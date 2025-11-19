Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Á hậu 1 ‘Hoa hậu Việt Nam 2024’ Châu Anh: Tri ân và mong thầy cô giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết với nghề

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Nhân Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Á hậu 1 ‘Hoa hậu Việt Nam 2024’ Trần Ngọc Châu Anh dành nhiều sự tri ân gửi đến các thầy cô đã tiếp sức cho cô trên con đường học vấn.

Từ khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1 của Hoa hậu Việt Nam, trải nghiệm đặc biệt và ý nghĩa nhất đối với Châu Anh chính là được đồng hành trong rất nhiều hoạt động thiện nguyện.

513759033-122108519996916958-6333051723474074031-n.jpg

Mỗi chuyến đi đến những vùng miền khác nhau, được trực tiếp lắng nghe và phần nào hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn, khiến cô cảm nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của mình. Đó là những hành trình cho Châu Anh nhiều cảm xúc đẹp, giúp cô trưởng thành và sống trọn vẹn hơn với sứ mệnh.

526092073-122121300602916958-7563962051271339412-n.jpg

Chia sẻ về việc hoàn thành nhiệm kỳ, Á hậu Châu Anh trải lòng: “Thật sự, mình gặp khá nhiều khó khăn trong việc sắp xếp thời gian để vừa hoàn thành việc học, vừa đảm đương hoạt động đương nhiệm. Đây lại là năm cuối, năm tốt nghiệp của mình nên áp lực càng lớn hơn. Tuy nhiên, mình luôn cố gắng hết sức để cân bằng cả hai, bởi cả hành trình học tập lẫn trọng trách hiện tại đều vô cùng quan trọng”.

548697721-122133348800916958-3920276657223291434-n.jpg

Châu Anh là nữ quân nhân tham gia và đạt được thành tích cao tại Hoa hậu Việt Nam. Sau đăng quang, cô cảm thấy vô cùng may mắn, hạnh phúc khi được tiếp tục ở lại trường công tác và học hỏi từ chính những thầy cô đã giảng dạy mình suốt thời gian qua.

550900002-122133349112916958-3162551141461945060-n.jpg

“Nàng Hậu” bày tỏ: “Đặc biệt, mình luôn nhớ đến các thầy cô khoa Âm nhạc, nơi đã nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật của mình. Và người để lại trong mình nhiều cảm xúc nhất là cô Trần Kim Thu - Giảng viên chuyên ngành Piano. Cô không chỉ dạy mình về kỹ thuật và chuyên môn, mà còn truyền cho mình tình yêu âm nhạc và sự kiên nhẫn để theo đuổi con đường mình đã chọn”.

530343973-122124378476916958-4506371328116725850-n.jpg

Châu Anh kể thêm: “Thời đi học, mình luôn cố gắng hết mình trong mọi hoạt động, từ học tập đến nghệ thuật. Có nhiều khoảnh khắc mà mình nghĩ thầy cô đã rất tự hào về mình. Chẳng hạn, những lần biểu diễn âm nhạc thành công hay đạt được thành tích tốt trong các kỳ thi của khoa. Những lời động viên từ thầy cô luôn là động lực để mình hoàn thiện hơn mỗi ngày”.

538948431-122128500344916958-1325507087009643337-n.jpg

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Á hậu Châu Anh xin gửi đến tất cả các thầy cô lời tri ân sâu sắc nhất. Chúc thầy cô luôn thật nhiều sức khoẻ, giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết với nghề và tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ học trò. “Nàng Hậu” rất biết ơn vì đã được thầy cô dìu dắt, đồng hành và giúp cô trưởng thành như ngày hôm nay.

526862352-122121300632916958-2273556467303390662-n.jpg

Tiết lộ về hành trình sắp tới, Á hậu Châu Anh cho biết, ngoài các hoạt động đương nhiệm, cô muốn thử sức thêm ở lĩnh vực nghệ thuật. Đặc biệt là âm nhạc và các dự án trình diễn. Đây là thế mạnh của cô và cũng là môi trường giúp Châu Anh lan tỏa những giá trị tích cực đến khán giả. Nếu có cơ hội, “nàng Hậu” cũng muốn tiếp cận lĩnh vực dẫn chương trình hoặc tham gia các dự án nghệ thuật mang tính sáng tạo để rèn luyện bản thân nhiều hơn.

Bình Nguyễn
#Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh #Trần Ngọc Châu Anh #Á hậu Trần Ngọc Châu Anh #Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 #Hoa hậu Việt Nam 2024 #nàng Hậu #ngày 20-11 #Tri ân ngày 20/11

Xem thêm

Cùng chuyên mục