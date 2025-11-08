Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Học trò nhiều thế hệ chung tay làm điều đặc biệt cho cố GS. NSND Trung Kiên trước Ngày Nhà giáo Việt Nam

Xuân Tiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Đây được coi như món quà tri ân mà các thành viên của khoa Thanh nhạc, Học viện âm nhạc Việt Nam muốn dành tặng GS. NSND Trung Kiên - người thầy, người nghệ sĩ tài hoa đã cống hiến trọn đời cho nền thanh nhạc Việt Nam.

Theo đó, đêm nhạc tri ân mang tên Lời ca còn mãi sẽ diễn ra tối 16/11, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt do khoa Thanh nhạc tổ chức nhằm tri ân GS. NSND Trung Kiên - người thầy, người nghệ sĩ tài hoa đã cống hiến trọn đời cho nền thanh nhạc Việt Nam

z7199524595140-80a9fe418f918bd11a7d4689462908a9.jpg
Đêm nhạc miễn phí nhằm tri ân người thầy lớn của nền âm nhạc Việt Nam.

“Nhắc đến GS. NSND Trung Kiên là nhắc đến một giọng ca lớn, một người thầy lớn và một nhân cách nghệ sĩ mẫu mực”, TS. NSND Đỗ Quốc Hưng xúc động chia sẻ. Ông nhấn mạnh: “Di sản mà thầy để lại là niềm tự hào, là bài học về đức, tài, tâm và trí cho nhiều thế hệ nghệ sĩ. Chương trình Lời ca còn mãi chính là lời tri ân sâu sắc của Học viện và các thế hệ học trò, đồng thời là sự tiếp nối dòng chảy âm nhạc mà thầy đã dày công vun đắp”.

"Ông mang về những giáo trình quý giá từ Nhạc viện Tchaikovsky, biên soạn lại để phù hợp với giọng hát người Việt. Đến nay, các giáo trình ấy vẫn là “xương sống” trong chương trình đào tạo thanh nhạc tại các học viện trên cả nước", NSND Quang Thọ chia sẻ.

cac-nghe-si-giang-vien-khoa-thanh-nhac-hvanqgvn.jpg
NSND Quang Thọ, NSƯT Tân Nhàn... từng là học trò của cố GS. NSND Trung Kiên.

Chương trình được chia làm ba phần: Nguồn cội của thanh nhạc bác học; Dòng chảy âm nhạc cách mạng; Dòng nhạc lãng mạn và đương đại, nhằm khái quát con đường nghệ thuật và đóng góp to lớn của người thầy đã mang phương pháp thanh nhạc quốc tế về Việt Nam, tạo dựng nền móng giảng dạy chuyên nghiệp.

Những học trò của thầy, nay là các nghệ sĩ hàng đầu như NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Tân Nhàn, Anh Thơ, Trọng Tấn, Lê Anh Dũng, Bích Thủy… cùng đứng chung sân khấu. Mỗi người mang đến một phần ký ức, một nốt nhạc của lòng biết ơn.

Ca sĩ Lan Anh, người từng được thầy trực tiếp giảng dạy rưng rưng kể: “Hồi tôi cònlà sinh viên nghèo, thầy biết tôi khó khăn nên lặng lẽ cho tiền, bảo con cầm lấy mà ăn uống cho đủ sức. Với thầy, đó chỉ là khoản nhỏ, nhưng với tôi là cả tấm lòng”.

ca-si-lan-anh.jpg
Ca sĩ Lan Anh tiết lộ, thầy Trung Kiên là người rất tận tâm và yêu quý học trò.

Trưởng khoa Thanh nhạc, NSƯT Tân Nhàn, cũng là học trò của NSND Trung Kiên, chia sẻ: “Thầy Trung Kiên là “cây đại thụ” của thanh nhạc Việt Nam. Khi được giao làm tổng đạo diễn chương trình tri ân, tôi thấy vừa vinh dự vừa áp lực. Mỗi tiết mục là một chương hồi ký âm nhạc về người thầy vĩ đại, người đã truyền ngọn lửa nghề cho chúng tôi”.

GS. NSND Trung Kiên là một nghệ sĩ lừng danh, một người thầy mẫu mực, là cây cây đại thụ của nghệ thuật thanh nhạc Việt Nam. Nhắc đến nền thanh nhạc Việt Nam hiện đại, không thể không nhắc tới GS. NSND Trung Kiên. Ông là một trong những tên tuổi tiêu biểu, là nghệ sĩ, nhà sư phạm đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp âm nhạc cách mạng và công tác đào tạo thanh nhạc. Ở ông, hội tụ cả tài năng nghệ sĩ lớn và tầm vóc của một người thầy, một nhà nghiên cứu, một “kiến trúc sư” trong việc xây dựng và phát triển công tác giảng dạy thanh nhạc tại Việt Nam. Đêm nhạc diễn ra vào 20h ngày 16/11/2025, tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Chương trình không bán vé, là một đêm nhạc tri ân xúc động, nơi gặp gỡ của tình thầy trò, nơi âm nhạc trở thành sợi dây kết nối quá khứ và hiện tại, để tưởng nhớ và tôn vinh người nghệ sĩ tài hoa, người thầy mẫu mực, người đã để lại những “di sản” nghệ thuật đầy dấu ấn.

Xuân Tiến
