Tình hữu nghị bền chặt Việt Nam - Cu Ba mãi không đổi qua những thước phim đặc biệt

Phim tài liệu Hạt giống hạnh phúc tái hiện hành trình Việt Nam chuyển giao những giống lúa đặc biệt, trong đó có giống lúa CT16, sang Cu Ba, đất nước anh em luôn kề vai sát cánh cùng Việt Nam trong những thời khắc khó khăn nhất. Đây là một trong những chỉ đạo quan trọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhằm đồng hành cùng Cu Ba trong việc bảo đảm an ninh lương thực trong giai đoạn đầy thử thách hiện nay, bằng chính những giống lúa Việt Nam được người dân hai nước trực tiếp gieo trồng trên đất Cu Ba. Thông qua câu chuyện về hạt lúa, bộ phim khắc họa hình ảnh Việt Nam không chỉ là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, mà còn là dân tộc giàu lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia tri thức và kinh nghiệm để cùng bạn bè quốc tế vun đắp một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bộ phim đưa khán giả theo dấu hành trình của giống lúa Việt Nam CT16 nảy mầm và xanh tốt trên những cánh đồng đất đỏ Cu Ba. Không chỉ là một hoạt động nông nghiệp, đó còn là minh chứng sống động cho tình hữu nghị hiếm có: Việt Nam từng nhận được sự sẻ chia của Cu Ba trong những năm tháng chiến tranh và hôm nay, chính những hạt lúa lại trở thành nhịp cầu mang đến niềm tin, sự no ấm và hạnh phúc cho người dân Cu Ba.

Tình hữu nghị bền chặt Việt Nam - Cu Ba được khắc hoạ chân thực trong 'Hạt giống hạnh phúc'.

Đạo diễn Nguyễn Đức Đệ - người cầm trịch Hạt giống hạnh phúc cho biết: Phim không có lời bình, mà kể chuyện bằng hình ảnh, âm thanh và cảm xúc. Mỗi hạt lúa, mỗi nụ cười trên gương mặt người nông dân chính là lời nhắn gửi giản dị nhưng sâu sắc. Ngoại giao đôi khi không cần lễ đài, chỉ cần lòng tin và sự sẻ chia chân thành.

Giống lúa C16 đã giúp người dân Cu Ba dần giải quyết được vấn đề lương thực.

Ê kíp đã trải qua hành trình dài ngày trên vùng đất Pinar del Río của Cu Ba để ghi lại những hình ảnh chân thực và lay động. Đặc biệt, bộ phim ghi lại khoảnh khắc đầy xúc động của những chuyên gia Việt Nam – những người đã chấp nhận xa gia đình, gác lại nỗi lo riêng tư khi phải sống xa người thân. Họ bám trụ trong ngôi nhà mà người Cu Ba hay gọi là “Nhà Việt Nam” giữa cánh đồng, nơi thiếu thốn điện, nước và điều kiện sinh hoạt tối thiểu, để ngày ngày đồng hành cùng nông dân Cu Ba gieo cấy từng hạt lúa Việt Nam. Trong gian khó, niềm vui lớn nhất của họ là nhìn thấy người bạn Cu Ba mỉm cười hạnh phúc khi lúa trổ bông, khi những cánh đồng xanh lên hy vọng.

Người dân Cu Ba và Việt Nam luôn sẵn sàng tương trợ lẫn nhau.

Ông Jorge Legañoa Alonso – Phó Chủ tịch Viện Thông tin và Truyền thông xã hội Cu Ba nhấn mạnh: “Việc Truyền hình quốc gia Cu Ba phát sóng song song bộ phim tài liệu đặc biệt của VTV không chỉ là hoạt động truyền thông, mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc. Đây là món quà tinh thần quý giá trong dịp kỷ niệm trọng đại của nhân dân Việt Nam”.

Với lối kể chuyện điện ảnh trực tiếp, giàu cảm xúc, cùng sự đầu tư công phu về hình ảnh, âm nhạc và tư liệu, Hạt giống hạnh phúc hứa hẹn mang đến cho khán giả một trải nghiệm xúc động, nhân văn và đầy ý nghĩa trong dịp Quốc khánh năm nay.

Ông Từ Lương – Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP. HCM, Đài Truyền hình Việt Nam khẳng định: “Việc phim phát sóng đúng dịp Quốc khánh 2/9 càng thêm ý nghĩa khi giá trị Độc lập – Tự do – Hạnh phúc mà dân tộc ta giành được từ 80 năm trước vẫn đang tiếp tục được vun đắp và lan tỏa ra thế giới. Đặc biệt, sự kiện Truyền hình Quốc gia Cu Ba cùng phát sóng song song bộ phim là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết thủy chung, bền chặt giữa hai dân tộc đã cùng nhau vượt qua biết bao thử thách của lịch sử”.