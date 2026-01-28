Sinh viên Trường Đại học Vinh lan tỏa yêu thương qua Chiến dịch 'Mùa đông ấm 2025 - Xuân tình nguyện 2026'

SVO - Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, từ ngày 17/01/2026 đến ngày 25/01/2026, Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh đã tổ chức Chiến dịch “Mùa đông ấm 2025 - Xuân tình nguyện 2026”. Chiến dịch được triển khai với chuỗi hoạt động ý nghĩa, hướng về các địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi và biên giới của tỉnh Nghệ An, nhằm sẻ chia khó khăn, mang hơi ấm của mùa đông và niềm vui của mùa xuân đến với người dân và học sinh vùng cao.

Chiến dịch năm nay có sự tham gia của 07 đội hình tình nguyện trực thuộc Đoàn trường - Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh, hoạt động tại nhiều địa phương còn gặp nhiều khó khăn, bao gồm các xã Nhôn Mai, Tân An, Châu Khê, Tri Lễ, Nậm Cắn, Nga My, Mỹ Lý và Thông Thụ. Các hoạt động được triển khai tập trung tại các điểm trường và khu dân cư có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những nơi điều kiện học tập, sinh hoạt của người dân và học sinh còn nhiều thiếu thốn.

Thông qua chiến dịch, sinh viên Trường Đại học Vinh nói chung và các đội hình tình nguyện nói riêng đã trực tiếp góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, học sinh tại địa phương. Đồng thời, chiến dịch cũng lan tỏa mạnh mẽ tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia vì cộng đồng, những giá trị cốt lõi trong hoạt động của tuổi trẻ Trường Đại học Vinh.

Trong khuôn khổ chiến dịch, các đội hình tình nguyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tập trung vào công tác an sinh xã hội và hỗ trợ giáo dục. Nhiều phần quà, học bổng và các công trình sinh viên đã được trao tặng cho người dân và các em học sinh tại các địa bàn khó khăn. Các phần quà bao gồm áo ấm, chăn bông, đồ dùng học tập, cặp sách, bánh kẹo, sữa, nhu yếu phẩm sinh hoạt, các suất ăn hỗ trợ và tiền mặt, góp phần giúp người dân và học sinh vơi bớt khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.

Đặc biệt, việc xây dựng và trao tặng các công trình mang ý nghĩa lâu dài như “Tủ sách cho em”, “Máy tính cho em”, “Tủ y tế công cộng” không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn góp phần cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sinh hoạt cho các em học sinh vùng cao trong thời gian dài.

Với sự chung tay của các đội hình tình nguyện, sự đồng hành của các đơn vị, tổ chức và sự đóng góp từ cộng đồng, tổng giá trị quà tặng và hỗ trợ của 07 đội hình tình nguyện trong toàn chiến dịch đạt 485.255.000 đồng. Con số này không chỉ thể hiện quy mô và hiệu quả của chiến dịch, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến của sinh viên Trường Đại học Vinh trên hành trình hướng về cộng đồng.

Chiến dịch “Mùa đông ấm 2025 - Xuân tình nguyện 2026” đã chính thức khép lại, song những giá trị nhân văn và dấu ấn tốt đẹp mà chương trình mang lại sẽ tiếp tục được lan tỏa. Đây sẽ là động lực để sinh viên Trường Đại học Vinh không ngừng phát huy tinh thần tình nguyện, sẵn sàng dấn thân, cống hiến và đồng hành cùng cộng đồng trong những chặng đường tiếp theo.

