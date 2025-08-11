Bê bối ở Trường Đại học Kinh Bắc: Dừng đào tạo, thí sinh đi về đâu?

TP - Bộ GD&ĐT yêu cầu Trường Đại học Kinh Bắc (Bắc Ninh) dừng hoạt động các ngành đào tạo ở bậc đại học và thạc sĩ. Cùng với đó là xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng.

Không đủ giảng viên cơ hữu

Trường Đại học (ĐH) Kinh Bắc là trường tư thục, được thành lập từ tháng 3/2012. Đến năm học 2024 - 2025 nhà trường tuyển sinh được 13 khóa. Theo quảng cáo, nhà trường có 18 ngành đào tạo ĐH và 2 ngành đào tạo thạc sĩ.

Từ các thông báo tuyển sinh của nhà trường, đến năm 2022 trường này vẫn tuyển 18 ngành. Trong đó có 10 ngành mang đến hiệu quả tuyển sinh tốt nhất cho nhà trường, gồm: dược học; y học cổ truyền; y khoa; công nghệ thông tin; luật kinh tế; luật; quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; ngôn ngữ Anh; quản trị kinh doanh; kế toán.

Khuôn viên Trường ĐH Kinh Bắc

8 ngành còn lại gồm: kiến trúc, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất, thiết kế thời trang, quản lí xây dựng, quản lí nhà nước, tài chính ngân hàng, công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông. Đây là những ngành mà nhà trường đã ngừng thông báo tuyển sinh từ năm 2024 (có 6 ngành đã ngừng thông báo tuyển sinh từ năm 2023).

Thông tin tới báo chí, đại diện Trường ĐH Kinh Bắc cho biết, có kiến nghị gửi lên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về các quyết định của Đoàn kiểm tra đối với nhà trường.

Ngày 23/7, Đoàn Kiểm tra theo Quyết định 1639 của Bộ GD&ĐT (Đoàn Kiểm tra) đã ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Trường ĐH Kinh Bắc. Trong đó có một quyết định mà hình thức xử phạt bổ sung là dừng hoạt động đối với 10 ngành trình độ ĐH, 2 ngành trình độ thạc sĩ. Cụ thể, 10 ngành đào tạo trình độ ĐH của Trường ĐH Kinh Bắc bị Đoàn Kiểm tra phát hiện không đủ giảng viên cơ hữu chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo để duy trì một trong các điều kiện mở ngành đào tạo gồm: dược học; y học cổ truyền; y khoa; công nghệ thông tin; luật kinh tế; luật; quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; ngôn ngữ Anh; quản trị kinh doanh; kế toán. 2 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Kinh Bắc cũng không đủ giảng viên cơ hữu chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo để duy trì một trong các điều kiện mở các ngành đào tạo thạc sĩ: quản lí kinh tế, luật kinh tế.

Mức xử phạt hành chính cho hành vi vi phạm này là 30 triệu đồng/ngành. Hình thức phạt bổ sung là dừng hoạt động giáo dục của 12 ngành nói trên trong thời hạn 9 tháng. Ngoài ra còn có một loạt mức phạt hành chính khác liên quan đến tuyển vượt chỉ tiêu, vi phạm quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục. Tổng mức phạt đối với Trường ĐH Kinh Bắc mà Bộ GD&ĐT đưa ra là 470 triệu đồng.

Như vậy có thể thấy, 10 ngành vừa bị Bộ GD&ĐT đình chỉ hoạt động là những ngành mà Trường ĐH Kinh Bắc đang tuyển sinh được. Điều này có nghĩa trong năm học 2025 - 2026 hầu hết hoạt động đào tạo ở Trường ĐH Kinh Bắc bị ngừng hoạt động.

Theo Thông tư 2 quy định điều kiện mở ngành trình độ ĐH, Thạc sĩ, Tiến sĩ của Bộ GD&ĐT, đối với trình độ ĐH phải có ít nhất 1 tiến sĩ là giảng viên cơ hữu, không trùng với giảng viên cơ hữu; có ít nhất 5 tiến sĩ là giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp để giảng dạy chương trình. Như vậy, đối với trình độ ĐH, 1 ngành có ít nhất 6 giảng viên cơ hữu là tiến sĩ có chuyên môn phù hợp.

