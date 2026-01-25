Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Trí và Bảo Trang là tân King & Queen Trường THCS Giảng Võ 2026

Lê Vượng

SVO - Hà Trí và Bảo Trang đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất King & Queen tại đêm hội Shining Festival 2025 - 2026, do trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) tổ chức tối 24/1.

king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn-27.jpg
Tối 24/1, đêm hội Shining Festival của THCS Giảng Võ (phường Giảng Võ - Hà Nội) đã tìm ra King & Queen mới là Hà Trí và Bảo Trang. Cặp đôi chinh phục hàng nghìn khán giả và Ban giám khảo bởi sự hội tụ trọn vẹn giữa nhan sắc, sự tự tin và trí tuệ.
king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn.jpg﻿﻿
﻿king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn-2.jpg
king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn-13.jpg
Tham dự chương trình có ông Cồ Như Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Giảng Võ cùng Ban giám hiệu, tập thể giáo viên và hàng nghìn phụ huynh, học sinh. Đặc biệt, giữ vai trò 'cầm cân nảy mực' cho đêm thi là dàn giám khảo uy tín gồm: Nhà báo - MC Vũ Anh Tuấn, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh, thầy Francois Barnard (đại diện IIG Việt Nam), cô giáo Trịnh Minh Hằng và Queen Phạm Ngọc Linh (nhiệm kỳ 2024 - 2025).
Phát biểu khai mạc, nhà giáo Tô Thị Hải Yến - Hiệu trưởng nhà trường xúc động chia sẻ về một “mùa xuân gần gũi, bình dị” dưới mái trường. Cô mong muốn sân chơi này sẽ giúp các em lưu giữ những ký ức thanh xuân tươi đẹp và “tỏa sáng theo cách của học sinh Giảng Võ”.
king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn-11.jpg
king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn-9.jpg
king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn-7.jpg﻿
king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn-10.jpg
Mở màn cuộc tranh tài là phần thi Trang phục Picnic, 13 cặp đôi đại diện cho 13 lớp đã mang đến sân khấu sự trẻ trung, năng động và đầy màu sắc.
king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn-12.jpg
king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn-8.jpg
Hà Trí và Bảo Trang tại vòng thi đầu tiên.
king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn-15.jpg﻿
king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn-18.jpg
king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn-14.jpg
Tại phần thi Trang phục Dạ hội, sân khấu trở nên lộng lẫy với những bộ cánh sang trọng, tinh tế. 13 cặp đôi đã có màn "lột xác" ấn tượng, ghi điểm bởi thần thái rạng rỡ cùng những bước catwalk tự tin, chuyên nghiệp.
king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn-16.jpg
Tại phần thi này, Hà Trí và Bảo Trang cũng toả sáng xuất sắc với vẻ ngoài chỉn chu cùng phong thái đĩnh đạc.
king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn-6.jpg
king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn-5.jpg﻿
king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn-25.jpg
Phía dưới sân khấu, không khí chưa bao giờ "hạ nhiệt" nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn cổ động viên. Băng rôn, khẩu hiệu và tiếng hò reo vang dội từ các chi đội đã tiếp thêm động lực to lớn, giúp các cặp đôi tự tin tỏa sáng trong từng phần thi.
﻿king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn-3.jpg
king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn-4.jpg
Đan xen giữa các vòng thi kịch tính là những tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, mang đậm dấu ấn sáng tạo của học sinh "Giảng Võ". Từ vũ điệu sôi động đến những giai điệu sâu lắng, các "nghệ sĩ không chuyên" Trường THCS Giảng Võ đã biến sân khấu Shining Festival thành một không gian nghệ thuật đầy màu sắc và cảm xúc.
king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn-19.jpg
Nhà báo - MC Vũ Anh Tuấn và Á hậu Trần Ngọc Châu Anh giao lưu, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Những chia sẻ chân thành về sự tự tin và bản lĩnh sân khấu của hai vị giám khảo khách mời đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả.
king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn-26.jpg
king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn-24.jpg
king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn-23.jpg
"Sức nóng" của đêm hội được đẩy lên đỉnh điểm với sự xuất hiện của ca sĩ khách mời Long Ngô. Khán giả đã cùng đứng dậy, nhún nhảy và hòa giọng theo những giai điệu sôi động, tạo nên không khí thực sự bùng nổ tại sân trường Giảng Võ.
king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn-22.jpg
king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn-21.jpg
Kịch tính được đẩy lên cao trào ở vòng thi Ứng xử dành cho Top 5. Các thí sinh phải bốc thăm giám khảo và trả lời câu hỏi bằng song ngữ Anh - Việt trong vòng 2 phút. Trước những câu hỏi hóc búa về quan điểm sống hay cách thể hiện bản thân, các bạn học sinh đã chinh phục hoàn toàn Ban giám khảo bởi tư duy sắc sảo, khả năng ngoại ngữ lưu loát cùng bản lĩnh sân khấu vững vàng.
king-and-queen-thcs-giang-vo-svvn-dang-quang.jpg
Kết quả chung cuộc, danh hiệu cao quý nhất King & Queen năm học 2025 - 2026 đã thuộc về cặp đôi Hà Trí và Bảo Trang (lớp 9A6). Chiến thắng của hai bạn nhận được sự đánh giá cao từ Ban giám khảo cũng như sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo học sinh có mặt tại sân trường.
Lê Vượng
#Vòng thi trang phục Dạ hội #Các hoạt động nghệ thuật học sinh #Chương trình tôn vinh vẻ đẹp học sinh #Sự kiện lễ hội học sinh Hà Nội #Hội thi nhan sắc và trí tuệ #Phát triển kỹ năng tự tin sân khấu #Giao lưu #truyền cảm hứng giáo viên và học sinh #THCS Giảng Võ

