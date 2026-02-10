Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Nam A Bank triển khai chuỗi ưu đãi đón tết Bính Ngọ 2026

P.V

Nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Nam A Bank triển khai loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng trên toàn quốc. Ngân hàng cũng sẵn sàng nguồn lực cho các giao dịch ngoài giờ hành chính đáp ứng nhu cầu tăng cao trong dịp nghỉ lễ dài ngày này.

Theo đó, Nam A Bank chính thức triển khai chương trình khuyến mại “Khởi lộc trà xuân, đong đầy hạnh phúc”. Đây không chỉ là món quà tri ân gửi tới khách hàng đã tin tưởng đồng hành cùng ngân hàng trong suốt thời gian qua, mà còn là lời chúc thịnh vượng, khởi đầu một năm mới tràn đầy may mắn và tài lộc.

hinh-1-ctkm-tet.jpg
Nam A Bank triển khai loạt ưu đãi hấp dẫn nhân dịp Tết Bính Ngọ.

Ngay từ những ngày đầu năm, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp khi đến giao dịch tại quầy hoặc hệ thống OneBank sẽ được tận hưởng ưu đãi “Lộc An Khang”. Với các giao dịch như mở hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, tài khoản thanh toán,… hay tham gia chính sách ưu đãi dành cho Hộ gia đình “Happy Family”, khách hàng sẽ nhận ngay lì xì may mắn lên đến 200.000 đồng.

Đặc biệt, những hộp quà tặng cao cấp "Xuân Nhật Trà" trị giá 1.799.000 đồng cũng sẽ được trao tay như một lời chúc khởi đầu năm mới hanh thông và ấm áp. Chương trình áp dụng từ 23/02 đến 27/02/2026.

Với các giao dịch qua ngân hàng số Open Banking của Nam A Bank cũng bùng nổ với ưu đãi “Lộc Như Ý”. Ngân hàng dành tặng lì xì trị giá 99.999 đồng cho 500 khách hàng đầu tiên mở mới tài khoản bằng phương thức định danh điện tử qua eKYC thoả điều kiện.

Riêng trong ngày mùng 8 Tết, tức ngày 24/02 dương lịch, 39 khách hàng khi mua tài khoản số đẹp trên Open Banking với giá trị cao nhất sẽ nhận được bộ quà tặng “Mã đáo vinh hoa” độc đáo gồm Ngựa gốm Vân Hiên và Khăn lụa Như Ý.

Dành riêng cho các tín đồ mua sắm, chương trình “Lộc Vạn Phát” triển khai từ ngày 17/02 đến 26/02/2026 sẽ hoàn ngay 99.999 đồng cho 90 khách hàng đầu tiên mỗi ngày có giao dịch thẻ tín dụng Nam A Bank hợp lệ từ 1.000.000 đồng.

Song song đó, để gia tăng niềm vui tích lũy và may mắn năm mới, ưu đãi “Lộc Phú Quý” áp dụng mức cộng lãi suất tiết kiệm lên đến 0.39%/năm cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp khi gửi tiền trực tuyến hoặc tại quầy từ ngày 07/02 đến 10/03/2026

Sự kết hợp giữa các giải pháp tài chính số hiện đại và nét văn hóa lì xì truyền thống của Nam A Bank hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng một mùa Tết Bính Ngọ không chỉ tiện lợi về dịch vụ mà còn đong đầy niềm vui và may mắn trong năm mới.

Bên cạnh các hoạt động khuyến mại hấp dẫn, Nam A Bank còn sẵn sàng nguồn lực cho các giao dịch xuyên lễ nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính tăng cao trong dịp Tết này. Đặc biệt, hệ thống điểm giao dịch số OneBank với gần 150 điểm trên toàn quốc duy trì hoạt động xuyên suốt 365+, giúp khách hàng chủ động thực hiện hầu hết các tiện ích ngân hàng hiện đại.

Với Ngân hàng số Open Banking, tính năng tặng quà giúp gửi trao lì xì mọi lúc mọi nơi, đến việc quét mã QR thanh toán xuyên biên giới tại Lào, Campuchia, Thái Lan cho những chuyến du xuân quốc tế. Khách hàng cũng có thể dễ dàng di chuyển muôn nơi với tính năng đặt vé tàu, vé xe, máy bay; tận hưởng những giây phút giải trí bên người thân khi đặt vé xem phim hay thử vận may tỷ phú đầu năm qua tính năng mua vé số Vietlott SMS ngay trên ứng dụng.

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ 1900 6679 hoặc xem tại đây

P.V
#Nam A Bank #Tết Bính Ngọ #khuyến mãi #ưu đãi #ngân hàng số #lì xì #quà tặng

