Làn gió mới của văn hóa Việt Nam trong phim điện ảnh quốc tế: Sức hút tiềm năng và cuộc chạy đua ‘bắt trend’ thị hiếu

SVO - Hàng loạt tựa phim quốc tế ra rạp trong nước gần đây đều được thêm thắt các yếu tố văn hóa Việt Nam. Đây đang là xu hướng để các nhà phát hành, nhà sản xuất phim thu hút thêm khán giả, góp phần quảng bá văn hóa Việt và mở ra tiềm năng lớn để phát triển điện ảnh nước nhà.

Đã qua thời phim Việt remake phim ngoại

Thời gian gần đây, liên tiếp có nhiều dự án điện ảnh hợp tác sản xuất giữa Việt Nam và các nước khác. Trong đó, Mang mẹ đi bỏ là phim kết hợp Việt – Hàn đạt thành công ấn tượng, với doanh thu 171 tỷ đồng. Phim do Mo Hong Jin đảm nhận vai trò đạo diễn và biên kịch quy tụ dàn viên Việt – Hàn như: Jung Il Woo, Go Kyung Pyo, Hồng Đào, Tuấn Trần…

Không phải là một bộ phim remake, Mang mẹ đi bỏ phát triển hoàn toàn từ kịch bản gốc, do các nhà làm phim Hàn Quốc dày công tìm hiểu và lấy cảm hứng từ chính con người, lối sống, nét văn hoá Việt Nam. Không chỉ tạo tiếng vang trong nước, phim còn thu hút sự chú ý từ truyền thông quốc tế. Cụ thể, các đài truyền hình lớn của Hàn Quốc như SBS, MBC, KBS... đồng loạt đưa tin.

Đạo diễn Mo Hong Jin chia sẻ lý do làm phim mang yếu tố văn hóa Việt Nam: “Là người yêu thích các bộ phim gia đình, tôi mong muốn kể câu chuyện ấm áp và đậm chất con người tại Việt Nam. Việt Nam là một nơi có tình cảm gia đình sâu sắc, tôi thật sự khao khát đem một chủ đề quen thuộc đến cho khán giả qua những cảm xúc mới, để khán giả thấy được giá trị của gia đình trong lòng người Việt Nam. Ngoài ra, tôi cảm nhận rằng, văn hóa của đất nước có nhịp sống trẻ trung này đang phát triển vô cùng mạnh mẽ, và tôi cũng muốn được đồng hành cùng dòng chảy ấy”.

Ngoài ra, còn có dự án Cô dâu ma hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như: Rima Thanh Vy, JJ Krissanapoom, Jun Vũ, Công Dương, Karnpicha Pongpanit, Narupornkamol Chaisang, Duangjai Hiransri và Surasak Chaiyaat. Việc sử dụng song ngữ tiếng Việt – tiếng Thái, kết hợp bối cảnh quay tại TP. HCM và Chiang Mai là minh chứng cho sự hòa nhập văn hóa và tiềm năng thương mại toàn cầu của bộ phim.

Trong tháng Mười tới, bộ phim hợp tác Việt – Hàn gây chú nhất ngoài rạp phim còn có Tay anh giữ một vì sao. Với sự tham gia của Lee Kwang Soo, Hoàng Hà, Duy Khánh và Kang Ha Neul, bộ phim của đạo diễn Kim Sung Hoon lấy bối cảnh tại Việt Nam.

Phim mang đậm tinh thần rom-com Hàn Quốc quen thuộc nhưng điểm đặc biệt của Tay anh giữ một vì sao lại nằm ở cách lồng ghép khéo léo những nét đặc trưng của văn hoá Việt Nam. Từ tô phở nóng hổi, ổ bánh mì đường phố, cho đến ly cà phê đậm đà, cùng bối cảnh Sài Gòn hiện đại và đầy sức sống. Sự giao thoa này khiến bộ phim không chỉ mang màu sắc quốc tế mà còn giữ trọn được bản sắc Việt.

Cơ hội rộng mở cho việc quảng bá văn hóa Việt

Không chỉ có những màn hợp tác sản xuất phim, nhiều dự án điện ảnh quốc tế khi “cập bến” rạp chiếu trong nước đang có xu hướng Việt hóa, mang các chi tiết Việt vào bản phim. Trong đó, việc lồng tiếng Việt cho các bản phim quốc tế khi ra rạp đang nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả.

