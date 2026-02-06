Ajinomoto Việt Nam và hơn 2 thập kỉ tiếp sức học sinh khó khăn đến trường

Ngày 1-2, tại tỉnh Đồng Nai, Lễ trao học bổng “Cho em đến trường” lần thứ 22, năm học 2025–2026 đã được tổ chức với sự phối hợp của Công ty Ajinomoto Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai cùng hai doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động trên địa bàn là Công ty cổ phần Nippon Sanso Việt Nam và Công ty TNHH Kureha Việt Nam.

350 em học sinh được nhận học bổng Cho em đến trường lần thứ 22.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 350 suất học bổng cho học sinh bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nỗ lực vươn lên trong học tập, với tổng giá trị hơn 470 triệu đồng.

Ông Tsutomu Nara – Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam phát biểu.

Tham dự chương trình có bà Lê Thị Mỹ Phượng - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Đồng Nai cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Đồng Nai, Hội khuyến học các xã, phường tại địa phương. Về phía các doanh nghiệp trao học bổng có sự hiện diện của lãnh đạo Công ty Ajinomoto Việt Nam, Công ty cổ phần Nippon Sanso Việt Nam và Công ty TNHH Kureha Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tsutomu Nara – Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam cho biết, Ajinomoto Việt Nam luôn xác định tăng trưởng kinh doanh cần song hành cùng sự phát triển của xã hội. Những hoạt động đóng góp cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, trong đó có chương trình học bổng “Cho em đến trường”, là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp nhằm góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân Việt Nam.

Bà Lê Thị Mỹ Phượng - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Đồng Nai trao học bổng cho học sinh.

Năm nay, Công ty Ajinomoto Việt Nam đóng góp 200 suất học bổng với tổng trị giá 270 triệu đồng, cùng cặp sách cho học sinh. Công ty cổ phần Nippon Sanso Việt Nam và Công ty TNHH Kureha Việt Nam trao tặng 150 suất học bổng, trị giá hơn 200 triệu đồng.

Nhận được học bổng năm nay, em Nguyễn Anh Tuấn – Học sinh trường THPT Thanh Bình, tỉnh Đồng Nai hào hứng chia sẻ:“Em rất vui và vinh hạnh khi nhận được suất học bổng này. Em cảm thấy an tâm hơn và thật sự biết ơn các nhà tài trợ, đây cũng là động lực để em cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa, học tập tốt hơn để xứng đáng với sự giúp đỡ này.”

Qua 22 năm tổ chức, Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trở thành nguồn động viên thiết thực, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm điều kiện tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ học tập và rèn luyện. Chương trình cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp với sự nghiệp giáo dục, góp phần chăm lo cho thế hệ trẻ – nguồn nhân lực tương lai của đất nước.

Ông Takayuki Kubota – Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam trao học bổng cho học sinh.

Bên cạnh hoạt động trao học bổng, Ajinomoto Việt Nam hiện đang triển khai nhiều sáng kiến hướng đến cải thiện, nâng cao dinh dưỡng cộng đồng như Dự án Bữa ăn học đường, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em.

Đóng góp cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Ajinomoto Việt Nam ra mắt sản phẩm Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 – Hương Vani cho người động kinh kháng thuốc, được sản xuất bởi Công ty Ajinomoto Cambrooke (thành viên của Tập đoàn Ajinomoto tại Mỹ).

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Ajinomoto Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của xã hội Việt Nam, không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe và dinh dưỡng cho cộng đồng, bao gồm cả những người mắc bệnh đặc thù mà thuốc điều trị không còn hiệu quả, mà còn hướng đến việc tạo dựng những giá trị lâu dài cho các thế hệ tương lai. Qua đó, góp phần hiện thực hóa Mục đích tồn tại của Ajinomoto Việt Nam: “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng ‘Khoa học về axit amin’ (AminoScience).”