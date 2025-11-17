CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Diễn viên Ma Ran Đô của phim ‘Truy tìm long diên hương’: Thầy cô động viên giữ nghề, phải cố gắng trau dồi thêm

SVO - Là một trong những diễn viên năng suất của màn ảnh Việt năm nay, Ma Ran Đô cho biết, dù trong nghề hay ngoài đời, vẫn luôn có những người thầy, người cô truyền cho anh kiến thức và động lực làm nghệ thuật.

Trong năm 2025, Ma Ran Đô lần lượt xuất hiện trong các phim Nụ hôn bạc tỷ, Tử chiến trên không và Truy tìm long diên hương. Trong đó, Truy tìm long diên hương đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Theo số liệu từ Box office Vietnam, bộ phim đã đạt mức doanh thu hơn 50 tỷ đồng. Đây tiếp tục là một dự án thành công của Ma Ran Đô cùng ê kíp phim.

Mỗi vai diễn đều có sự khác biệt, cho thấy khả năng hóa thân đa dạng của nam diễn viên này. Tuy vậy, xuất hiện nhiều sẽ mang theo sự kỳ vọng lớn từ khán giả, Ma Ran Đô cũng cảm thấy áp lực.

“Để giảm bớt áp lực, mình tự động viên bản thân, cứ diễn vai này hết sức mình. Mình yêu nghề thì phải hết sức mình với vai diễn. Còn lại tùy vào sự may mắn. Điều quan trọng là phải cố gắng tiến lên. Mọi thứ liên quan đến nghề, giúp bản thân giỏi hơn, mình đều muốn học. Điều đó đem lại niềm vui thật sự, vì mình đang sống với nghề mình đam mê”, nam diễn viên bày tỏ.

Vai diễn trong Truy tìm long diên hương mang đậm chất hành động, Ma Ran Đô kể, thời gian tiền kỳ đã được tập luyện những kỹ thuật hành động được 2 - 3 tuần. Tuy cảnh đánh đấm không nhiều nhưng những cảnh té ngã cũng cần tập luyện và đảm bảo bản thân diễn xuất an toàn. Ra đến trường quay, anh còn được ê kíp hướng dẫn động tác té và được trang bị đồ bảo hộ.

Trong phim này, Ma Ran Đô đóng cùng Quang Tuấn, cũng là người anh thân thiết ở ngoài đời. Nam diễn viên chia sẻ, ạm đã học hỏi rất nhiều từ đàn anh: “Anh Quang Tuấn làm việc rất nghiêm túc. Tính cách cực kỳ dễ thương, anh không giấu bất kỳ mảng miếng nào cho riêng anh ấy. Anh biết cái gì thì chia sẻ, hướng dẫn cho mình hết. Đó là một đều mà Đô cảm thấy may mắn, vừa được đi làm, vừa được đi học với các đàn anh, đàn chị dễ thương. Từ áp lực chuyển thành động lực để mình cố gắng làm tròn vai diễn”.

Phim công chiếu gần dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ma Ran Đô luôn nhắc nhớ về NSƯT Hữu Châu, người thầy trong nghề của anh: “Điều quý giá nhất với mình là được thầy Hữu Châu chỉ ra những hạn chế, giúp mình trưởng thành hơn. Ngoài việc được truyền nghề, thầy còn dạy mình giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Đó là một bài học quan trọng để gắn bó với nghề diễn viên".

"Bên cạnh đó, mình cũng học được những kinh nghiệm nghề từ thầy Thành Hội, cô Ái Như. Những "người thầy đầu tiên" này dạy mình về nghề, đạo đức làm nghề. Ngoài ra, còn có thầy Việt Anh, dạy mình ở sân khấu kịch Hồng Vân. Mình rất biết ơn bởi những điều mà khán giả đón nhận Ma Ran Đô là cả hành trình được các thầy cô dạy dỗ, yêu thương”, nam diễn viên bộc bạch.

Với nam diễn viên này, ở ngoài, tính cách thầy cô rất hiền, nhưng khi vào học nghề, thầy cô rất nghiêm khắc. Kỷ niệm với thầy cô nào cũng khó quên. Ma Ran Đô kể: “Gần đây nhất là dịp cúng Tổ, thầy cô động viên mình giữ nghề, làm gì cũng phải cố gắng trau dồi thêm về kỹ năng nghề nghiệp".

"Như mỗi dịp phim ra mắt, mình thường mời thầy cô đến xem và góp ý thêm cho mình. Thầy cô dành thời gian đi xem và góp ý để mình cải thiện những cái chưa được trong quá trình diễn xuất. Đó là những điều quý giá để mình thay đổi thêm để bản thân tốt hơn. Nhiều khi diễn ở sân khấu, thầy cô nhìn ra những khiếm khuyết, góp ý để mình tập luyện nhiều và hoàn thành vai diễn tốt hơn”, anh chia sẻ.

Nhân dịp ngày 20/11 năm nay, Ma Ran Đô gửi lời biết ơn sâu sắc đến những thầy cô đã dạy dỗ anh từ khi còn đi học, đến những thầy cô truyền dạy lửa nghề diễn. Nhờ công ơn chỉ dạy của các thầy cô mà nam diễn viên có thể trưởng thành, nuôi dưỡng ước mơ và làm tốt công việc hiện tại.