Tại sao việc bản địa hóa lại là yếu tố then chốt trong sự thành công toàn cầu của văn hóa K-pop?

Ly Ly
SVO - Từ phim điện ảnh, phim truyền hình cho tới K-pop, văn học, sân khấu và hoạt hình, văn hóa Hàn Quốc đã chiếm một vị trí trung tâm trên sân khấu toàn cầu. Câu hỏi đặt ra hiện nay là: Nó có thể duy trì đà phát triển này trong bao lâu?

Song song với câu chuyện về làn sóng Hàn Quốc (hallyu), những lo ngại về sự bão hòa và thoái trào vẫn hiện hữu. Các chuyên gia cho rằng cần có chiến lược mới để mở ra kỷ nguyên 'Next K'.

Các nhà phân tích nhận định, nội dung Hàn Quốc không còn chỉ dựa vào yếu tố mới lạ. Để trở thành một chuẩn mực toàn cầu như Hollywood, văn hóa Hàn cần chú trọng đến việc bản địa hóa. Song Jin - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính sách công nghiệp, thuộc Cơ quan Nội dung sáng tạo Hàn Quốc, dẫn chứng bộ phim When Life Gives You Tangerines của Netflix, bộ phim được đổi đầu đề khác nhau tùy từng thị trường. Ông cho biết: “Từ phụ đề, lồng tiếng cho tới những điều chỉnh tinh tế về văn hóa, việc giảm rào cản cho khán giả toàn cầu đòi hỏi một sự nỗ lực tỉ mỉ”. Ngay cả tên phim bằng tiếng Anh cũng khéo léo chuyển đổi câu ngạn ngữ Mỹ “When life gives you lemons, make lemonade” (khi cuộc đời cho bạn quả chanh, hãy làm nước chanh) thành “tangerines” (quýt).

cuoc-doi-cho-ban-qua-quyt.jpg

Ông Song cũng đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đồng sản xuất với các nhà sáng tạo địa phương và tuyển chọn dàn nghệ sĩ đa dạng để tăng khả năng tiếp cận: “Nội dung Hàn không còn đơn thuần là những câu chuyện được làm ra ở Hàn rồi xuất khẩu. Để phát triển bền vững, nó cần phát triển thành Made with Korea”.

GS Go Sam-seok (ĐH Dongguk) cho rằng, Đông Nam Á là một trọng điểm: “Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào khu vực này, nhưng khi các quốc gia này tìm kiếm đối tác, họ lại hướng tới Hàn Quốc nhiều hơn Mỹ hay Trung Quốc. Nếu chúng ta nắm bắt nhu cầu đó, hallyu có thể tiếp tục mở rộng".

Giảm phụ thuộc vào Netflix

Một vấn đề cấp bách khác là sự phụ thuộc của ngành công nghiệp Hàn Quốc vào các nền tảng toàn cầu. Khi Netflix đang thống lĩnh việc phân phối phim truyền hình Hàn Quốc, các công ty sản xuất mất đi quyền thương lượng, trong khi các nhà sáng tạo lại thu được rất ít lợi nhuận từ quyền sở hữu trí tuệ (IP).

squid-game.jpg

Thành công vang dội của Squid Game càng làm nổi bật sự mất cân bằng này, khi Netflix nắm giữ toàn bộ quyền IP, từ đó hạn chế đáng kể doanh thu của các nhà sản xuất Hàn Quốc.

nen-tang-so.jpg

GS Go nhận xét: “Lợi nhuận mà Netflix hay YouTube thu về lớn hơn rất nhiều so với nguồn lực mà các nhà sáng tạo Hàn Quốc bỏ ra. Nếu tình trạng này tiếp diễn, hallyu sẽ trở nên rỗng ruột. Hệ sinh thái trong nước cần có nguồn tài chính, năng lực sản xuất và mạng lưới phân phối riêng”.

Ông Song bổ sung rằng, những thành tựu ở nước ngoài hiện chưa quay trở lại hỗ trợ cho ngành công nghiệp trong nước. Ông kêu gọi phát triển các “siêu IP” và thúc đẩy hợp tác liên ngành ngay từ giai đoạn lên ý tưởng để tăng sức ảnh hưởng.

Văn học Hàn Quốc hướng tới xây dựng một lượng độc giả ổn định

Giải Nobel Văn học trao cho tiểu thuyết gia Han Kang năm ngoái đã mở ra những cánh cửa mới cho văn học Hàn Quốc. Theo Viện Dịch thuật văn học Hàn Quốc, doanh số bán sách dịch ra nước ngoài có hỗ trợ của viện đã đạt 1,2 triệu bản trong năm 2024, hơn gấp đôi so với 520.000 bản của năm trước.

han-kang.jpg
Nhà văn Hàn Quốc Han Kang, người đoạt giải Nobel Văn học năm 2024, ký tặng độc giả trong lễ trao Giải thưởng Đổi mới Pony Chung lần thứ 18 tại Seoul, Hàn Quốc, tháng 10/2024.

Để duy trì đà phát triển này, các chuyên gia cho rằng việc nuôi dưỡng một cộng đồng độc giả lâu dài là điều thiết yếu. Viện dự định mở rộng học viện dịch thuật bằng cách bổ sung các ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Indonesia và tiếng Ả Rập vào bảy ngôn ngữ hiện có. Ngoài ra, viện cũng lên kế hoạch thành lập Trường Sau đại học về Nghiên cứu Dịch thuật vào năm 2027, nhằm đào tạo các dịch giả chuyên nghiệp.

sach-han.jpg

Bà Kwak Hyun-joo - Giám đốc Trung tâm Giáo dục dịch thuật của viện, cho biết: “Học viện hiện gặp khó khăn về vấn đề visa và công nhận văn bằng, vì không phải là cơ sở cấp bằng. Việc thành lập trường sau đại học sẽ hỗ trợ tốt hơn cho sinh viên, những người có thể trở về nước làm dịch giả, giảng viên, nhà nghiên cứu hoặc nhà trao đổi văn hóa”.

Kwak cũng nhấn mạnh rằng, tăng trưởng về chất lượng vẫn là một thách thức dài hạn: “Để văn học Hàn Quốc thực sự bén rễ toàn cầu, nó cần được thảo luận tại các diễn đàn học thuật quốc tế. Các bản dịch cũng phải bao quát nhiều thời kỳ, thể loại và chủ đề, từ tác phẩm kinh điển, hiện đại cho tới các tác phẩm của nhà văn nữ, giả tưởng, thơ ca và phê bình văn học”.

Ly Ly
