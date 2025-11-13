CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Ca sĩ Chi Xê: ‘Biết ơn thầy cô đã cho mình một góc nhìn, một tư duy để hình thành nên mình của hôm nay’

SVO - Sau ‘Em xinh say hi’, Chi Xê nhận được nhiều sự quan tâm hơn của công chúng. Trong hành trình làm nghề còn mới mẻ của mình, giọng ca này không ngừng nỗ lực học hỏi từ đồng nghiệp và cả những người thầy cô để hoàn thiện bản thân.

Vừa qua, Chi Xê đã ra mắt EP Thinker tell, đánh dấu bước chuyển mình của nữ ca sĩ sau chương trình Em xinh say hi. Nữ ca sĩ cho biết: “Thinker tell là một cột mốc quan trọng giúp mình có thêm nhiều bài hát để biểu diễn, nhiều sân khấu để kể câu chuyện âm nhạc của mình và tự tin hơn khi đứng trên sân khấu. EP này cũng giúp mình định hình rõ hơn cái tôi âm nhạc, hiểu mình muốn nói điều gì với khán giả. Dù vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, nhưng mình tin, mọi hành trình đều cần từng bước vững vàng để đi xa hơn”.

Nhân dịp 20/11, Chi Xê gửi đến sự biết ơn các thầy cô: “Mỗi người thầy, người cô đều cho mình một góc nhìn, một tư duy để hình thành nên Chi Xê của ngày hôm nay. Với mình, nghề giáo thật sự là một trong những nghề rất vất vả. Mình mong rằng, thầy cô sẽ luôn giữ sức khoẻ để có thể tiếp tục đồng hành với nghề. Vì phía trước còn rất nhiều đứa trẻ giống mình, cần được sự hướng dẫn đúng đắn”.

Sau hành trình tại Em xinh say hi, Chi Xê học được cách làm việc trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, việc phối hợp với mọi người trong một tập thể. Nữ ca sĩ còn học được cách dung hòa bản thân, lắng nghe và biết đưa ý tưởng âm nhạc của mình đi đúng hướng hơn. Và đặc biệt, giọng ca Trà và cà phê học được cách làm mình xinh hơn.

Mỗi chương trình kết thúc, các nghệ sĩ vẫn còn hành trình dài sau đó để tìm kiếm vị trí của mình trong “bản đồ” nhạc Việt. Với Chi Xê cũng có áp lực như thế: “Mình biết, nhạc của mình chưa thật sự “chạm” được tới nhiều khán giả, chưa có điểm nổi bật rõ ràng trong thị trường. Nhưng mình vẫn muốn hoàn thiện mình trước, tập trung vào lắng nghe bản thân, là chính mình, rồi dần dần mọi người sẽ cảm được con người và âm nhạc của Chi Xê”.

Nói về người thầy từng có ảnh hưởng trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Chi Xê nhắc đến Thịnh Kainz, là thành viên nhóm sản xuất âm nhạc đình đám DTAP. Khi làm việc chung trong bài Hề, Chi Xê học được cách anh ấy vận hành quy trình làm nhạc, cách tạo cảm hứng cho người hát.

Giọng ca này cho biết: “Anh Thịnh cũng như các thành viên trong team DTAP làm việc rất dứt khoát, gọn gàng, hiệu quả nhưng vẫn khiến không khí thoải mái và sáng tạo. Nhờ vậy, mình thấy cởi mở, tự tin hơn khi được là mình trong âm nhạc nhưng vẫn không quá xa rời công chúng”.

Còn khoảng thời gian đi học, Chi Xê hài hước tiết lộ, cô là kiểu học trò rất nghe lời nhưng bù lại khá là lười học: “Mình cũng muốn học nhưng mà có lẽ do tính cách và hay suy nghĩ vu vơ. Lúc đó, mình đã bắt đầu yêu âm nhạc, nên trong đầu toàn ca hát “vẽ vời”. Tuy nhiên, mình vẫn luôn cố gắng hoàn thành mọi thứ ở mức tốt nhất để thầy cô có thể chấp nhận”.

Trong tháng hướng đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Chi Xê cũng nhắc nhớ đến những thầy cô đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng mình. Nữ ca sĩ chia sẻ về cô Xuân Hương. Đây là cô chủ nhiệm cấp THCS của Chi Xê ở trường THCS Đống Đa và cũng người đã đặt nghệ danh Chi Xê cho cô. Vì trong lớp có ba bạn Chi nên cô đã lần lượt là đặt là Chi A, B và C. Cái tên "đặc biệt" này đã theo nữ ca sĩ bước vào hành trình âm nhạc.

Ngoài ra, giọng ca Xoay còn biết ơn hai người thầy đã góp phần không nhỏ thôi thúc niềm đam mê âm nhạc của Chi Xê. Đầu tiên là thầy Trung Trinh - giáo viên dạy Toán ở trường THPT Kim Liên (Hà Nội). Thầy có cách dạy rất thú vị và luôn tôn trọng những bạn có năng khiếu nghệ thuật. Thầy hiểu rằng mỗi người có thế mạnh riêng, nên luôn tạo điều kiện và khuyến khích học trò sáng tạo, kể cả trong học tập.

Và một người nữa là thầy Trung, giảng dạy tại khoa Du lịch, trường ĐH Mở Hà Nội, là người đã đầu tư cho Chi Xê sân khấu ra mắt đầu tiên. Lần đó, nữ ca sĩ đã thoả sức biểu diễn bài hát Havana tại buổi prom của khoa và là lần đầu tiên, Chi Xê được làm nhân vật chính trên sân khấu.