TPHCM và TP. Đà Nẵng triển khai ngay các công việc với tinh thần tiên phong, chủ động. Ảnh: VGP.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sovico, đây là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam chính thức ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM.

“Đây là một bước tiến thể chế quan trọng, thể hiện khát vọng hội nhập sâu rộng và tầm nhìn phát triển dài hạn của đất nước. Việt Nam không chỉ mong muốn thu hút dòng vốn, mà đang chủ động kiến tạo một không gian tài chính minh bạch, hiện đại, vận hành theo chuẩn mực quốc tế, gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững”, bà Thảo nói.

Ông Trần Khải Hoàn - Quyền Tổng Giám đốc Nam A Bank - cho biết, sự hình thành của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM không chỉ thể hiện tầm nhìn của TPHCM, mà còn là bước đi chiến lược của Việt Nam nhằm tham gia sâu hơn vào dòng chảy tài chính toàn cầu, dựa trên một mô hình hiện đại, cạnh tranh, hội nhập và có khả năng tạo ra đột phá.

Để hiện thực hóa mục tiêu này và nâng tầm năng lực cạnh tranh cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, Nam A Bank sẽ tập trung nguồn lực vào các giải pháp tài chính đột phá, tăng cường hợp tác cùng các tổ chức quốc tế uy tín như hợp tác với IFC (World Bank) trong hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu cho mảng tài trợ chuỗi cung ứng xanh. Song song đó là hợp tác với FiinGroup trong triển khai nền tảng số (E-Platform) chuyên biệt, giúp số hóa toàn bộ quy trình tài trợ chuỗi cung ứng, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả; hợp tác cùng GGGI trong xây dựng khung tiêu chuẩn, thẩm định để tiến tới phát hành trái phiếu xanh - tạo ra kênh huy động vốn hiệu quả cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.