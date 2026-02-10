Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Ninh Bình:

'Hốt bạc' nhờ dịch vụ độc đáo dịp Tết ông Công ông Táo

Dịp Tết ông Công ông Táo, tại khu vực ven sông Đào, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, nhiều người dựng cầu tạm, mở dịch vụ hỗ trợ người dân xuống sông thả cá chép tại vùng nước sạch, kiếm tiền triệu mỗi ngày.

w-tha-ca-chep-1-1714.jpg

Ngày 23 tháng Chạp mới là chính lễ ông Công ông Táo, tuy nhiên hôm nay (ngày 9/2, tức 22 tháng Chạp), nhiều người dân ở Ninh Bình đã tranh thủ ra các con sông, ao hồ trên địa bàn để thả cá chép theo phong tục truyền thống.

Ghi nhận của PV, tại khu vực đê Trần Nhân Tông, ven sông Đào thuộc phường Nam Định, từ sáng sớm đã có người đến thả cá chép.

w-tha-ca-chep-9-1715.jpg

Trong tín ngưỡng dân gian, cá chép là "phương tiện" để đưa Táo quân lên chầu trời. Vì thế, cá cần được thả ở khu vực nước sạch, thoáng và gần mặt nước để cá dễ dàng bơi đi, tránh bị mắc cạn.

w-tha-ca-chep-1716.jpg

Nắm bắt nhu cầu thả cá tăng cao trong ngày lễ ông Công ông Táo, một số người dân địa phương nhanh nhạy dựng cầu tạm, hỗ trợ người đi thả cá di chuyển thuận tiện xuống sát mặt nước, với giá niêm yết cho mỗi lượt xuống cầu tạm là 10.000 đồng, cũng có nơi nhận tiền tùy tâm.

w-tha-ca-chep-5-1717.jpg

Ông Nguyễn Đăng Tuấn (phường Nam Định) cho biết: “Tôi bắt đầu dựng cầu tạm tại bờ sông Đào từ ngày 8/2. Sáng nay (9/2), từ khoảng 7h đã có người đến thả cá. Mỗi lượt đi lên cầu tạm thả cá, tôi thu 10.000 đồng, ngoài ra tôi còn hỗ trợ thả cá giúp những người già hoặc những người có việc, cần đi nhanh.

Nhiều người không mang theo tiền, tôi cũng vui vẻ. Sau khi mọi người thả cá, tôi gom túi nilon gọn trên bờ để cuối buổi dọn dẹp, tránh ô nhiễm môi trường”, ông Tuấn nói.

w-tha-ca-chep-8-1718.jpg

Dọc theo bờ sông Đào, những cây cầu tạm được bắc ra gần mép nước, giúp người dân dễ dàng tiếp cận khu vực nước sâu, hạn chế trơn trượt hay bùn lún. Nhiều người lựa chọn các điểm có cầu tạm để việc phóng sinh thuận tiện và an toàn hơn dù mất thêm chút phí.

w-tha-ca-chep-2-1719.jpg

Bà Trần Thị Dung (phường Nam Định) cho biết, dù có nhiều điểm thả cá dọc bờ sông, bà vẫn ưu tiên chọn khu vực có cầu tạm bởi nền bờ sông mềm, dễ lún, tiềm ẩn nguy hiểm khi di chuyển.

“Có cầu tạm nên đi lại thuận tiện hơn, đỡ lo lún bùn, lại thả được cá ra vùng nước sạch để cá bơi đi ngay. Tôi sẵn sàng gửi chút tiền coi như công họ dựng cầu, dọn dẹp để mình có chỗ sạch sẽ thả cá”, bà Dung chia sẻ.

w-tha-ca-chep-6-1720.jpg

Bên cạnh những người xuống gần mặt nước để thả cá, một số người đứng trên cầu thả thẳng cả túi và cá xuống sông hoặc đổ cá trực tiếp từ trên cao. Ngoài ra, có người sử dụng xô buộc dây dài để hạ cá từ từ xuống mặt nước nhằm tránh làm cá bị sốc hoặc bị thương.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ninh-binh-hot-bac-nho-dich-vu-doc-dao-dip-tet-ong-cong-ong-tao-2489173.html

Vietnamnet
#Ninh Bình #thả cá chép #ông Công ông Táo

