Trường Đại học Kinh Bắc thu hồi 160 bằng đại học

Minh Đức
TPO - Ngày 6/2, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Trường Đại học Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh) vừa ban hành kế hoạch rà soát, thu hồi, hủy bỏ và cấp lại 160 bằng tốt nghiệp đại học do ký, cấp không đúng thẩm quyền theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT).

Cụ thể, theo Kế hoạch số 115 ngày 3/2/2026, việc rà soát được thực hiện căn cứ Thông báo kết quả kiểm tra số 2491 ngày 31/12/2025 của Bộ GD&ĐT về công tác tổ chức, quản lý đào tạo và cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại Trường Đại học Kinh Bắc.

Kết luận kiểm tra nêu rõ, ngày 18/10/2024, bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng thay mặt Hội đồng trường ban hành Nghị quyết số 116 về việc điều động, bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Trúc giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng là không có giá trị pháp lý. Do đó, các văn bằng giáo dục đại học do ông Phạm Ngọc Trúc ký, cấp trong năm 2024 không đúng thẩm quyền, không đúng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 15 Thông tư số 21/2019 của Bộ GD&ĐT.

Theo kế hoạch, đối tượng bị thu hồi bằng là 160 sinh viên được công nhận tốt nghiệp đại học năm 2024 (đợt 2) theo Quyết định số 1205 ngày 23/10/2024 do ông Phạm Ngọc Trúc ký, cấp không đúng thẩm quyền. Danh sách cụ thể các sinh viên liên quan được lập kèm theo kế hoạch.

Nhà trường cho biết đã thành lập Tổ công tác tiếp nhận, rà soát hồ sơ, tài liệu liên quan theo Quyết định số 16 ngày 8/1/2026. Thời gian hoàn thành việc rà soát, thu hồi và cấp lại văn bằng dự kiến trước ngày 20/3/2026 nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học theo quy định.

Trường Đại học Kinh Bắc khẳng định việc thu hồi, hủy bỏ và cấp lại văn bằng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, trên tinh thần khắc phục sai sót, bảo đảm quyền lợi chính đáng của sinh viên và thực hiện đầy đủ yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Minh Đức
