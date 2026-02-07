Lễ hội đậm hồn Việt giúp học sinh chạm vào cội nguồn

Đón chào xuân mới Bính Ngọ 2026, Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian quy mô lớn, tích hợp với kế hoạch hoạt động giáo dục định hướng, bồi dưỡng văn hóa truyền thống dân tộc đến từng học sinh.
Điểm nhấn trong Lễ hội văn hóa dân gian 2026 tại trường M.V. Lômônôxốp chính là học sinh được làm chủ thể khi trực tiếp biểu diễn và trải nghiệm trong các vai chèo, điệu hát xoan cùng nhiều trò chơi dân gian.
Nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) là một trong những vị khách đặc biệt tại chương trình.