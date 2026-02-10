Tập đoàn Đức Long Gia Lai mục tiêu 2026 bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế

Năm 2025 khép lại trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động từ chính sách thuế quan quốc tế, sự trồi sụt của thị trường tài chính và những khó khăn từ thiên tai đã tạo nên những áp lực không nhỏ… phải nói đây là một năm đầy thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đức Long Gia Lai nói riêng. Song, Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã nỗ lực không ngừng, bền bỉ trong việc tái cơ cấu mạnh mẽ và tối ưu hóa các nguồn lực đầu tư và đã tạo nên bước ngoặt phát triển mới - bước ngoặt lịch sử sau gần 10 năm "chững lại".

Năm qua, bước ngoặt phát triển mới của Tập đoàn Đức Long Gia Lai bằng những con số thực tế, đó là các lĩnh vực cốt lõi như năng lượng tái tạo, thu phí BOT… đều tăng trưởng trên 15%; lợi nhuận sau thuế của đơn vị với hơn 500 tỷ đồng, tăng trưởng gấp 2,5 lần so với chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng giao phó. Không những vậy, công tác xử lý nợ - vốn là ưu tiên hàng đầu được đơn vị thực hiện thành công lộ trình giảm nợ gốc và lãi tại các ngân hàng khoảng 70%.

Trụ sở của Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Kết quả này khẳng định tính đúng đắn của chiến lược tái cấu trúc quyết liệt, toàn diện do Chủ tịch HĐQT Bùi Pháp khởi xướng, dẫn dắt. Việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP BOT & BT Đức Long Đắk Nông cùng sự đóng góp bền bỉ từ lĩnh vực NLTT đã giúp ĐLGL có thêm nguồn lực để xử lý lỗ lũy kế, làm sạch bảng cân đối tài chính và tập trung vào các dự án trọng điểm.

Tại đây, lãnh đạo Tập đoàn Đức Long Gia Lai bày tỏ, ngay sau khi kết thúc năm 2025, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐLGL Bùi Pháp đã chỉ đạo tổ chức gặp mặt các phóng viên, nhà báo đại diện cho các cơ quan thông tấn, báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026 nhằm tri ân sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ tích cực của quý anh chị phóng viên, nhà báo đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và truyền thông của đơn vị trong năm qua.

Trong không khí ấm áp, rộn ràng của những ngày giáp Tết, lãnh đạo Tập đoàn Đức Long Gia Lai bày tỏ sự xúc động khi các phóng viên, nhà báo là những “người bạn đồng hành” thân thiết. Với Tập đoàn Đức Long Gia Lai, báo chí không chỉ là kênh thông tin phản ánh khách quan, mà còn là người bạn đồng hành, giúp doanh nghiệp nhìn lại mình để hoàn thiện hơn trên con đường phát triển.

“Nếu năm 2025 là năm của sự vươn mình thì năm 2026 là năm của sự bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế. Tập đoàn Đức Long Gia Lai xác định sẽ đi bằng đôi cánh chiến lược là năng lượng tái tạo và hạ tầng giao thông với mức tăng trưởng từ 20 -25%, lợi nhuận phấn đấu đạt 1.000 tỷ đồng”, lãnh đạo Tập đoàn Đức Long Gia Lai chia sẻ.

Nhân sự Tập đoàn Đức Long Gia Lai trong một cuộc họp.

Cụ thể, về Năng lượng tái tạo, Tập đoàn Đức Long Gia Lai không chỉ nói về con số 4.500 MW trong tầm nhìn dài hạn, mà đang hiện thực hóa bằng việc triển khai 10 dự án điện gió, điện mặt trời và thủy điện tại Gia Lai và Lâm Đồng với công suất 900 MW. Việc góp vốn gần 500 tỷ đồng vào các công ty năng lượng xanh trong năm qua chính là lời khẳng định cho cam kết phát triển bền vững của Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Về Hạ tầng giao thông, bên cạnh việc duy tu, đại tu tuyến Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) vào năm 2027 để đảm bảo an toàn giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN, Tập đoàn Đức Long Gia Lai đang ấp ủ một khát vọng lớn lao hơn. Đó là đề xuất đầu tư dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa với chiều dài 257 km. Đây là dự án có tổng vốn dự kiến 77.000 tỷ đồng.

Qua đó, Tập đoàn Đức Long Gia Lai hiểu đây là một thách thức lớn, nhưng với sự ủng hộ của Trung ương, của Chính phủ và chính quyền 3 tỉnh có dự án đi qua, Tập đoàn Đức Long Gia Lai quyết tâm thực hiện để góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông chiến lược của Tây Nguyên.