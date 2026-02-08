Học sinh dự thi Giải Vô Địch IYRC Việt Nam hoàn toàn miễn phí

TPO - Giải Vô Địch IYRC Việt Nam là một trong các giải đấu Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025- 2026. Giải đấu hoàn toàn miễn phí. Thí sinh và các đội dự thi không phải nộp bất kỳ khoản phí nào cho Ban Tổ chức.

Các đội thi thiết kế, lập trình, điều khiển robot, triển khai mô phỏng AI, hệ thống tự động và drone để thực hiện các nhiệm vụ như cứu hộ, vận chuyển hay mô phỏng nhà máy thông minh.

IYRC Việt Nam 2026 là nơi học sinh rèn luyện kỹ thuật, hợp tác, tư duy phản biện, khả năng giao tiếp quốc tế, hình thành bản lĩnh và sự tự tin trên hành trình làm chủ công nghệ - là bệ phóng cho thế hệ trẻ tự tin bước ra sân chơi toàn cầu.

Theo Ban tổ chức, thông qua việc xây dựng và điều khiển robot giải quyết các nhiệm vụ thực tế, học sinh được phát triển tư duy sáng tạo, năng lực lập trình, kỹ năng hợp tác và bản lĩnh thi đấu. Giải đấu mở ra cơ hội giao lưu quốc tế, giúp học sinh Việt Nam tự tin hội nhập, học hỏi và khẳng định năng lực trong cộng đồng Robotics toàn cầu.

Học sinh thi đấu Robotics

Đối tượng dự thi là học sinh đang theo học từ lớp 1 đến lớp 12 đăng ký tham gia theo đúng hạng mục, bảng thi đấu.

Học sinh đăng ký tham gia các bảng đấu theo hình thức cá nhân hoặc theo đội.

Học sinh đăng ký tham dự theo hình thức đội:

Mỗi đội có thể đăng ký tối đa 3 bảng đấu/các hạng mục thi đấu A, B, C.

Mỗi thí sinh được tham gia duy nhất 1 đội bảng đấu.

Không giới hạn đăng ký các bảng đấu tại hạng mục D. OPEN Học sinh đăng ký tham dự theo hình thức cá nhân.

Học sinh đăng ký tham dự theo hình thức cá nhân chỉ có thể đăng ký tham gia tất cả các bảng đấu tại hạng mục OPEN

Về nội dung thi đấu, giải năm nay có 4 hạng mục gồm: A. JUNIO, B. SENIOR, C. SÁNG TẠO, D. OPEN.

Thí sinh đăng ký dự thi Vòng chung kết trước ngày 31/3/2026 theo website: https://www.iyrcvn.com

Ban tổ chức cho biết, thí sinh thi đấu vòng loại từ tháng 2/2025 đến trước ngày 25/3/2026 tại địa phương do Ban tổ chức phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường đại học, CLB STEM tổ chức.

Quy định về thiết bị Robot

Quy chế thi quy định, việc chế tạo robot thí sinh sử dụng bộ công cụ giáo dục MRT Series (bao gồm Huna Science Class), và CodeSpark Series.

Học sinh không bị giới hạn về số lượng linh kiện để chế tạo robot. Thí sinh chỉ được phép sử dụng chéo các bộ phận từ các bộ công cụ MRT Series và Huna Science Class.

Thí sinh tự chuẩn bị pin, máy tính thi đấu cho robot của mình.

Không được phép sửa đổi các bộ phận điện tử trong bộ công cụ Robot.

Robot không được phép sử dụng bất kỳ nguồn điện nào trên 9V DC (dòng điện một chiều). Nghiêm cấm cung cấp điện VAC (dòng điện xoay chiều) vì lý do an toàn.

Robot phải tuân theo quy định về kích thước của từng bảng đấu.

Không được phép sửa đổi các bộ phận (Không uốn, mài hoặc thay đổi hình dạng của các bộ phận). Tất cả các bộ phận phải ở trạng thái ban đầu

Thí sinh không được sử dụng các linh kiện khác (bao gồm nhưng không giới hạn: băng dính, dây chun,...).

Thí sinh lưu ý: Cần bảo vệ các cảm biến và bộ phận nhận tín hiệu RC của Robot khỏi bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài (nếu cần thiết).

Một đội/cá nhân sẽ bị truất quyền thi đấu nếu vi phạm bất kỳ điều nào sau đây:

- Chạm vào robot khi trận đấu đang diễn ra mà không được sự cho phép của trọng tài (dựa theo quy định của từng bảng đấu).

- Robot không tuân thủ các giới hạn về kích thước theo từng bảng đấu.

-Cố ý làm hỏng bất kỳ phần nào của sân thi đấu hoặc chướng ngại vật trên sa bàn.

- Có hành vi gây nguy hiểm cho nhà thi đấu và môi trường xung quanh dưới bất kỳ hình thức nào.

- Robot không tuân thủ một trong các quy định về thiết bị robot.

-Robot trong các phần thi tự động được điều khiển từ xa bằng tay.

- Thí sinh bị khiếu nại và khiếu nại đó được chấp thuận

Trước khi thi đấu, Robot của thí sinh sẽ phải nộp để kiểm tra các quy định về thiết bị.

Sau khi kết thúc mỗi phần thi, thí sinh phải ký xác nhận vào phiếu kết quả thi đấu của trọng tài. Kết quả này được gửi lên Ban giám khảo để tổng hợp và xếp hạng.

Giải Vô địch IYRC Việt Nam 2026 do My Robot Time Việt Nam đồng hành tổ chức, là giải đấu quốc tế dành cho học sinh từ 6 đến 18 tuổi yêu thích công nghệ và lập trình.

Năm nay, với chủ đề “Chúng ta xây dựng tương lai”, giải đấu gửi đi thông điệp: Tương lai được tạo nên từ tư duy sáng tạo hôm nay.