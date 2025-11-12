Diễn xuất đỉnh cao của nam diễn viên Jiro Sato trong 'Bomb'

SVO - 'Bomb' vượt mốc doanh thu phòng vé 1 tỷ Yên (khoảng hơn 170.000 tỷ đồng) tính đến ngày 10/11 sau khi ra rạp vào 31/10 và nó khiến bạn không thể ngừng run rẩy trước màn trình diễn tuyệt vời của Jiro Sato.

Hậu trường ra đời của "Bomber Suzuki Tagosaku"

Câu chuyện bắt đầu khi một người đàn ông trung niên bí ẩn tự xưng là "Suzuki Tagosaku" say rượu và tấn công một máy bán hàng tự động cùng nhân viên bán hàng, dẫn đến việc anh ta bị cảnh sát bắt giữ. Tự nhận mình có năng lực ngoại cảm, anh ta dự đoán sự hiện diện của những quả bom được đặt trong Tokyo. Bắt đầu từ vụ nổ ở Akihabara, anh ta dự đoán sẽ có thêm ba vụ nổ nữa, cách nhau một giờ. Trong khi né tránh những câu hỏi của các thám tử, anh ta dần dần bắt đầu đặt ra những "câu đố" bí ẩn về bom.

Bộ phim ra mắt ở vị trí số một trong số các phim người đóng về cả lượng khán giả và doanh thu, khởi đầu cho một cú 'hit' đình đám thu hút khán giả ở mọi lứa tuổi, từ thanh thiếu niên đến người ngoài 30, cho đến các gia đình và người cao tuổi.

Hơn nữa, bộ phim đã nhận được nhiều đề cử ở các hạng mục chính tại Giải thưởng Điện ảnh Hochi, một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới, kỷ niệm 50 năm thành lập trong năm nay. Ngoài Phim hay nhất (Phim Nhật Bản), danh sách giải thưởng còn bao gồm Đạo diễn xuất sắc nhất cho Nagai So, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Yamada Yuki, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Sato Jiro và Watabe Atsuro, và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Ito Sari. Thành tích đáng chú ý này, với bộ phim, đạo diễn và diễn viên đều nhận được những lời khen ngợi nồng nhiệt, càng chứng minh mức độ quan tâm cao độ mà bộ phim này đang nhận được, vốn đã trở thành một hiện tượng xã hội.

Để kỷ niệm thành công của bộ phim Bomb (do Nagai Satoshi đạo diễn, hiện đang chiếu tại các rạp), một "video lễ cắt tóc" của Jiro Sato, người vào vai người đàn ông trung niên bí ẩn và đáng sợ Suzuki Tagosaku đã được phát hành trên YouTube.

Một diễn viên phụ trong phim điện ảnh hoặc phim truyền hình, người thể hiện kỹ năng diễn xuất xuất sắc, cá tính độc đáo và sức hút, sẽ thu hút sự chú ý ngang bằng với diễn viên chính. Được dịch theo nghĩa đen là "kẻ cắp cảnh", cụm từ này ám chỉ một nhân vật hoặc một người nào đó thu hút khán giả bằng sự quyến rũ và hiện diện vượt trội hơn cả diễn viên chính, bất kể thời lượng xuất hiện của họ trên màn ảnh. Đây là trường hợp của Jiro Sato.

'Kẻ cắp cảnh'

Mặc dù xuất hiện ngắn ngủi, những 'kẻ cắp cảnh' vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ, đảo ngược bầu không khí của bộ phim và tối đa hóa tác động cảm xúc của nó. Gần đây, những 'kẻ cắp cảnh' đã được định vị là yếu tố then chốt góp phần vào thành công phòng vé của một bộ phim điện ảnh hoặc phim truyền hình, ngang bằng với diễn viên chính. Chẳng hạn, sự kiện đặc biệt "Talk-to-Talk" của Liên hoan phim Quốc tế Busan năm nay đã quy tụ sáu 'kẻ cắp cảnh' từ các bộ phim Hàn Quốc, phản ánh tình hình hiện tại. Jiro Sato, một trong những diễn viên trong Bomb, được giới thiệu ở đây, có lẽ là kẻ cắp cảnh tiêu biểu nhất của điện ảnh Nhật Bản hiện nay.