Quyền lợi của thí sinh ra sao?

Tìm hiểu của phóng viên, thông tin 3 công khai được đăng tải trên website của Trường ĐH Kinh Bắc, những ngành bị dừng tuyển sinh đều không đủ giảng viên cơ hữu. Ví dụ, ngành công nghệ thông tin có 7/ 12 giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ nhưng chỉ có 4 người có trình độ chuyên môn phù hợp; 3 người còn lại là 1 tiến sĩ (có học hàm PGS) có trình độ chuyên môn Triết học, 1 tiến sĩ có trình độ chuyên môn Xây dựng, 1 tiến sĩ (có học hàm PGS) Địa chất và cả 3 vị tiến sĩ này đều được giao phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin.

Ngành kế toán có 2/3 tiến sĩ có trình độ chuyên môn đúng ngành. Ngành luật kinh tế có tất cả 3 giảng viên cơ hữu, trong đó có 2 tiến sĩ và 1 thạc sĩ.

Ngoài ra, theo Đoàn Kiểm tra của Bộ GD&ĐT, năm 2024 nhà trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu đại học các ngành lĩnh vực khoa học sức khỏe (các ngành y khoa, y học cổ truyền, dược học). Tổng chỉ tiêu của 3 ngành là 300 (mỗi ngành 100 chỉ tiêu). Trên thực tế, nhà trường tuyển 328 chỉ tiêu, vượt 10,9%. Mức xử phạt là 20 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là giảm chỉ tiêu cho năm tuyển sinh tiếp theo. Theo thông báo tuyển sinh năm 2025 (khi chưa bị xử phạt), Trường ĐH Kinh Bắc dự kiến tăng chỉ tiêu khối ngành này (dồn mức tăng cho ngành y khoa). Cụ thể: y khoa 300 chỉ tiêu (tăng 300%); y học cổ truyền 80 chỉ tiêu; dược học 50 chỉ tiêu.

Ngày 6/8, Vụ GD&ĐT có văn bản gửi Trường ĐH Kinh Bắc về việc tạm dừng quyền tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

Căn cứ các quyết định xử phạt, Bộ GD&ĐT yêu cầu Trường ĐH Kinh Bắc không tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 23/7/2025 đến ngày 23/8/2030.

Ngày 7/8, Bộ GD&ĐT ban hành quyết định thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025 của Trường ĐH Kinh Bắc. Theo quyết định này, 10 ngành bị dừng tuyển sinh không có chỉ tiêu đào tạo năm học 2025 - 2026.

Trong khi đó, thí sinh đăng kí nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT từ ngày 16 - 28/7. Thí sinh đã đăng kí xong nguyện vọng trên hệ thống của Bộ trước khi có quyết định dừng tuyển sinh.

Theo thông tin phóng viên tìm hiểu, vào hồi 13h ngày 7/8, thí sinh nhận được thông báo: “các em đã đăng kí nguyện vọng vào Trường ĐH Kinh Bắc, đề nghị vào hệ thống để thay đổi nguyện vọng sang trường khác. Thời gian từ 11h ngày 7/8/2025 đến 8h30 ngày 8/8/2025. Sau thời gian trên hệ thống sẽ đóng lại và không được thực hiện nữa”. Đến 20h40 cùng ngày, nhiều thí sinh nhận được thông báo thời gian đăng kí lại nguyện vọng sang trường khác từ 18h ngày 7/8 đến 11h ngày 8/8. Sau thời gian trên hệ thống sẽ đóng lại và không được thực hiện nữa.

Như vậy, yêu cầu của Bộ GD&ĐT là bắt buộc tất cả các thí sinh có nguyện vọng đăng kí vào Trường ĐH Kinh Bắc đều phải chuyển nguyện vọng sang trường khác.