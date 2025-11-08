Không danh tiếng hay tiền bạc nào có thể 'cứu' được Chung Sở Hy lúc này

SVO - Từng là 'Tiêu Toái Tử' ngây thơ và hoạt bát trong 'Youth' của Phùng Tiểu Cương, là 'trụ cột sức mạnh rạng rỡ trên thảm đỏ', giờ đây, Chung Sở Hy đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lòng tin của công chúng nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp của mình, nhưng không phải chỉ đơn giản qua bức ảnh chụp nhóm tại lễ trao giải 'VOGUE 2025'.

Từ việc bị cáo buộc "chiếm vị trí trung tâm" và bị cả mạng xã hội chế giễu, cho đến việc những tin đồn "có nguồn lực hậu thuẫn" trong quá khứ lại nổi lên, tại sao "công chúa Hoa Nghị" từng được kỳ vọng cao độ này lại đột nhiên "sụp đổ hình ảnh" trên con đường thăng tiến?

Đằng sau những tranh cãi, quy luật sinh tồn nào trong ngành giải trí Đại lục được phản ánh?

Buổi chụp ảnh nhóm tại lễ trao giải VOGUE 2025 lẽ ra phải là một màn bế mạc vui tươi và hòa hợp với nhiều 'ngôi sao', lại bất ngờ biến thành "cuộc chiến không thuốc súng". Trong khi các nữ diễn viên hàng đầu như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch và Châu Đông Vũ bước lên sân khấu, Chung Sở Hy vẫn đứng vững thản nhiên ở vị trí trung tâm. Mặc dù Tổng biên tập đã nhiều lần ra hiệu cho cô điều chỉnh vị trí, cô chỉ di chuyển nửa bước mang tính tượng trưng, ​​khiến chiếc váy haute couture đắt tiền của Lưu Diệc Phi bị giẫm lên, và thậm chí Dương Mịch còn thấy mình rơi vào tình huống xấu hổ "không có chỗ đứng". Cuối cùng, Cổ Lực Na Trát là người chủ động vén váy lên để tạo khoảng trống, giải quyết được tình huống khó xử này. Rõ ràng, vẫn còn khoảng cách giữa Chung Sở Hy và Mã Tư Thuần, nhưng không bên nào nhượng bộ. Cảnh tượng này đã được ghi lại bằng camera và tiếp tục gây xôn xao trên mạng xã hội: "Ba nữ diễn viên hàng đầu bị đẩy xuống vai phụ, trong khi hai ngôi sao hàng đầu bị đẩy ra khỏi ánh đèn sân khấu. Thật là một bộ phim hoành tráng về những 'kẻ ngoan cố'!". Điều gây tranh cãi hơn nữa là việc đứng bên phải Chung Sở Hy tối hôm đó là nữ diễn viên từng đoạt giải Kim Mã, Mã Tư Thuần, nữ diễn viên từng ba lần đoạt giải Kim Mã, Châu Đông Vũ và nữ diễn viên từng đoạt giải Kim Kê Trương Tiểu Phỉ, bên trái cô là Lưu Diệc Phi nổi tiếng quốc tế và Dương Mịch vô cùng được yêu thích. Ngược lại, Chung Sở Hy, người mới chỉ được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Kê, lại 'chiếm' vị trí nổi bật rõ rệt trong dàn diễn viên này. Trước làn sóng bình luận tiêu cực, ê kíp của Chung Sở Hy vẫn chưa đưa ra phản hồi trực tiếp. Tuy nhiên, sự im lặng này được công chúng coi là "chấp nhận".

Năm 2015, trong khi những diễn viên mới khác đang chật vật tìm kiếm những vai phụ nhỏ, Chung Sở Hy, người mới vào nghề được ba năm, đã công khai tuyên bố trên mạng xã hội: "Các bạn đều phấn đấu để trở thành vợ của các siêu sao, còn tôi thì muốn trở thành nữ hoàng siêu sao". Lời tuyên bố táo bạo này đã gây xôn xao dư luận vào thời điểm đó, đặt ra câu hỏi: "Một diễn viên mới với ít tác phẩm như vậy lấy đâu ra sự tự tin như vậy?". Khi Angelababy dần chuyển hướng tập trung vào gia đình sau khi kết hôn, Chung Sở Tịch nhanh chóng được tập đoàn Hoa Nghị Huynh Đệ thăng chức và trở thành "Hoa Nghị công chúa" mới của họ. Nguồn lực của công ty bắt đầu nghiêng hẳn về phía cô, thậm chí ngôi sao điện ảnh Xuân Hạ và "hoàng tử Bắc Kinh" Đổng Tử Kiện còn đóng vai phụ cho cô trong các bộ phim.

Năm 2017, cô được chọn tham gia bộ phim Youth của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Bộ phim này, với sự lựa chọn 6 nữ diễn viên từ một nghìn ứng cử viên, đáng lẽ phải là một cuộc cạnh tranh công bằng. Tuy nhiên, trong thời gian quảng bá, Chung Sở Hy vốn là diễn viên phụ, lại được chú ý nhiều hơn hẳn so với nữ chính Miao Miao, thậm chí tên cô còn được liệt kê cùng với Miao Miao. Điều làm dấy lên nhiều đồn đoán hơn nữa là trong thời gian bộ phim ra mắt, tin tức tiêu cực bất ngờ lan truyền rằng "Phùng Tiểu Cương đang tuyển phi tần" và cô đã có một "cuộc gặp bí mật" với Phùng Tiểu Cương ở Ma Cao. Mặc dù sau đó tin tức này đã được chứng minh là sai, nhưng kết quả là Chung Sở Hy đã thu hút được sự chú ý chưa từng có và cái mác "nữ diễn viên được hậu thuẫn" đã âm thầm gắn cho cô.

