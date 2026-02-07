ĐH Duy Tân đào tạo ngành Công nghệ Sinh học và Dược sĩ Đại học tích hợp các đồ án nghiên cứu

Ngành Dược sĩ (Đại học) và Công nghệ Sinh học đang ngày càng được các bạn trẻ lựa chọn bởi cơ hội nghề nghiệp rộng mở, tính ứng dụng cao và khả năng đóng góp trực tiếp cho sức khỏe cộng đồng cũng như sự phát triển của Khoa học - Công nghệ hiện đại. Hỗ trợ tối đa cho công tác đào tạo khối ngành Khoa học Sức khỏe, ĐH Duy Tân đang tạo ra một môi trường học tập năng động giúp sinh viên có những công bố quốc tế Q1 ngay từ giảng đường đi kèm nhiều cơ hội khởi nghiệp.

Xếp hạng Top 200+ thế giới cùng mối liên kết với các đại học uy tín quốc tế qua nhiều năm

Lĩnh vực Dược & Dược lý của Đại học (ĐH) Duy Tân đã được ghi nhận đứng hạng 251-300 thế giới trong Bảng Xếp hạng Đại học theo lĩnh vực 2025 (QS World University Rankings by Subject 2025).

Lĩnh vực Dược & Dược lý của ĐH Duy Tân đứng hạng 251-300 thế giới

Đây là kết quả của quá trình hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo ngay tại trường trong nhiều năm qua. Hiện tại, rất nhiều trường Y Dược lớn tại Mỹ cùng nhiều các tổ chức trong nước và quốc tế đã giữ trọn vẹn mối liên kết qua nhiều năm cùng ĐH Duy Tân để xây dựng các chương trình đào tạo chuẩn mực nhất, cụ thể có:

- ĐH Pittsburgh (UPitt): xếp thứ 7 trong Top 15 trường có nghiên cứu y khoa hàng đầu của Mỹ (theo bảng xếp hạng của Viện Sức khỏe Mỹ - NIH),

- ĐH Illinois ở Chicago (UIC): trường có hệ thống chương trình đào tạo Y-Dược quy mô nhất nước Mỹ (về mặt số lượng sinh viên và ngành học),

- ĐH Y khoa Duke - NUS (Singapore),

- ĐH Ben Gurion (Israel),

- ĐH Burapha, ĐH Khon Kaen và ĐH Mahidol (Thái Lan),

- ĐH Dong-A (Hàn Quốc),

- ĐH Huế,

- Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu,

- …

Trên cơ sở đó, sinh viên theo học các ngành:

- Dược: với chuyên ngành Dược sĩ (ĐH), và

- Công nghệ Sinh học

sẽ được trang bị kiến thức tiên tiến cùng cơ hội thực hành trong hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại mà ĐH Duy Tân đã xây dựng và nâng cấp liên tục trong nhiều năm liền.

Học tập sáng tạo ngay tại trường và trải nghiệm thực tế đầy hứng khởi

Ngay từ những năm đầu tiên, cùng quá trình tiếp thu kiến thức trên giảng đường, sinh viên ngành Dược sĩ Đại học và Công nghệ Sinh học DTU đã được tham gia vào những buổi hướng nghiệp, đến tham quan các trung tâm nghiên cứu và trang trại lớn tại khu vực miền Trung như:

- Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng,

- Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ Đà Nẵng,

- Trang trại An Phú Farm,

- Trang trại nấm Naro Farm,…

và tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học từ rất sớm.

Sinh viên DTU tham quan thực tế, hướng nghiệp tại nhiều đơn vị

Cụ thể có nhóm sinh viên gồm các bạn:

- Nguyễn Trần Kim Long,

- Trương Anh Tài,

- Hồ Minh Thu Ngân

ngay từ năm Nhất đã được tham gia vào dự án Bảo tồn Đa dạng Sinh học Cây thuốc và Phát triển Sinh kế cho đồng bào tại Vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh hay

- Thái Hòa Hợp

ngay từ năm 2 đại học đã được tham gia vào đoàn khảo sát đa dạng sinh học các loài chuồn chuồn quý ở Việt Nam dưới sự hướng dẫn của TS. Phan Quốc Toản - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Côn trùng và Ký sinh trùng, ĐH Duy Tân. Đây là cơ hội tuyệt vời để sinh viên tìm hiểu về hệ sinh thái, phát triển các kỹ năng khảo sát thực địa và tìm hiểu các phương pháp bảo tồn loài.

