SOOBIN đúng chuẩn hình tượng 'hoàng tử quốc dân' xuất hiện bên 'dàn sao' đình đám quốc tế

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - SOOBIN trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tham dự sự kiện thời trang quốc tế tại Seoul (Hàn Quốc). Anh đã thu hút mạnh mẽ ống kính truyền thông và toả sáng đúng chuẩn 'hoàng tử quốc dân'.

Đây không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong hành trình của SOOBIN, mà còn là lời khẳng định cho sức ảnh hưởng và phong thái ngày càng đẳng cấp của anh trên bản đồ thời trang khu vực.

1000037366.jpg

Sự kiện quy tụ dàn khách mời nổi tiếng như Song Hye Kyo, Winter (aespa), cùng hai thành viên Anton và Sunchan (Riize). Trong đó, SOOBIN, nghệ sĩ Việt duy nhất góp mặt trong danh sách khách mời đặc biệt và trở thành tâm điểm của sự chú ý.

1000037367.jpg

Hình ảnh SOOBIN xuất hiện tự tin và lịch lãm giữa "dàn sao" quốc tế cho thấy vị thế mới của một nghệ sĩ Việt. Nam ca sĩ vừa khẳng định tầm ảnh hưởng trong ngành thời trang cao cấp, vừa từng bước ghi dấu ấn trên lĩnh vực sáng tạo toàn cầu.

1000037368.jpg

Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt rực rỡ trong sự nghiệp của SOOBIN, với hàng loạt sản phẩm âm nhạc gây tiếng vang, nhiều giải thưởng uy tín. Và hình tượng “hoàng tử quốc dân” chiếm trọn tình cảm công chúng. Không dừng lại ở âm nhạc, SOOBIN còn chứng minh sức hút của mình trong lĩnh vực thời trang cao cấp.

1000037363.jpg

SOOBIN liên tục đồng hành cùng thương hiệu trong các hoạt động truyền thông, từ thảm đỏ, ảnh bìa tạp chí, chiến dịch quảng bá, cho đến gần đây nhất là live concert cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp, SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER.

1000037364.jpg

Tại sự kiện, đông đảo người hâm mộ của nam nghệ sĩ ở cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc đều có mặt từ sớm, cầm sẵn banner để được gặp thần tượng ở khoảng cách gần nhất. Các fansite còn chuẩn bị máy ảnh chuyên nghiệp để chụp lại các hình ảnh đặc biệt của SOOBIN trong sự kiện quan trọng này.

1000037365.jpg

Từ sân khấu âm nhạc đến sàn diễn thời trang, SOOBIN đang từng bước mở rộng ảnh hưởng, mang hình ảnh nghệ sĩ Việt Nam hiện đại, tinh tế và toàn cầu hóa.

Văn Sơn
#SOOBIN #SOOBIN live concert: All-rounder #Hoàng tử quốc dân #thời trang #Song Hye Kyo #Winter (aespa)

