Sinh viên Việt Nam

Gương mặt sinh viên

Google News

Nữ sinh năm nhất đạt GPA 4.0 và tinh thần dấn thân của một Đảng viên trẻ

SVO - Lã Thị Thịnh (sinh năm 2007), sinh viên năm nhất ngành Thương mại điện tử, Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Thủy lợi, gây ấn tượng với kết quả học tập xuất sắc khi đạt GPA 4.0/4.0 ngay trong năm học đầu tiên. Bên cạnh thành tích học tập, nữ sinh viên còn là Đảng viên dự bị, tích cực tham gia các hoạt động của Chi bộ và nhà trường, thể hiện tinh thần dấn thân, trách nhiệm và khát vọng lan tỏa giá trị tích cực trong môi trường đại học.

Lan tỏa năng lượng tích cực và hành trình chinh phục GPA xuất sắc

Ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, Thịnh mang theo khát vọng về tương lai nhưng cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ, chênh vênh khi làm quen với môi trường học tập mới, rộng mở và giàu cơ hội.

Trước những hoài nghi ban đầu, Thịnh lựa chọn cách chủ động dấn thân và không ngừng trải nghiệm. “Giữa những loay hoay ấy, mình cứ bước tiếp, cứ cố gắng hết mình, bởi mỗi hành trình đều là một bài học đáng giá”, Thịnh chia sẻ. Với Thịnh, việc lan tỏa năng lượng tích cực không chỉ là động lực tự thân mà còn là lời tri ân dành cho thầy cô đã tận tâm dìu dắt, cũng như sự động viên gửi tới những người bạn đang đồng hành trên cùng chặng đường.

img-2272.jpg
Lã Thị Thịnh (sinh năm 2007), sinh viên năm nhất ngành Thương mại điện tử, Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Thủy lợi.

Sau quá trình học tập nghiêm túc cùng sự hỗ trợ của bạn bè và sự hướng dẫn tận tình từ giảng viên, Thịnh đạt kết quả GPA 4.0/4.0. Trong đó, 6 học phần đạt điểm A theo thang điểm 4 và 4 học phần đạt trên 9 theo thang điểm 10. Theo Thịnh, kết quả này đến từ việc xây dựng lộ trình học tập rõ ràng và kiên trì hoàn thiện từng mục tiêu đã đề ra.

Nhìn về chặng đường phía trước, Thịnh cho rằng hành trình đại học vẫn còn dài với nhiều kiến thức và trải nghiệm mới. “Mình luôn tự nhắc bản thân cần giữ vững ‘Thái độ - Kỹ năng - Hành động’, bởi tinh thần ham học hỏi và không ngừng trau dồi mỗi ngày chính là động lực từ bên trong giúp mình tiến gần hơn tới mục tiêu đã chọn”, Thịnh bày tỏ.

tham-gia-chao-don-tan-sinh-vien-la-dang-vien.jpg
Thịnh tham gia hoạt động chào đón tân sinh viên.

Dấn thân từ trách nhiệm của một Đảng viên trẻ

Bên cạnh thành tích học tập, Thịnh cho rằng thái độ sống là yếu tố quan trọng giúp mỗi người đi đường dài. Hiện tại cô đang là Đảng viên dự bị thuộc Chi bộ Công tác Sinh viên - Văn phòng và các đoàn thể. Là một Đảng viên trẻ, Thịnh luôn giữ cho mình sự biết ơn và tinh thần khiêm tốn. “Mình tin rằng mỗi dấu ấn cá nhân đều là kết quả của rất nhiều bài học, lời khuyên và sự dìu dắt từ thầy cô, gia đình, bạn bè”, Thịnh chia sẻ. Theo Thịnh, chính thái độ khiêm tốn giúp bản thân thường xuyên tự soi chiếu, phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế và không cho phép mình hài lòng sớm với những kết quả đã đạt được.

tham-quan-khu-di-tich-lich-su-k9-da-chong-cung-team-dang.jpg
Thịnh tham quan khu di tích lịch sử K9 Đá Chông cùng Chi bộ Đảng, tìm hiểu và tri ân giá trị lịch sử.

Song song với học tập, Thịnh tích cực tham gia các hoạt động của Chi bộ và nhà trường. Với vai trò là một Đảng viên trẻ, Thịnh vinh dự được tham gia chuyến tham quan Khu di tích lịch sử K9 Đá Chông, qua đó hiểu sâu sắc hơn về những giá trị lịch sử, chính trị và tinh thần thiêng liêng của dân tộc. “Đó không chỉ là một chuyến đi, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay: sống có lý tưởng và sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng”, Thịnh bày tỏ. Ngoài ra, Thịnh còn tham gia cuộc thi “Chai nhựa tái sinh - Hành trình tiếp nối” với mong muốn biến những hành động nhỏ thành giá trị lớn, góp phần lan tỏa tinh thần sống xanh, sống có trách nhiệm - phẩm chất mà theo Thịnh, mỗi Đảng viên trẻ cần tiên phong thực hiện.

tham-gia-chai-nhua-tai-sinh-hanh-trinh-tiep-noi.jpg
Thịnh tham gia chương trình Chai nhựa tái sinh - Hành trình tiếp nối, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Từ những trải nghiệm học tập và hoạt động thực tiễn, Thịnh nhìn nhận tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất để dấn thân và học hỏi. “Mình tin rằng nếu mỗi ngày nỗ lực thêm một chút, chúng ta sẽ dần chạm tới phiên bản tốt hơn của chính mình. Quả ngọt có thể đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến”, Thịnh chia sẻ. Với Thịnh, thanh xuân không lặp lại hai lần, vì vậy sống trọn vẹn với hoài bão và tinh thần trách nhiệm chính là cách để tuổi trẻ trở nên ý nghĩa.

(Ảnh: NVCC)

Tú Chân
#GPA 4.0 #Đảng viên trẻ #Sinh viên xuất sắc #Thương mại điện tử #Học tập #Trách nhiệm #Hoạt động đoàn thể