Những loài côn trùng quý hiếm, độc đáo chỉ có ở những khu vực rừng rậm, núi cao của Việt Nam do TS. Phan Quốc Toản phát hiện, sưu tập và lưu giữ cũng đã được giới thiệu tại triển lãm đầu tiên về “Đa dạng Sắc màu côn trùng Việt Nam”. Đây là triển lãm do ĐH Duy Tân phối hợp cùng Trường ĐH Đà Lạt tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng, diễn ra từ ngày 20/6 - 13/7/2025 giới thiệu hơn 100 mẫu vật côn trùng và 150 ảnh cùng poster cung cấp thông tin về vai trò sinh thái của côn trùng giúp người xem thấy được vẻ đẹp của đa dạng sinh học ở Việt Nam, đồng thời cùng nhau nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, bảo tồn các loài trên trái đất.

Triển lãm “Đa dạng Sắc màu côn trùng Việt Nam” do ĐH Duy Tân và Trường ĐH Đà Lạt tổ chức

Những chuyến tham quan đã tạo cơ hội để các bạn nắm công việc thực tế, từ đó đưa ra nhiều ý tưởng và trực tiếp triển khai tại ĐH Duy Tân. Hỗ trợ cho công tác học tập và nghiên cứu khoa học tại trường, ĐH Duy Tân đã xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại để:

- SV Dược sĩ (ĐH) được thực tập trong các nhà thuốc giả lập dưới sự hướng dẫn của chính các Dược sĩ chuyên khoa của nhà trường. Các bạn sẽ được hướng dẫn tận tình về cách thức tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc, ghi nhớ các nhóm thuốc, ghi chép các loại thuốc trong khoang thuốc bao gồm thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn, phân tích cách dùng thuốc cho các ca lâm sàng, học cách quản lý nhà thuốc, cập nhật kiến thức Dược học,…

- SV Công nghệ Sinh học triển khai các thí nghiệm, xử lý mẫu, phân tích dữ liệu, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Nhà trường luôn ưu tiên, khuyến khích, tạo điều kiện cho sinh viên Công nghệ Sinh học được thực hành trong hệ thống các trung tâm nghiên cứu để có thêm các kỹ năng “mềm”, mang đến cơ hội cạnh tranh cao khi bước vào thị trường lao động, như ở:

· Trung tâm Sinh học Phân tử,

· Trung tâm Côn trùng - Ký sinh trùng,

· Trung tâm Hóa học Tiên tiến,

· Trung tâm Công nghệ Sinh học Dược,

· Phòng Thí nghiệm Công nghệ Tế bào,

· …

Các thiết bị thí nghiệm hiện đại hỗ trợ tối đa cho hoạt động nghiên cứu khoa học tại ĐH Duy Tân

Nhiều nghiên cứu về nấm, sâm Ngọc Linh đạt giải Quốc tế, đăng trên các tạp chí Q1

Triển khai rất nhiều các nghiên cứu khoa học, thầy và trò DTU đã có nhiều phát hiện quan trọng, đóng góp thiết thực vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực Sức khỏe, Nông nghiệp và Môi trường, cụ thể:

- Nghiên cứu thiết lập quy trình nhân nhanh sinh khối rễ bất định sâm Ngọc Linh góp phần mở ra hướng đi mới trong bảo tồn nguồn gen quý đã giúp nhóm SV Nguyễn Trần Kim Long, Nguyễn Thị Thu Thúy và Văn Thị Kiều Nga được trao giải “Outstanding Poster Presentation” - Báo cáo Poster Xuất sắc tại Hội nghị Quốc tế Asian Society of Natural Products 2025 (ASNP) - The Global Symposium on Natural Products năm 2025 tại thành phố Jecheon, Hàn Quốc.