Trong một lần xuất hiện tại sự kiện, Sato đã tiết lộ về vai diễn Suzuki của mình: "Suzuki Tagosaku có rất nhiều điểm chung với tôi. Tôi có ngoại hình của một người đàn ông trung niên bình thường, tôi thừa cân, tôi có một cái tên khá bình thường (Suzuki Tagosaku), tôi là một fan hâm mộ của Chunichi Dragons, và bối cảnh phim được đặt tại đồn Cảnh sát Nogata, vì vậy Nogata là nơi đầu tiên tôi sống ở Tokyo". Anh cảm thấy mối liên hệ giữa hai người là định mệnh. Hơn nữa, trong buổi đọc kịch bản trước khi quay, anh đã thuộc lòng tất cả các lời thoại của mình và diễn xuất hoàn toàn mà không cần nhìn vào kịch bản. Người ta nói rằng điều này đã tạo ra cảm giác căng thẳng trên trường quay và ngay lập tức nâng cao tinh thần của dàn diễn viên và đoàn làm phim.

Trong chính bộ phim, Sato đã mang đến một màn trình diễn thực sự kỳ lạ, không thể tưởng tượng được trong bầu không khí yên tĩnh của buổi lễ cắt tóc. Ngay cả bản thân Sato cũng nói: "Tôi vẫn không biết anh ấy là ai. Nếu tôi biết, tôi cảm thấy như 'sự sợ hãi' của con người sẽ biến mất". Suzuki Tagosaku là một nhân vật có sức ảnh hưởng khó lường đến vậy.

Ngay cả cách anh xuất hiện cũng thật phi thường. Khi máy quay tập trung, chúng ta thấy anh ta với mái tóc ngắn và thoạt nhìn, ăn mặc như một người vô gia cư. Anh ta ngân nga và nhìn thẳng về phía trước, trước khi tự giới thiệu mình là "Suzuki Tagosaku đích thực" và giải thích rằng anh ta là một fan cuồng của đội Dragons.

Tuy nhiên, nếu bạn nhìn kỹ hơn một chút, bạn sẽ nhận thấy rằng đây là tất cả những gì được tiết lộ là sự thật trong phim, và những lời khai sau đó của anh ta tại đồn cảnh sát hoàn toàn không liên quan đến cuộc sống hàng ngày của anh ta. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Sato dẫn dắt bầu không khí của cảnh đầu tiên dài gần sáu phút, về cơ bản là một vở kịch hai người, gần như hoàn toàn thông qua độc thoại. Sự phát triển này được duy trì xuyên suốt cho đến ngay trước cảnh cuối cùng, và tạo thành trụ cột cho cốt truyện của Bomb. Nhân vật được xây dựng thông qua kỹ năng nói, biểu cảm khuôn mặt và những chuyển động tinh tế của anh ta.

Nó giống như một buổi hòa nhạc solo của Suzuki, nhưng điệp khúc được thể hiện bởi hàng loạt vụ nổ xảy ra trong suốt cuộc thẩm vấn. Điều này đóng vai trò là bản chất thực sự của sự hồi hộp, tức là, như một công cụ để hiện thực hóa những nút thắt dẫn đến cao trào, thu hút sự chú ý của khán giả và dẫn đến cao trào cuối cùng dẫn đến một cái kết hoành tráng.

Khán giả sẽ bị choáng ngợp bởi sự tương phản và bị cuốn hút vào chiều sâu diễn xuất đầy ấn tượng của anh. Diễn xuất của Sato Jiro trong vai Suzuki Tagosaku thực sự quái dị, và anh toát lên một sự hiện diện vô song như một "quái vật" hay "kẻ thù cần phải vượt qua" trong bộ phim đối đầu này.