Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Cổ phiếu lớn nằm sàn, nhà đầu tư 'xa bờ' trước Tết

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phiên giao dịch hôm nay (10/2) tiếp tục ghi nhận sắc đỏ lấn át toàn thị trường, là phiên điều chỉnh thứ 5 liên tiếp. Áp lực bán tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi có tới 4 mã trong rổ VN30 giảm sàn.

VN-Index gần như đi ngang về mặt điểm số, chỉ giảm gần 1 điểm, nhưng phía sau con số này là trạng thái rung lắc mạnh và áp lực bán lan rộng.

Ngay từ đầu phiên, thị trường khởi động khá hứng khởi. VN-Index có thời điểm bật tăng hơn 20 điểm, vượt mốc 1.776 điểm nhờ lực kéo từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, nhịp hồi này không duy trì được lâu. Chỉ số đảo chiều giảm dần, dao động với biên độ gần 35 điểm trong ngày và suy yếu về cuối phiên.

ck.jpg
Chứng khoán điều chỉnh phiên thứ 5 liên tiếp.

Sàn HoSE ghi nhận tới 216 mã giảm, cao gấp hơn hai lần số mã tăng. Đáng chú ý, áp lực bán tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi có tới 4 mã trong rổ VN30 giảm sàn, gồm BID, GAS, PLX và GVR. Đây đều là những cổ phiếu trụ thuộc nhóm ngân hàng, dầu khí, doanh nghiệp nhà nước.

Thanh khoản dù tăng so với phiên liền trước nhưng vẫn chưa quay lại mức bình quân. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 27.800 tỷ đồng, tăng mạnh do hoạt động bán tháo tại các cổ phiếu giảm sâu. Riêng BID khớp lệnh gần 23 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 1.100 tỷ đồng - mức cao gấp nhiều lần so với các phiên trước.

Ở chiều ngược lại, thị trường không rơi mạnh nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Cả bốn mã liên quan đều tăng giá, trong đó VIC tăng kịch trần, VHM tăng hơn 6,6%. Chỉ riêng hai cổ phiếu này đã đóng góp khoảng 20 điểm cho VN-Index, giúp chỉ số chung chỉ giảm nhẹ dù phần lớn cổ phiếu còn lại chịu áp lực điều chỉnh.

Ngoài nhóm Vingroup, một số cổ phiếu bất động sản và chứng khoán cũng hồi phục về cuối phiên, phần nào cân bằng lại trạng thái bán mạnh ở nhóm ngân hàng và năng lượng. Đáng chú ý, VCK bất ngờ tăng trần trong phiên chiều, trở thành điểm sáng hiếm hoi sau chuỗi ngày giảm sâu sau IPO.

Một điểm tích cực hiếm hoi là giao dịch của khối ngoại. Sau nhiều phiên bán ròng, nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng mạnh với giá trị hơn 950 tỷ đồng trên HoSE, tập trung vào các mã như MBB, VIC và MWG. Dù vậy, lực mua này vẫn chưa đủ để đảo chiều xu hướng chung khi tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 0,79 điểm (0,05%) xuống 1.754,03 điểm. HNX-Index giảm 2,24 điểm (0,87%) xuống 253,77 điểm. UPCoM-Index giảm 0,42 điểm (0,33%) xuống 126 điểm.

Việt Linh
#Chứng khoán #VN-Index #Thị trường #Cổ phiếu #Giao dịch #Bán ròng #VN30

Xem thêm

Cùng chuyên mục