Nam sinh Y Dược Hải Phòng khẳng định bản lĩnh Đảng viên trẻ từ những dấu ấn tiên phong

SVO - Lê Xuân Tiến (sinh năm 2002) hiện đang là sinh viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng, được biết đến là một Đảng viên trẻ ưu tú với tư duy chính trị sắc bén và khát vọng cống hiến mãnh liệt. Là đại diện duy nhất của Khối Thanh niên thành phố Cảng tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI (năm 2025), Lê Xuân Tiến đã khẳng định vai trò tiên phong của thế hệ tri thức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không chỉ tỏa sáng ở vai trò cá nhân, nam sinh còn kiến tạo nên những tập thể điển hình tiên tiến.

Lê Xuân Tiến là gương mặt Đảng viên trẻ tiêu biểu của thành phố Hải Phòng năm 2025.

Trưởng thành vượt bậc từ môi trường rèn luyện thực tiễn

Tại trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Lê Xuân Tiến không chỉ được đánh giá cao bởi năng lực chuyên môn mà còn bởi bản lĩnh chính trị vững vàng. Quá trình làm việc với Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng đã giúp Tiến rèn luyện tư duy nhạy bén, khả năng nắm bắt và tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng một cách hiệu quả. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp nam sinh chuyển hóa từ nhận thức sang hành động thực tiễn, gắn chặt với công tác Đoàn và nhiệm vụ xây dựng Đảng. Sự kiên định trong lý tưởng và nỗ lực không ngừng nghỉ đã đưa Lê Xuân Tiến đến với những diễn đàn chính trị trọng đại của đất nước.

Tháng 5/2025, Tiến là một trong 9 gương mặt xuất sắc của Đoàn đại biểu Thành phố Hải Phòng tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII. Đặc biệt, tháng 12/2025, Tiến vinh dự là đại diện duy nhất của Khối Thanh niên tiêu biểu thành phố Cảng góp mặt tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Lê Xuân Tiến (thứ tư từ trái sang) trong Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Từ cá nhân xuất sắc đến tập thể vững mạnh

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò nêu gương của người Đảng viên, Lê Xuân Tiến luôn tâm niệm: “Thành tựu của một Đảng viên không chỉ đo đếm bởi những tấm bằng khen, giấy khen cá nhân, mà phải được minh chứng bằng sự trưởng thành, lớn mạnh của tập thể mà đảng viên ấy đang là thành viên chủ chốt”.

Với tư duy đó, trên cương vị Bí thư Chi đoàn Y khoa K42A, Tiến đã cụ thể hóa các phong trào thi đua thành những mô hình hoạt động thiết thực, đi đầu trong phong trào xây dựng chi đoàn xã hội chủ nghĩa. Dưới sự định hướng và dẫn dắt của anh, tập thể lớp đã vinh dự trở thành Tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp Thành phố giai đoạn 2023 - 2025 và danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương” năm 2025, danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố” hai năm liên tiếp (năm 2024, năm 2025).

Những thành quả này là minh chứng rõ nét cho thấy năng lực lãnh đạo và khả năng quy tụ quần chúng của Lê Xuân Tiến, khẳng định vai trò hạt nhân đoàn kết của người Đảng viên trong môi trường sinh viên.

Lê Xuân Tiến đại diện Chi hội Y khoa K42A nhận bằng khen “Tập thể Sinh viên 5 Tốt” cấp Trung ương năm 2025.

Bản lĩnh của người thầy thuốc tương lai

Được công nhận danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” năm 2024, “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2025 của Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Đảng viên trẻ tiêu biểu Thành phố Hải Phòng năm 2025, Lê Xuân Tiến đã chứng minh sự hài hòa giữa y đức và lý tưởng cách mạng. Với Tiến, việc phấn đấu trở thành một bác sĩ giỏi chuyên môn không thể tách rời việc tu dưỡng đạo đức cách mạng.

Anh chia sẻ: “Môi trường hành Y đòi hỏi sự hy sinh và cống hiến không ngừng. Lý tưởng của Đảng chính là kim chỉ nam giúp tôi và các đồng chí của mình rèn luyện tích cực, sao cho mỗi nhân viên y tế đều sâu y lý, giỏi y thuật, sáng y đức và sẵn sàng dấn thân vào những nơi khó khăn nhất để phục vụ nhân dân”.

Lê Xuân Tiến tham gia chương trình “Tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà tình nguyện” tại xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Tiếp nối ngọn lửa truyền thống

Những dấu ấn đạt được trong năm 2025 không chỉ là niềm vinh dự của riêng Lê Xuân Tiến mà còn là niềm tự hào của tuổi trẻ Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Câu chuyện về người Đảng viên trẻ với tư duy hành động quyết liệt, dám nghĩ, dám làm và luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên. Hướng tới tương lai, Lê Xuân Tiến khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, xứng đáng là lực lượng kế thừa tin cậy của Đảng, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng ngày càng văn minh, hiện đại.