CÂU CHUYỆN VĂN HOÁ Nghệ sĩ Việt và ý thức của những người có sức ảnh hưởng trong việc lan tỏa thông tin tích cực và xây dựng niềm tin số

SVO - Mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc hỗ trợ các nghệ sĩ lẫn những KOL, KOC đến gần với công chúng. Và với trách nhiệm của người có sức ảnh hưởng, các nghệ sĩ Việt cũng góp phần để tạo dựng môi trường số sạch và đáng tin cậy, hướng đến người trẻ nói riêng và xã hội nói chung.

Kiến tạo những giá trị thật

Tại Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - KOL summit 2025”, do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) tổ chức, nhiều vấn đề được nêu ra và chia sẻ. Trong đó, việc những người có sức ảnh hưởng đến công chúng như nghệ sĩ, KOL, KOC, hay hot TikToker phải tận dụng nguồn tài nguyên mạng để góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, nhận được sự đồng thuận cao.

Trong bối cảnh mạng xã hội và công nghệ tác động mạnh mẽ đời sống, những người nổi tiếng không chỉ dừng lại ở vai trò truyền cảm hứng hay quảng bá, mà họ còn phải gánh vác trách nhiệm lan tỏa những thông tin tích cực, nhân văn và đồng hành cùng sự phát triển chung của đất nước. Các nghệ sĩ hay người có sức ảnh hưởng phải biến sức ảnh hưởng thành sức mạnh cộng đồng, kiến tạo giá trị thật trong đời sống ảo.

Hoa hậu Việt Nam Huỳnh Thị Thanh Thủy chia sẻ: “Sức ảnh hưởng của mỗi người không chỉ dừng lại ở việc truyền cảm hứng, mà còn có thể góp phần vào hành trình phát triển của xã hội bằng cách nhìn đúng và hành động tích cực. Với Thủy, đây là cơ hội để bản thân cũng như cộng đồng KOL thể hiện vai trò của mình trong việc thúc đẩy niềm tin, tính minh bạch và giá trị bền vững trong xã hội”.

Các Hoa hậu Việt Nam như Thanh Thủy, Trần Tiểu Vy, Hà Trúc Linh đều lan tỏa tinh thần sống đẹp qua các dự án cộng đồng của mình. Việc các “nàng Hậu” chia sẻ video, hình ảnh về những dự án cộng đồng trên trang cá nhân cũng là đang góp phần nhân rộng tinh thần sẻ chia với cộng đồng.

Các nghệ sĩ từ các chương trình như Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng cũng tiếp nối các giá trị đẹp khi cùng các fan quyên góp, kêu gọi hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn ở mọi miền đất nước. Như Jun Phạm cùng các fan đã quyên góp hơn 1 tỷ đồng cho các bệnh nhi mổ tim, đã được lan tỏa rộng rãi thông qua mạng xã hội.

'Chị đẹp' MLee cho biết: “Với vai trò là một người có sức ảnh hưởng, tôi ý thức rõ trách nhiệm của KOL, KOC trong việc lan tỏa thông tin tích cực và xây dựng niềm tin số. Mỗi lời nói, mỗi hành động đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng để truyền cảm hứng, đồng thời tránh hiểu lầm hoặc thông tin lệch lạc. Ngày nay, KOL, KOC không chỉ là cầu nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng, mà còn có khả năng định hướng dư luận, hình thành lối sống và ảnh hưởng đến hành vi cộng đồng. Với cương vị là một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng, tôi còn mong muốn đóng góp và mang những giá trị văn hóa đến cộng đồng, trở thành tấm gương cho giới trẻ”.

Người dùng mạng xã hội cần tự trang bị “bộ lọc” riêng

Mạng xã hội là một không gian mở, nên cũng không tránh khỏi những ồn ào, tiêu cực. Đặc biệt là trong giới giải trí, vừa qua, có không ít những sự việc gây tranh luận và ảnh hưởng xấu đến cộng đồng. Những video hay những hình ảnh, bình luận, dòng trạng thái của nghệ sĩ dù tiêu cực hay tích cực cũng khó mà bị xóa mất hoàn toàn trong đời sống số hiện nay. Vậy nên, họ cần biết rằng, sức ảnh hưởng của mình có thể vượt ra khỏi khuôn khổ không gian mạng.

Thời điểm cận kề Đại lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân nô nức đón chờ những màn diễu binh ở thủ đô Hà Nội, cũng là lúc các nghệ sĩ Việt góp sức lan tỏa tinh thần yêu nước đến khán giả bằng các dự án nghệ thuật.

DTAP ra mắt album đầy sáng tạo Made in Vietnam, Trang Pháp có MV Mãi là người Việt Nam, đạo diễn Trần Thành Trung có chuỗi chiến dịch Việt Nam love, Hòa Minzy có MV giàu cảm xúc Nỗi đau giữa hòa bình… tạo nên sức ‘công phá’ trên mạng xã hội. Từ đó, các nghệ sĩ góp phần lan tỏa những giá trị chung đầy tự hào đến khán giả.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đặt ra câu hỏi tại “KOL summit 2025”: “Thật hay ảo? Sống để theo đuổi những giá trị hay những con số?”, nhằm gợi mở cách nhìn mới về sức ảnh hưởng trong thời đại số hóa. Bảo Ngọc cho rằng, mạng xã hội ngày nay không còn chỉ là không gian ảo mà tác động trực tiếp đến đời sống thật của mỗi cá nhân. Vì thế, điều quan trọng nhất là mỗi người phải tìm được sự cân bằng để lời nói và hành động luôn phản ánh một con người nhất quán và có giá trị.

Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ ba nguyên tắc mà cô theo đuổi để sử dụng mạng xã hội tích cực: Định hình giá trị cốt lõi để không bị cuốn theo những trào lưu nhất thời, sống có trách nhiệm và lan tỏa giá trị vì ảnh hưởng. Đó không phải là đặc quyền mà là trách nhiệm, xây dựng uy tín, giá trị bền vững dựa trên sự chân thật và những đóng góp tích cực. Với cô, uy tín và giá trị lâu dài mới là thước đo thật sự của sức ảnh hưởng, chứ không phải những con số ảo dễ dàng thay đổi trên mạng xã hội.

Ngoài ra, MLee chia sẻ về vai trò của mỗi cá nhân trong thời đại thông tin: “Trong kỷ nguyên thông tin bùng nổ, mỗi cá nhân đều trở thành một kênh truyền tải. Thông tin có thể lan tỏa nhanh chóng, bao gồm cả những thông tin sai lệch. Vì vậy, bên cạnh vai trò quản lý của cơ quan chức năng và định hướng của các cơ quan báo chí chính thống, mỗi người dùng mạng xã hội cần tự trang bị “bộ lọc” riêng: Chọn lọc, kiểm chứng trước khi chia sẻ, và luôn tôn trọng sự thật cũng như giá trị con người. Từ đó, góp phần đưa mạng xã hội cùng vai trò của các KOL, KOC thật sự trở thành nền tảng tích cực, bền vững”.