Sự hậu thuẫn của Thành Long dành cho cô là một 'bí mật công khai'. Trong quá trình hợp tác trong The Knight of Shadows Between Yin and Yang (2019), Thành Long đã nhiều lần khen ngợi Chung Sở Hy trước công chúng và thậm chí còn đích thân giới thiệu cô với những tên tuổi lớn trong ngành như Hồng Kim Bảo. Sự ủng hộ ở cấp độ cao như vậy thực sự hiếm có giữa các diễn viên cùng thế hệ.

Cuộc chiến thảm đỏ: "Biểu tượng thời trang" hay "Tiếp thị quá đà"?

Không còn nghi ngờ gì nữa, màn trình diễn của Chung Sơ Hy trong giới thời trang thực sự rất xuất sắc. Với vóc dáng đặc biệt và đội ngũ tạo mẫu xuất sắc, cô đã nhiều lần thống trị thảm đỏ.

Từ phong cách Hồng Kông cổ điển đến thời trang haute couture hiện đại, cô đều thể hiện xuất sắc, mang về cho mình danh hiệu "nữ hoàng thảm đỏ thế hệ mới" trên phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, khi kiểu "vẻ đẹp" này bị quảng bá quá mức, sự nhàm chán về mặt thẩm mỹ của công chúng chắc chắn sẽ kéo theo. Tranh cãi nổ ra khi tại một sự kiện của một thương hiệu, chiếc váy đen xẻ cao của cô lại tương phản rõ rệt với việc giãn cách xã hội mà Ngô Lỗi và Phạm Thừa Thừa đang thực hiện. Biểu cảm có phần ngượng ngùng và né tránh của hai nam diễn viên đã trở thành chủ đề 'nóng' trên mạng. Trong khi đó, cuộc cạnh tranh ngầm của cô với Nghê Ni cho danh hiệu "ngôi sao thảm đỏ" ngày càng gay gắt. Cả hai đều ra mắt thông qua các tác phẩm đạo diễn và đều có những màn trình diễn thảm đỏ xuất sắc, đội ngũ của Chung Sở Hy đã áp dụng chiến lược tiếp thị quyết liệt hơn, thường xuyên sử dụng các thuật ngữ như "lấn át" và "hạ gục tức thì" trong các thông cáo báo chí, điều này đã vấp phải sự chỉ trích từ nhiều cư dân mạng. Điều đáng chê trách hơn nữa là sau khi nổi tiếng, cô lại công khai thách thức đàn chị Angelababy trên một chương trình tạp kỹ. Hành vi "qua sông đốt cầu" này đã vấp phải sự chỉ trích từ nhiều người trong ngành.

Khi tham vọng vượt lên trên năng lực

Khách quan mà nói, Chung Sở Hy không phải là một diễn viên không có tài năng. Trong Youth, vai diễn Tiêu Toái Tử ​​của cô rất sống động và tự nhiên. Cảnh cô ăn cà chua thậm chí còn được Jack Ma khen ngợi, ông nói rằng nó gợi lại ký ức tuổi thơ của mình.

Trong phim Wild Grass, cô đóng chung màn ảnh với Mã Tư Thuần, người lúc đó đang mắc chứng trầm cảm và tăng cân. Cô nổi bật cả về ngoại hình lẫn diễn xuất.

Tuy nhiên, vấn đề là sự nghiệp sau này của cô dường như rơi vào vòng luẩn quẩn "khởi đầu mạnh mẽ, kết thúc yếu đuối". Sau khi gây được sự chú ý với Youth, cô không còn liên tục cho ra mắt những tác phẩm đáng chú ý, thay vào đó dành nhiều tâm huyết cho các chương trình tạp kỹ và sự kiện thời trang. Cùng lúc đó, kỹ năng diễn xuất của cô bắt đầu bị đặt dấu hỏi. Trong các tác phẩm như August Never Ends và I Want to Go Against the Wind, diễn xuất của cô bị chỉ trích là "công thức" và "quá cường điệu", không thể tái hiện lại sự xuất sắc của thời kỳ Youth.

Phong thái cạnh tranh của cô trên thảm đỏ Cannes, dù tạo nên tiếng vang, nhưng luôn để lại ấn tượng trong lòng công chúng rằng cô là một người có tham vọng rõ rệt. Chiến lược phát triển ưu tiên tiếp thị hơn công việc thực tế này cuối cùng đã phản tác dụng trong cuộc tranh cãi xoay quanh hình ảnh của cô trước công chúng. Sự trớ trêu lên đến đỉnh điểm khi cư dân mạng đào lại những tuyên bố trước đây của cô về việc muốn trở thành siêu sao và so sánh chúng với những thành tựu hiện tại.

Từ việc được quảng bá rầm rộ với danh xưng "Công chúa của Hoa Nghị Huynh Đệ" đến việc trở thành "kẻ ngoan cố giữ vị trí trung tâm" giữa cơn bão truyền thông, sự nghiệp diễn xuất của Chung Sở Hy chính là hình ảnh thu nhỏ của ngành giải trí hiện tại. Khán giả không phải là không thể chấp nhận những diễn viên có tham vọng, ngược lại, một mức độ tham vọng vừa phải có thể là động lực đáng kể cho sự tiến bộ. Tuy nhiên, khi tham vọng rõ ràng lấn át khả năng, khi sự cường điệu tiếp thị làm lu mờ bản chất công việc và khi lợi ích cá nhân được ưu tiên hơn các mối quan hệ giữa các cá nhân, thì phản ứng dữ dội của công chúng chắc chắn sẽ xảy ra.