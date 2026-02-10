ArcherMind làm việc với Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số Quốc gia về hợp tác AI và chuyển đổi số

Tiếp nối cuộc gặp với Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, chiều 6/2 tại trụ sở Viện Công nghệ và Chuyển đổi số Quốc gia, đoàn công tác ArcherMind đã gặp và làm việc với Viện để cụ thể hóa các định hướng hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo.

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đồng thời xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho phát triển trong giai đoạn tới. Trí tuệ nhân tạo được Việt Nam xác định là một trong những công nghệ chiến lược, với yêu cầu song hành giữa phát triển nhanh và quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn, an ninh và phù hợp với điều kiện trong nước.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Hồ Đức Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia, cùng đại diện các đơn vị chuyên môn. Về phía ArcherMind, đoàn công tác do ông Vương Kế Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn ArcherMind, dẫn đầu.

Cuộc gặp giữa Archermind và Viện Công nghệ và Chuyển đổi số Quốc gia

Trong khuôn khổ buổi làm việc, các bên đã trao đổi toàn diện về bối cảnh chính sách, nhu cầu thực tiễn cũng như khả năng triển khai hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, robot, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Các lĩnh vực được ưu tiên thảo luận bao gồm giáo dục, y tế và công nghiệp, những ngành có tác động trực tiếp đến xã hội và đang được Việt Nam tập trung chuyển đổi số.

Tại cuộc trao đổi, ArcherMind giới thiệu tổng quan về năng lực, kinh nghiệm và hệ sinh thái công nghệ mà tập đoàn đã xây dựng trong hai thập kỷ phát triển. Thành lập năm 2006, ArcherMind là doanh nghiệp công nghệ phần mềm hàng đầu Trung Quốc, đóng vai trò nòng cốt trong chiến lược nội địa hóa công nghệ, đặc biệt trong phát triển hệ điều hành và các nền tảng phần mềm lõi thay thế công nghệ nước ngoài.

Một trong những thế mạnh nổi bật của ArcherMind là kinh nghiệm triển khai hệ điều hành tự chủ trên quy mô lớn. Các giải pháp của tập đoàn được phát triển trên nền tảng mã nguồn mở, cho phép tùy biến sâu, kiểm soát bảo mật và chủ động nâng cấp theo nhu cầu từng lĩnh vực, từng thị trường.

Ông Vương Kế Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ArcherMind và đoàn đại biểu ArcherMind tại buổi làm việc

Bên cạnh hệ điều hành, ArcherMind cũng trình bày các ứng dụng AI đã được triển khai trong giáo dục, y tế và công nghiệp. Trong giáo dục, tập đoàn phát triển các thiết bị máy tính chuyên dụng cho học sinh, tích hợp hệ điều hành riêng, cho phép phụ huynh quản lý từ xa và cá nhân hóa nội dung học tập theo năng lực người học. Cách tiếp cận này được đánh giá phù hợp với định hướng hình thành thói quen sử dụng công nghệ hợp pháp, an toàn ngay từ sớm.

Trong lĩnh vực y tế và công nghiệp, ArcherMind giới thiệu các giải pháp AI nhận diện khuôn mặt và phân tích dữ liệu sức khỏe, đang được ứng dụng tại Trung Quốc để hỗ trợ kiểm tra tình trạng sức khỏe của phi công, công nhân mỏ và các nhóm lao động đặc thù. Các giải pháp này hướng tới mục tiêu nâng cao an toàn vận hành, giảm rủi ro tai nạn và tối ưu hóa hiệu quả quản lý.

Trao đổi về định hướng hợp tác với Việt Nam, ArcherMind khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình nghiên cứu, phát triển hệ điều hành và nền tảng AI tự chủ. Tập đoàn cũng bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với Viện Công nghệ và Chuyển đổi số Quốc gia trong việc đánh giá, nội địa hóa sản phẩm, bảo đảm phù hợp với ngôn ngữ, văn hóa và nhu cầu của thị trường Việt Nam.

Tập đoàn ArcherMind bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với Viện Công nghệ và Chuyển đổi số Quốc gia trong việc đánh giá, nội địa hóa sản phẩm

Buổi làm việc khép lại với lời mời phía Việt Nam sang thăm trụ sở ArcherMind tại Nam Kinh để trực tiếp trải nghiệm các công nghệ lõi và mô hình triển khai thực tế. Đây được xem là bước tiếp theo nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác đã trao đổi, hướng tới các dự án đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới, góp phần đưa hợp tác công nghệ giữa ArcherMind và Việt Nam đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.