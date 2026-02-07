Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Lễ hội đậm hồn Việt giúp học sinh chạm vào cội nguồn

Thụy Du

Đón chào xuân mới Bính Ngọ 2026, Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian quy mô lớn, tích hợp với kế hoạch hoạt động giáo dục định hướng, bồi dưỡng văn hóa truyền thống dân tộc đến từng học sinh.

a-4.jpg
Lễ hội có sự tham gia biểu diễn của hơn 200 học sinh trong toàn trường, với các tiết mục văn nghệ mang đậm âm hưởng dân gian thể hiện khao khát khám phá văn hóa cội nguồn.
﻿﻿a-6.jpg
a-7.jpg
﻿﻿a-5.jpg
a-8-8254.jpg﻿
Điểm nhấn trong Lễ hội văn hóa dân gian 2026 tại trường M.V. Lômônôxốp chính là học sinh được làm chủ thể khi trực tiếp biểu diễn và trải nghiệm trong các vai chèo, điệu hát xoan cùng nhiều trò chơi dân gian.
a-2.jpg
Thông qua lễ hội, các em học sinh nhận ra sức sống mãnh liệt của văn hóa dân tộc, nét độc đáo, nét đẹp riêng của văn hóa nông nghiệp, văn minh lúa nước, qua đó có thêm ý thức giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, biết tiếp nối, khai thác để phát huy sức mạnh văn hóa cổ truyền.
a-1.jpg
Lễ hội văn hóa dân gian của trường M.V. Lômônôxốp để lại nhiều cảm xúc đẹp đẽ, đem lại nhiều niềm vui, nhiều trải nghiệm thực tế cho học trò; đồng thời góp phần khơi gợi cảm hứng tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp niềm tin yêu, niềm tự hào dân tộc.
a-9.jpg
a-10.jpg
Nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) là một trong những vị khách đặc biệt tại chương trình.
a-3.jpg
Lễ hội có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và bồi dưỡng con người văn hóa, góp phần kiến tạo nên những chủ nhân tương lai yêu nước, có tinh thần dân tộc, yêu chuộng hòa bình, có kĩ năng kết nối cộng đồng, chủ động, bước vào kỷ nguyên mới để xây dựng và kiến thiết đất nước.
Thụy Du


