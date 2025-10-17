Từ anime đến VTuber, văn hóa người hâm mộ đang thúc đẩy nền kinh tế và toàn cầu hóa Nhật Bản

SVO - Người hâm mộ các ban nhạc, nhân vật anime, linh vật và nghệ sĩ giải trí trực tuyến tại Nhật Bản có thể chi tới 23 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, nhất là khi cơn sốt giải trí đã vượt qua ranh giới giữa thế giới ảo và thực, lan rộng ra khắp các quốc gia.

Nhật Bản muốn thúc đẩy cơn sốt VTuber trên toàn cầu khi Hàn Quốc đang bám sát họ. Những người dùng YouTube ảo đang thu hút người hâm mộ trên toàn thế giới, với các buổi hòa nhạc cháy vé, thị trường sản phẩm hay hội chợ dành cho người hâm mộ... dự đoán thu về 4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Điều gì khiến Vtuber lại thu hút đến vậy? Theo các chuyên gia thì họ đã tạo ra những không gian, nơi người hâm mộ có thể kết nối, thư giãn và tận hưởng một chút niềm vui trong một thế giới hỗn loạn.

Mỗi VTuber đều mang đến một điều gì đó độc đáo trong các buổi phát trực tiếp trên các nền tảng như YouTube, Twitch hoặc Kick. Với một số người, đó là giọng nói mê hoặc sẽ ở lại mãi sau khi buổi phát trực tiếp kết thúc. Với những người khác, đó là khiếu hài hước độc đáo hoặc khả năng khiến người hâm mộ cảm thấy như gia đình... Cho dù bạn say mê những cuộc trò chuyện ấm áp, sự hỗn loạn đầy năng lượng, hay âm nhạc mơ mộng... các VTuber đều có thể đáp ứng nhu cầu của bạn như 'món ăn vặt' yêu thích hằng ngày.

Tháng Tám vừa qua, Amane Kanata, ra mắt với tư cách là một phần của thế hệ VTuber thứ tư, cùng với Tsunomaki Watame, Tokoyami Towa , Kiryu Coco và Himemori Luna, do công ty Cover Corp. tạo ra, đã bước lên sân khấu trong buổi trình diễn solo trực tiếp đầu tiên của mình, mang tên "Lock On”, thu hút 10.000 người hâm mộ.

Hơn nữa, điều khiến VTubers trở nên khác biệt so với các streamer truyền thống là sử dụng avatar ảo, thường được hoạt hình hóa theo thời gian thực, để tương tác với khán giả. Điều này cho phép họ thỏa sức sáng tạo trong việc thiết kế các nhân vật độc đáo, từ chủ đề động vật đáng yêu đến những nhân vật kỳ ảo như thần chết hay sinh vật vũ trụ.

Trong khi đó, việc ủng hộ các VTuber cũng trở thành một phần của cộng đồng văn hóa người hâm mộ nói chung. Bạn có thể đơn giản chỉ là xem các buổi phát trực tiếp, đăng ký kênh và tương tác với nội dung của họ. Nếu bạn muốn tiến xa hơn, hãy cân nhắc quyên góp thông qua tư cách thành viên, trò chuyện trực tuyến, tiền boa ảo hoặc mua sản phẩm của họ.

FUWAMOCO là tên gọi chung của hai nữ diễn viên ảo (VTuber) song sinh Fuwawa Abyssgard và Mococo Abyssgard, thuộc thế hệ thứ ba của hololive English (-Advent-). Họ là các nhân vật chó canh gác ma quỷ, tạo ra hỗn loạn ở cả Địa Ngục và Nhân Giới, sau đó tham gia vượt ngục và trở thành VTuber để giải trí cho người hâm mộ. FUWAMOCO chính là Vtuber của năm 2024.

