'Thiên thần' Lưu Văn: Từ sải bước đầu tiên trên sàn diễn Victoria's Secret đến vị thế siêu mẫu hàng đầu châu Á

SVO - Trở thành người mẫu châu Á đầu tiên nhận được 'đôi cánh' của Victoria's Secret vào năm 2009, đến nay, Lưu Văn đã 9 lần xuất hiện trên sàn diễn này và phá vỡ kỷ lục. Những thay đổi về mặt cá nhân của Lưu Văn cũng ghi lại cả những chuyển biến trong toàn ngành, khi định nghĩa về cái đẹp được thay đổi từ một chuẩn mực duy nhất sang một sự chấp nhận đa dạng.

Lưu Văn đã sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show 2025, phô diễn hai hình ảnh nổi bật: Nữ thần tuyết thanh lịch và bộ đồ vét đỏ rực rỡ, cũng như tiết lộ chiếc quần của mình nặng tới 30 kg. Đây là lần thứ chín, cô xuất hiện trên sàn diễn này, phá vỡ kỷ lục người mẫu châu Á xuất hiện nhiều nhất.

Tuy nhiên, điều mọi người quan tâm là những bức ảnh hậu trường của show diễn này không chỉ ghi lại những thay đổi về mặt cá nhân của các siêu mẫu mà còn cả những chuyển biến trong toàn ngành. Một nhà bình luận nhận xét: "Các thiên thần Victoria's Secret trong thời kỳ kinh tế phục hồi thật xinh đẹp và quyến rũ, trong khi các thiên thần ngày nay lại trông ảm đạm. Sự tương phản thật rõ rệt".

Mười sáu năm đã trôi qua kể từ lần đầu ra mắt Victoria's Secret năm 2009 với làn da hồng hào và đôi má phúng phính, Lưu Văn, một nhân vật hàng đầu trong làng người mẫu Trung Quốc đã nhấn mạnh sự thay đổi của cô trong suốt buổi diễn Victoria's Secret Fashion Show 2025: Má cô hóp lại, nước da trông không được tươi tắn, sự mệt mỏi hiện rõ.

Dù là bị ảnh hưởng một phần bởi tiêu chí tuyển chọn cũng như những yêu cầu về cơ thể cực kỳ nghiêm ngặt của Victoria's Secret nhưng không thể phủ nhận vị thế siêu mẫu của Lưu Văn vẫn vững vàng như vậy trong suốt bao nhiêu năm qua. Thần thái và vóc dáng của cô quả thực không gì sánh bằng. Điều đó được thể hiện qua vẻ ngoài choáng ngợp của cô trong lần trở về quê nhà Hồ Nam, hồi tháng 8/2025, để tham dự một sự kiện của một thương hiệu. Lưu Văn diện bộ jumpsuit đen, tóc búi cao, toát lên vẻ quyền lực và uy nghiêm. Bộ jumpsuit của cô rất thời thượng với những đường xếp ly bất đối xứng tạo nên vẻ tinh tế cho toàn bộ trang phục. Phần thân dưới ôm sát tôn lên tỷ lệ eo - hông hoàn hảo, đồng thời làm nổi bật đôi chân dài miên man và vòng eo thon thả đến nghẹt thở. Khi xoay người lại, hiệu ứng này càng thêm ấn tượng. Chiếc váy được thiết kế hở lưng, và góc nghiêng cùng đường cong cơ thể của Lưu Văn khoe trọn vóc dáng hoàn hảo cùng xương bả vai thanh tú đặc biệt bắt mắt. Bộ trang phục này chỉ có thể được diện bởi một siêu mẫu sở hữu tỷ lệ hoàn hảo như Lưu Văn, nếu mặc trên người khác, nó có thể sẽ là thảm họa.

Sự thay đổi này phản ánh sự định nghĩa lại cái đẹp của xã hội đương đại: Từ một chuẩn mực duy nhất sang một sự chấp nhận đa dạng. Giám đốc Sáng tạo Raúl Martinez từng thừa nhận: "Chúng ta phải cho người tiêu dùng một mục tiêu, một lý do để nói rằng: Ồ, họ thực sự đang thay đổi". Ngành công nghiệp người mẫu có những yêu cầu về cơ thể cực kỳ nghiêm ngặt. Tiêu chí tuyển chọn của Victoria's Secret gồm chiều cao khoảng 175cm, vòng eo 24 inch (khoảng 61cm) và tỷ lệ mỡ cơ thể không quá 18%. Những tiêu chuẩn này gây áp lực rất lớn về thể chất lên người mẫu.

Tại buổi trình diễn trở lại của Victoria's Secret năm 2024, Lưu Văn đã gây tranh cãi với màn trình diễn của mình. Bộ trang phục hồng cũng là một sự tương phản rõ rệt với phong cách trước đây của Lưu Văn. Vốn nổi tiếng với hình ảnh lạnh lùng và tinh tế, cô đã lột xác thành một cô gái trẻ trung, ngọt ngào, tươi trẻ như tuổi 26, dù đã 36 tuổi. Sự chuyên nghiệp của cô vẫn không hề suy giảm, nhưng vóc dáng của cô bị chỉ trích là "quá gầy", thậm chí được mô tả là "55 điểm", và bị coi là kém hơn so với Hà Công, người mới ra mắt tại thời điểm đó. Điểm gây chú ý nhất chính là chiếc cổ thon gọn, gần như trong suốt của Lưu Văn. Cư dân mạng thốt lên "cái cổ trông thật đáng sợ". Chiếc cổ thiên nga thanh tú, thon thả ngày nào giờ đây trông gầy gò. Không chỉ cổ, Lưu Văn còn gầy đến khó tin, với xương quai xanh nhô lên đáng báo động và chiếc cằm góc cạnh, sắc nhọn.

Show diễn của Victoria's Secret từng được mệnh danh là "Thời đại của những vị thần", ám chỉ thời kỳ các siêu mẫu huyền thoại thống trị sàn diễn. Sau năm 2018, show diễn của Victoria's Secret đã bị ngừng phát sóng do rating thấp và tranh cãi về hình ảnh thương hiệu. Thương hiệu bị chỉ trích vì hình mẫu phụ nữ già cỗi và bị cáo buộc thiếu sự đa dạng. Dữ liệu cho thấy rating của show diễn Victoria's Secret đã giảm mạnh trong những năm gần đây. Năm 2015, rating của show diễn Victoria's Secret giảm 30%, lượng người xem giảm xuống còn 6,59 triệu và năm 2018, tổng lượng người xem giảm xuống còn 3,27 triệu. Xu hướng giảm sút này buộc thương hiệu phải tự kiểm điểm sâu sắc.

Trong những năm gần đây, Victoria's Secret đã không ngừng nỗ lực thay đổi, cố gắng rũ bỏ nhãn hiệu "gợi cảm" đặc trưng của mình. Họ đã giới thiệu đồ lót ngoại cỡ, hợp tác với người mẫu ngoại cỡ và người chuyển giới, và chuyển đổi đại sứ thương hiệu từ người mẫu "Thiên thần" sang những phụ nữ nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Năm 2024, show diễn Victoria's Secret được tái khởi động, với sự thay đổi đáng chú ý trong việc đưa người mẫu ngoại cỡ vào trình diễn, phá vỡ những giới hạn của thẩm mỹ truyền thống. Khẩu hiệu của thương hiệu cũng đã được cập nhật thành "Hơn cả sự thoải mái". Tại thị trường Trung Quốc, Victoria's Secret đã thành lập một liên doanh với nhà sản xuất đồ lót Regina Virginis, nhấn mạnh sự đa dạng và hòa nhập.