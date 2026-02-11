Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Chứng khoán gây bất ngờ trước nghỉ Tết

Việt Linh
TPO - Phiên giao dịch hôm nay (11/2), chứng khoán bất ngờ bứt tốc mạnh mẽ ngay trước kỳ nghỉ Tết. VN-Index tăng vọt gần 43 điểm, lên sát 1.800 điểm, mức tăng mạnh nhất trong khoảng một tháng trở lại đây, qua đó chấm dứt chuỗi 5 phiên điều chỉnh liên tiếp.

Sau giai đoạn dò đáy kéo dài, dòng tiền quay trở lại khá dứt khoát, đẩy sắc xanh lan rộng trên bảng điện. Thanh khoản cải thiện so với các phiên trước, giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 31.200 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với phiên liền trước.

Rổ VN30 thậm chí còn tăng mạnh hơn chỉ số chính, khi vượt lại mốc tâm lý 2.000 điểm. 27/30 cổ phiếu tăng giá, dù một vài mã trụ như GAS hay PLX điều chỉnh mạnh, song sức kéo từ nhóm tăng giá đã hoàn toàn lấn át.

Chứng khoán ngược dòng, chấm dứt chuỗi 5 phiên điều chỉnh liên tiếp.

Động lực dẫn dắt thị trường đến từ hai nhóm quen thuộc: ngân hàng và bất động sản. Nhóm ngân hàng đồng loạt khởi sắc, không ghi nhận mã giảm. Nhiều cổ phiếu tăng mạnh từ 3-6%, trong đó EIB tăng trần, VPB, MBB, HDB, TPB đều nới rộng đà tăng về cuối phiên. Đặc biệt, MBB trở thành tâm điểm dòng tiền khi thanh khoản bùng nổ lên hơn 3.000 tỷ đồng, cao nhất trong nhiều tháng, kèm theo lực mua ròng rất lớn từ khối ngoại.

Ở nhóm bất động sản, sắc xanh lan tỏa mạnh không kém. Cổ phiếu "họ" Vingroup tiếp tục đóng vai trò trụ cột khi VIC đóng cửa sát giá trần, kéo hơn 15 điểm cho VN-Index. Các cổ phiếu khác trong ngành cũng đồng loạt hồi phục, đáng chú ý TCH, DXS, GEX, HHS tăng trần Nhóm chứng khoán cũng có một phiên giao dịch khởi sắc. Nhiều cổ phiếu trong ngành tăng trên 3-4% như SSI, VIX, VCI, VND, SHS…

Điểm cộng lớn trong phiên này là giao dịch của khối ngoại. Sau khi quay lại mua ròng ở phiên trước, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục giải ngân mạnh tay với giá trị mua ròng hơn 2.100 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung vào các cổ phiếu dẫn dắt như MBB, VPB, MWG, MSN…

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 42,82 điểm (2,44%), lên 1.796,85 điểm. HNX-Index tăng 2,09 điểm (0,82%) lên 255,86 điểm. UPCoM-Index tăng 0,46 điểm (0,37%) lên 126,46 điểm.

Việt Linh
