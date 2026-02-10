Cổ phiếu lớn nằm sàn, nhà đầu tư 'xa bờ' trước Tết

TPO - Phiên giao dịch hôm nay (10/2) tiếp tục ghi nhận sắc đỏ lấn át toàn thị trường, là phiên điều chỉnh thứ 5 liên tiếp. Áp lực bán tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi có tới 4 mã trong rổ VN30 giảm sàn.

VN-Index gần như đi ngang về mặt điểm số, chỉ giảm gần 1 điểm, nhưng phía sau con số này là trạng thái rung lắc mạnh và áp lực bán lan rộng.

Ngay từ đầu phiên, thị trường khởi động khá hứng khởi. VN-Index có thời điểm bật tăng hơn 20 điểm, vượt mốc 1.776 điểm nhờ lực kéo từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, nhịp hồi này không duy trì được lâu. Chỉ số đảo chiều giảm dần, dao động với biên độ gần 35 điểm trong ngày và suy yếu về cuối phiên.

Chứng khoán điều chỉnh phiên thứ 5 liên tiếp.

Sàn HoSE ghi nhận tới 216 mã giảm, cao gấp hơn hai lần số mã tăng. Đáng chú ý, áp lực bán tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi có tới 4 mã trong rổ VN30 giảm sàn, gồm BID, GAS, PLX và GVR. Đây đều là những cổ phiếu trụ thuộc nhóm ngân hàng, dầu khí, doanh nghiệp nhà nước.

Thanh khoản dù tăng so với phiên liền trước nhưng vẫn chưa quay lại mức bình quân. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 27.800 tỷ đồng, tăng mạnh do hoạt động bán tháo tại các cổ phiếu giảm sâu. Riêng BID khớp lệnh gần 23 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 1.100 tỷ đồng - mức cao gấp nhiều lần so với các phiên trước.

Ở chiều ngược lại, thị trường không rơi mạnh nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Cả bốn mã liên quan đều tăng giá, trong đó VIC tăng kịch trần, VHM tăng hơn 6,6%. Chỉ riêng hai cổ phiếu này đã đóng góp khoảng 20 điểm cho VN-Index, giúp chỉ số chung chỉ giảm nhẹ dù phần lớn cổ phiếu còn lại chịu áp lực điều chỉnh.

Ngoài nhóm Vingroup, một số cổ phiếu bất động sản và chứng khoán cũng hồi phục về cuối phiên, phần nào cân bằng lại trạng thái bán mạnh ở nhóm ngân hàng và năng lượng. Đáng chú ý, VCK bất ngờ tăng trần trong phiên chiều, trở thành điểm sáng hiếm hoi sau chuỗi ngày giảm sâu sau IPO.

Một điểm tích cực hiếm hoi là giao dịch của khối ngoại. Sau nhiều phiên bán ròng, nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng mạnh với giá trị hơn 950 tỷ đồng trên HoSE, tập trung vào các mã như MBB, VIC và MWG. Dù vậy, lực mua này vẫn chưa đủ để đảo chiều xu hướng chung khi tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 0,79 điểm (0,05%) xuống 1.754,03 điểm. HNX-Index giảm 2,24 điểm (0,87%) xuống 253,77 điểm. UPCoM-Index giảm 0,42 điểm (0,33%) xuống 126 điểm.