- Tập trung nghiên cứu vào tối ưu hóa điều kiện môi trường nuôi cấy sinh khối rễ loài Lan gấm (Anoectochilus lylei), SV Kim Long cũng là đồng tác giả của bài báo “Rhizome induction and proliferation in Anoectochilus lylei for biomass and bioactive compounds accumulation” đăng trên tạp chí Plant Cell, Tissue and Organ Culture (Q1, IF: 2.3) năm 2025 ngay từ năm 2 đại học.

Sinh viên Duy Tân với nhiều công bố quốc tế ISI khi còn trên giảng đường

- Nghiên cứu tìm ra 2 tác nhân gây hại là 2 loài nấm ký sinh có tên Calcarisporium cordycipiticola NT1504, và Lecanicillium corprophilum WF2611 để khắc phục tình trạng nấm dược liệu Nhộng trùng thảo (cách gọi phổ biến hơn là Đông trùng Hạ thảo) nhiễm bệnh, nghiên cứu “First report of emerging fungal pathogens of Cordyceps militaris in Vietnam” của Lê Nguyễn Gia Thi và các bạn cùng nhóm đã được công bố trên tạp chí quốc tế uy tín Q1 - Scientific Reports (thuộc hệ thống Nature Portfolio), đồng thời được trao giải Báo cáo Poster Xuất sắc tại Hội nghị Nấm học Toàn quốc lần thứ V năm 2023.

- Nghiên cứu tìm ra môi trường tối ưu nhất để nhân nhanh cây Hà thủ ô đỏ (Polygonum multiflorum Thunb) nuôi cấy trong ống nghiệm (in vitro), đồng thời đánh giá các hoạt chất sinh học trong cây để mở ra tiềm năng về sản xuất dược phẩm, SV Lê Thị Thanh My là đồng tác giả của bài báo “Rapid in vitro propagation and bioactive compounds evaluation in Polygonum multiflorum Thunb” đăng trên Plant Cell, Tissue and Organ Culture (Q1, IF: 2.3) năm 2024.

- Bào chế thành công chế phẩm sinh học vi nang nấm men bao gói tinh dầu chổi xuể (Baeckea frutescens L.) để ứng dụng trong kiểm soát ấu trùng muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết, SV Võ Văn Hòa đã giành giải Nhì tại Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Bộ 2023.

- …

PGS.TS. Nguyễn Thành Trung và TS. Hồ Thanh Tâm với những nghiên cứu hữu ích vì cộng đồng

Nhiều giảng viên của ĐH Duy Tân cũng là các nhà nghiên cứu đã dành nhiều tâm huyết tìm tòi, phát kiến để có các những phát hiện đáng ghi nhận. Trong đó, PGS.TS. Nguyễn Thành Trung (giải Nhất cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Tp. Đà Nẵng năm 2022) - Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Cao (IRD) cùng TS. Quách Thị Thu Hương - cán bộ nghiên cứu tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Dược và Trung tâm Đào tạo Y khoa Quốc tế, ĐH Duy Tân và TS. Hồ Thanh Tâm (Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2020) - cán bộ nghiên cứu tại Viện Sáng kiến Sức khỏe Toàn cầu, kiêm Tổ trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học, ĐH Duy Tân đã tìm ra 2 loài nấm thuộc chi Fusarium là:

- Fusarium stercicola (SNL 23.1), và

- Fusarium babinda (SNL 23.2)

là tác nhân gây bệnh thối rễ của sâm Ngọc Linh, đồng thời đã đưa ra được giải pháp sinh học để bảo vệ loài cây này. Công trình nghiên cứu được công bố trên European Journal of Plant Pathology (SCIE, IF=1.9), nhận được sự công nhận quốc tế cho đóng góp quan trọng của nhóm.

Các thầy cô ở ĐH Duy Tân cũng luôn tận tâm hỗ trợ tối đa cho sinh viên trong học tập. Trong lần đầu tiên tham gia Cuộc thi Olympic Sinh học Sinh viên Toàn quốc 2025, đội thi của ĐH Duy Tân đã xuất sắc giành một giải Ba cá nhân và giải Đội thi có thành tích tốt nhất. ĐH Duy Tân cũng được chọn là đơn vị đăng cai Cuộc thi Olympic Sinh học Sinh viên Toàn quốc tiếp theo trong năm 2026.