Băng đảng quái kiệt 2, với màn lồng tiếng của Tăng Phúc, Bí kíp luyện rồng, với phần góp giọng của Huỳnh Hùng, Elio cậu bé đến từ Trái Đất, với sự tham gia lồng tiếng của Kiều Minh Tuấn, Lilo và Stitch cùng Tiến Luật góp giọng, Bộ năm siêu đẳng cấp gây chú ý, với sự tham gia của Thùy Trang, Quốc Anh, Mượn rượu đẩy kèo có sự tham gia lồng tiếng của Quốc Huy và Sỹ Toàn, Em xinh tinh quái có màn kết hợp lồng tiếng ăn ý của Uyển Ân và Ma Ran Đô, Sát thủ vô cùng cực “gây sốt” mạng xã hội, với bản lồng tiếng cực “bắt trend” của Lê Khánh và Lê Dương Bảo Lâm, Hồng Đào và Quốc Trường đảm nhận lồng tiếng cho phim Love lies…

Không chỉ lồng tiếng để mang đến phiên bản dễ hiểu hơn cho phim, nhiều bản phim đã tạo nên sự “viral” khi mang đến những câu từ đậm chất đời sống vào phim. Nhờ đó, những bản phim lồng tiếng đã thu hút thêm nhiều khán giả đến rạp. Yếu tố ngôn ngữ Việt trong các bản phim quốc tế này trở nên gần gũi nhưng không làm gián đoạn mạch cảm xúc của phim.

Các phim chiếu rạp quốc tế gần đây còn có thêm hình thức lồng ghép nhạc Việt vào như ca khúc Kiếp đỏ đen của Duy Mạnh được đưa vào phim Hàn Quốc Yadang: Ba mặt lật kèo, Xuân thì của Phan Mạnh Quỳnh vang lên trong phim 404: Chạy ngay đi, Zombie cưng của ba thì có ca khúc Cha và con gái của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Em xinh tinh quái có “bản hit” của Kai Đinh mang tên Lời tạm biệt chưa nói, qua phần thể hiện của Orange và GreyD.

Việc nhiều tác phẩm điện ảnh nước ngoài sử dụng nhạc Việt làm nhạc phim cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách tiếp cận khán giả của các nhà sản xuất, nhà phát hành phim trong và ngoài nước. Không chỉ tạo cảm giác gần gũi và khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ, sự kết hợp này còn giúp các bộ phim ngoại trở nên khác biệt trong chiến lược quảng bá tại thị trường Việt Nam. Với hiệu ứng truyền miệng lan tỏa mạnh, xu hướng phim ngoại - nhạc Việt được dự đoán sẽ còn tiếp tục nở rộ, mở ra một hình thức quảng bá mới mẻ và tiềm năng trong tương lai.

Ngoài việc lồng tiếng hay đưa ca khúc Việt cho các bộ phim quốc tế chiếu rạp, văn hóa Việt cũng được phổ biến đến công chúng trong nước và quốc tế với nhiều cách thức khác nhau. Ngô Thanh Vân từng “gây bão” khi thoại tiếng Việt trong “bom tấn” Hollywood như The old guard 2, The creator. Các nhân vật của Ngô Thanh Vân trong các phim Bright và The princess cũng lần lượt mang tên Việt là Tiên và Linh.

Ngô Thanh Vân chia sẻ: “Khi tham gia bất cứ dự án nào của Hollywood, tôi luôn đổi nguồn gốc nhân vật thành người Việt. Còn nếu đó đã là một nhân vật Việt Nam rồi thì tôi hay thêm những yếu tố đặc trưng của Việt Nam vào các câu thoại tiếng Việt. Tôi nghĩ rằng, khi đã có cơ hội xuất hiện trong một dự án quốc tế thì mình luôn mong muốn tạo ấn tượng gì đó để nói cho mọi người biết mình là một người Việt Nam”.

Hồng Đào cũng từng “gây sốt” khi xuất hiện “ít nhưng chất”, với cảnh nấu món canh chua trong BEEF. Cảnh quay này xuất hiện trong bộ phim thuộc hàng ăn khách của Netflix thời điểm đó, đã góp phần giới thiệu đến khán giả thế giới về ẩm thực Việt. Cũng trên Netflix, A tourist's guide to love khiến khán giả thích thú với bối cảnh Việt Nam đậm chất thơ. Kong: Skull island của đạo diễn Jordan Vogt-Roberts được quay tại ba địa điểm của Việt Nam, gồm Quảng Bình, Ninh Bình và Hạ Long, đã thúc đẩy du lịch của những địa điểm này.

Dù ít hay nhiều, các yếu tố văn hóa Việt xuất hiện trong các bản phim quốc tế sẽ góp phần thúc đẩy du lịch trong nước, là bước đà thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh trong nước. Đặc biệt là mở ra tiềm năng khai thác chất liệu và bối cảnh Việt một cách quy mô và được đầu tư nhiều hơn trong những dự án quốc tế, thay vì chỉ xuất hiện “làm nền” như trước đây. Đây cũng là cơ hội vàng cho các diễn viên thử sức làm việc với ê kíp sản xuất phim quốc tế.