TTC IZ ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Viettel Warehousing

Bằng việc cộng hưởng giữa quỹ đất chiến lược của TTC IZ và giải pháp vận hành thực chiến của Viettel Warehousing, cú bắt tay này không chỉ là hợp đồng hợp tác đầu tư, mà còn là sự cam kết tối ưu hóa chuỗi cung ứng cho cộng đồng doanh nghiệp tại các khu vực cửa ngõ kinh tế phía Nam.

Ngày 10.02.2026, lễ ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ, thành viên Tập đoàn TTC) và Công ty TNHH MTV Kho vận Viettel (Viettel Warehousing, thành viên Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel) đã được tổ chức. Trong bối cảnh chi phí logistics tại Việt Nam vẫn chiếm tỷ trọng cao trong giá thành sản phẩm, sự hợp tác này được xem là lời giải mang tính dài hạn cho bài toán vận hành.

TTC IZ và Viettel Warehousing khẳng định bước đi chiến lược tạo đà phát triển song hành cùng Logistics Việt Nam

Theo định hướng hợp tác, hai bên sẽ cùng góp vốn đồng đầu tư để chuyển đổi các quỹ đất công nghiệp thành những trung tâm logistics thế hệ mới, từng bước thay đổi phương thức lưu kho và phân phối hàng hóa theo hướng hiện đại - số hóa - tối ưu chi phí.

Phá thế “thắt nút cổ chai” tại các cửa ngõ giao thương trọng điểm

Thay vì đầu tư dàn trải, TTC IZ và Viettel Warehousing tập trung nguồn lực vào hai “tọa độ” có sức nén giao thương lớn, đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng khu vực. Tại Tổng kho Sóng Thần (TP.HCM) - điểm trung chuyển hàng hóa sôi động nhất miền Nam, các giải pháp vận hành kho thông minh của Viettel Warehousing sẽ giúp doanh nghiệp thuê kho rút ngắn thời gian xuất - nhập, đồng thời giảm thiểu sai sót đơn hàng thông qua hệ thống quản trị và tự động hóa theo thời gian thực.

Nghi thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư giữa TTC IZ và Viettel Warehousing

Trong khi đó, Khu Kho Cảng tại Tây Ninh được xác định là “quân bài chiến lược” giúp doanh nghiệp mở rộng cánh cửa sang thị trường ASEAN. Mô hình kho cảng thông minh tại đây không chỉ dừng lại ở chức năng lưu trữ, mà còn đóng vai trò mắt xích kết nối trực tiếp với hành lang kinh tế xuyên biên giới, hỗ trợ hàng hóa thông quan nhanh hơn và giảm thiểu chi phí lưu kho bãi không cần thiết. Sự kết hợp này giúp doanh nghiệp giải quyết đồng thời hai bài toán lớn nhất của logistics hiện nay: Vị trí chiến lược và hạ tầng công nghệ đủ mạnh để quản trị hàng hóa theo thời gian thực.

Mục tiêu 1 triệu m2 sàn: Quy mô lớn đi đôi với chi phí tối ưu

Dưới góc độ kinh tế quy mô, khát vọng sở hữu 1 triệu m2 sàn kho bãi thông minh của TTC IZ không chỉ là con số về diện tích, mà là mục tiêu thiết lập một chuẩn mực mới cho bất động sản công nghiệp gắn với logistics. Với vai trò chủ thể kiến tạo hạ tầng, TTC IZ cung cấp nền tảng không gian quy mô lớn với kinh nghiệm gần 20 năm quản lý điều hành các Khu/Cụm Công nghiệp. Trong khi đó, Viettel Warehousing đóng vai trò là “bộ não số hóa” đưa công nghệ và giải pháp vận hành hiện đại vào từng mét vuông kho bãi. Sự kết hợp này tạo ra giá trị cốt lõi cho khách hàng: Tối đa hóa hiệu suất trên mỗi mét vuông sàn giúp doanh nghiệp giảm chi phí nhân công, hạn chế tổn thất hàng hóa và trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Cam kết đồng hành cùng hệ sinh thái doanh nghiệp Việt

Lễ ký kết giữa TTC IZ và Viettel Warehousing là sự khẳng định định hướng xây dựng một hệ sinh thái logistics 3 bên đều “Win-Win-Win”: TTC IZ mở rộng và tối ưu quy mô hạ tầng kho bãi, Viettel Warehousing triển khai và vận hành các giải pháp công nghệ và quan trọng nhất là doanh nghiệp thuê kho (khách hàng) được hưởng lợi từ hạ tầng hiện đại với chi phí tối ưu và dịch vụ tiêu chuẩn cao.

Bên cạnh yếu tố hiệu quả vận hành, việc kiên định theo chuẩn mực ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) cũng trở thành lợi thế quan trọng cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Việc sử dụng hạ tầng logistics xanh, thông minh không chỉ giúp tối ưu chi phí, mà còn đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, đặc biệt tại các thị trường lớn như EU và Bắc Mỹ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC chia sẻ, việc ký kết hợp tác đầu tư với Viettel Warehousing là một quyết sách vô cùng phù hợp trong nền kinh tế mở, hội nhập, đặc biệt khi Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI. Ông tin chắc sự hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới khi thị trường logistics vẫn còn rất nhiều dư địa phát triển trong tương lai.

Về phía Viettel Post, Đại tá Phùng Văn Cường - Tổng Giám đốc Viettel Post cho biết, Viettel Post lựa chọn cách tiếp cận hợp tác và xã hội hóa hạ tầng để mở rộng mạng lưới kho vận theo hướng bền vững. Doanh nghiệp không chỉ tập trung gia tăng quy mô kho bãi, mà đặt trọng tâm vào việc đưa năng lực tổ chức vận hành, công nghệ và quản trị logistics hiện đại vào hệ thống hạ tầng tại các khu công nghiệp, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác và mức độ liên thông của toàn mạng lưới logistics.

Lễ ký kết đánh dấu cột mốc mới trong quá trình đồng hành phát triển giữa hai đơn vị

Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ của TTC đến Ban lãnh đạo Viettel Post

Dự kiến trong tương lai gần, Tập đoàn TTC và Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel cũng như các đơn vị trực thuộc, sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác, nghiên cứu và triển khai các dự án chiến lược nhằm khai thác tối đa tiềm năng của hệ sinh thái.