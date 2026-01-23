Nam vương Bách khoa 2025: Giỏi code, thạo catwalk và tư duy bản lĩnh

SVO - Nguyễn Lê Thắng hiện là sinh viên năm nhất ngành Khoa học Máy tính liên kết Đại học Troy, trực thuộc khoa Toán – Tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội, đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt khi đăng quang Nam vương Đại học Bách khoa 2025. Không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà đây còn là nguồn cảm hứng cho những sinh viên kỹ thuật khác, chứng minh rằng họ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có thể tỏa sáng trong các lĩnh vực khác.

Để đạt được danh hiệu cao quý này, Nguyễn Lê Thắng đã phải trải qua một quá trình rèn luyện đầy gian nan. "Khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị Nam vương Đại học Bách khoa 2025, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu mình là những lúc cùng bạn đồng hành tập luyện, những lúc bản thân tập luyện, rèn dũa cho cuộc thi", Thắng chia sẻ.

Sự "đánh đổi" lớn nhất của Thắng chính là thời gian và sự tập trung. Vào những giai đoạn cao điểm, Thắng vừa phải hoàn thành các “deadline” ở trường, vừa phải dành hàng giờ trong phòng tập để rèn luyện hình thể và kỹ năng catwalk. Cậu chia sẻ: "Mình phải cắt giảm tối đa thời gian nghỉ ngơi và những buổi tụ tập bạn bè, nhưng mình nghĩ đó là sự đầu tư xứng đáng để rèn luyện tính kỷ luật". Sự hy sinh này đã giúp Thắng rèn luyện được tính kỷ luật cao, một yếu tố quan trọng dẫn đến thành công.

Chia sẻ về vẻ đẹp của sinh viên Bách khoa, Thắng cho biết: "Mọi người thường nghĩ dân Bách khoa khô khan, nhưng mình muốn dùng từ bản lĩnh và thực tế. Với tư cách là một Nam vương Bách khoa, mình sẽ định nghĩa cái đẹp của dân kỹ thuật là sự cộng hưởng giữa trí tuệ và phong thái".

Theo Thắng, vẻ đẹp này thể hiện ở khả năng tư duy logic sắc bén khi giải quyết vấn đề chuyên môn, đồng thời vẫn giữ được sự lịch thiệp, chỉn chu và tự tin khi giao tiếp và hòa nhập với xã hội. Sự thông minh kết hợp với sự năng động chính là nét thu hút riêng biệt của sinh viên Bách khoa.

Thắng đã đưa ra một so sánh thú vị giữa toán học và trình diễn giống như lý trí và cảm xúc trong mỗi con người chúng ta. Thắng cho rằng, mỗi người đều có cả lý trí và cảm xúc, chỉ khác nhau về mức độ. Đôi khi, chúng ta cần đặt cảm xúc lên trên để thấu hiểu, đồng cảm và kết nối; nhưng cũng có lúc cần lý trí để xử lý vấn đề. Tương tự, khi học toán, Thắng cần tiết chế cảm xúc để tập trung, còn khi trình diễn, Thắng lại buông lỏng bản thân để trôi theo bản nhạc.

Việc tham gia cuộc thi Nam vương là một bước tiến lớn, giúp Thắng bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Thắng muốn chứng minh rằng, sinh viên Bách khoa không chỉ biết cắm cúi vào màn hình máy tính, mà hoàn toàn có thể vừa duy trì thành tích học tập tốt, vừa tự tin tỏa sáng ở các sân chơi ngoại khóa.

Danh hiệu Nam vương là động lực để Thắng nỗ lực gấp đôi, chứng minh rằng mình xứng đáng ở cả hai vai trò: sinh viên giỏi và người đại diện cho vẻ đẹp của sinh viên Bách khoa.

Khi được hỏi về phong cách đại diện của bản thân, Thắng đã chọn "đa năng và linh hoạt". Khi ở giảng đường hay Lab, cậu là một sinh viên kỹ thuật nghiêm túc, tỉ mỉ với từng dòng code. Nhưng khi bước lên sân khấu hay tham gia hoạt động xã hội, cậu là một người trẻ phóng khoáng, hiện đại và sẵn sàng kết nối. Thắng không muốn đóng khung bản thân vào một hình tượng duy nhất, mà muốn linh hoạt thích ứng để hoàn thành tốt mọi vai trò.

Sau đêm đăng quang, cuộc sống của Thắng có thêm nhiều niềm vui và sự quan tâm từ mọi người. Tuy nhiên, Thắng vẫn phải đối mặt với những áp lực học tập. Cậu chia sẻ: "Sáng hôm sau đăng quang, mình quay lại với nhịp sống sinh viên bình thường, vẫn lo lắng về các môn học chuyên ngành khó nhằn. Chỉ khác là mình đã ý thức hơn về hình ảnh cá nhân và trách nhiệm của bản thân, cố gắng sắp xếp thời gian khoa học hơn nhằm cân bằng giữa việc học và các hoạt động phong trào".

Năm 2026 sẽ là một năm quan trọng đối với Thắng. Về học tập, Thắng đã đặt mục tiêu tiếp tục duy trì GPA tốt và đi sâu nghiên cứu về các lĩnh vực như Machine Learning/Deep Learning. Về phát triển bản thân, Thắng dự định trau dồi thêm ngoại ngữ và tìm hiểu về tài chính để mở rộng cơ hội cho tương lai. Về hoạt động, Thắng sẽ hoàn thành tốt nhiệm kỳ Nam vương và tham gia nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa gắn liền với sinh viên công nghệ.

Một câu nói của Henry Ford mà Thắng rất tâm đắc: "If you always do what you’ve always done, you’ll always get what you’ve always got" (Nếu bạn luôn làm những gì bạn vẫn luôn làm, bạn sẽ luôn nhận được những gì bạn vẫn luôn nhận được). Câu nói này luôn nhắc nhở Thắng rằng: Muốn có một kết quả khác biệt, giống như đứng ở ngôi vị cao nhất này, không thể áp dụng mãi một công thức cũ. Cần phải chấp nhận thay đổi thói quen, thay đổi tư duy, thậm chí là làm những việc bản thân chưa từng nghĩ tới. Sự thay đổi không bao giờ là dễ dàng, nhưng nó là điều kiện tiên quyết để tạo nên thành công.

