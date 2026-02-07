Lễ hội đậm hồn Việt giúp học sinh chạm vào cội nguồn

Đón chào xuân mới Bính Ngọ 2026, Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian quy mô lớn, tích hợp với kế hoạch hoạt động giáo dục định hướng, bồi dưỡng văn hóa truyền thống dân tộc đến từng học sinh.