Dù bạn là một người hâm mộ lâu năm hay chỉ tò mò về sự nổi tiếng, thì năm 2025 được coi là năm bùng nổ của VTuber, những nhà sáng tạo nội dung tuyệt vời, nổi tiếng tài năng và thú vị nhất từ ​​trước đến nay đã biến thế giới kỹ thuật số thành sân chơi của họ. 10 VTuber nổi tiếng hàng đầu của 2025 (VTuber phổ biến nhất là Gawr Gura, tính đến tháng 10/2025, cựu thành viên Hololive EN thế hệ 1 đã có 4,71 triệu người đăng ký trên YouTube) đều mang đến một điều gì đó đặc biệt, từ những sự hỗn loạn đáng yêu đến những tài năng đáng kinh ngạc. Điều khiến tất cả họ nổi bật trong năm 2025 chính là sự tận tâm, sáng tạo và mối liên kết đáng kinh ngạc mà họ đã xây dựng với cộng đồng của mình.

Dự án Nijisanji được điều hành bởi ANYCOLOR, Inc., là một dự án quy mô lớn, quy tụ một nhóm người có sức ảnh hưởng đa dạng, thường được gọi là VTuber (YouTuber Ảo) và người phát trực tiếp ảo. Kể từ khi thành lập vào năm 2017, họ đã tiên phong trong ngành giải trí, mang đến những bất ngờ và hứng khởi mới cho cuộc sống thường nhật. Sự kết hợp giữa thực và ảo, phát triển nội dung xuyên biên giới, và không ngừng theo đuổi công nghệ và cách thể hiện mới đã biến họ thành một 'nhà máy kỳ diệu'. Họ thu hút người hâm mộ bằng nhiều nội dung đa dạng, bao gồm bài hát, trò chơi và các cuộc trò chuyện thân mật, chủ yếu trên các nền tảng phát trực tiếp video như YouTube. Hiện tại, có khoảng 150 người phát trực tiếp, mỗi người đều có sức hút riêng, thúc đẩy thế hệ giải trí tiếp theo thông qua các sự kiện trực tiếp, bán hàng hóa, sản xuất âm nhạc... Nijisanji không chỉ là một doanh nghiệp nhân vật, đó là nơi mà "tính nhân văn" và "sáng tạo" của mỗi người phát trực tiếp có thể được thể hiện một cách tự do và mạnh mẽ hơn thông qua các avatar ảo của họ. Đây là lý do tại sao rất nhiều người đồng cảm và say mê họ.

Nijisanji, đơn vị tiên phong trong văn hóa VTuber, hiện đang khởi động chuyến lưu diễn trực tiếp hoành tráng "Nijisanji WORLD TOUR 2025 Singin' in the Rainbow!" để kỷ niệm 7 năm thành lập. Quyết định biểu diễn tại Hàn Quốc, một đất nước đã gây bão trên toàn thế giới không chỉ với K-pop mà còn với văn hóa anime và game, là một sự kiện thực sự mang tính biểu tượng trong cộng đồng VTuber, tượng trưng cho "Nijisanji toàn cầu".

NOVA là nhóm VTuber nói tiếng Nhật đầu tiên, gồm bốn thành viên của VShojo tại Mỹ: Akatsuki Hotaru, Hestia Happiness, Okamoto Nagi và Yutori Peke. Họ đã ra mắt buổi phát trực tiếp vào tháng 11/2024, thu hút sự chú ý như một phần trong chiến dịch xâm nhập thị trường Nhật Bản toàn diện của VShojo. Lấy bối cảnh trong một thế giới giả tưởng, nơi họ du hành qua một vũ trụ song song hậu tận thế, mỗi thành viên trong bốn nhân vật độc đáo của nhóm đều có hoàn cảnh và nghề nghiệp riêng. Họ chủ yếu phát trực tiếp bằng tiếng Nhật trên YouTube và Twitch. Họ đã bất ngờ ra mắt và tổ chức sự kiện đầu tiên tại Anime Expo 2025 ở Los Angeles, một trong những hội chợ anime lớn nhất thế giới, với khoảng 400.000 người tham dự mỗi năm, với ca khúc đầu tay, Starry Connection.