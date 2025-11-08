G-Dragon trước giờ G tại Việt Nam

SVO - Chỉ còn khoảng vài giờ nữa thôi, concert G-DRAGON sẽ chính thức diễn ra tại Ocean Park, Hà Nội vào 2 ngày 8 - 9/11. Cùng nhìn lại hậu trường và lịch trình kín mít của 'ông hoàng K-pop' trước giờ G.

“Phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn” mạnh mẽ nhất K-pop

Thật khó tin khi G-Dragon mới chỉ trở lại 1 năm mà lịch trình đã kín mít. Gần đây, anh đã làm nên lịch sử khi trở thành thần tượng Kpop đầu tiên và nghệ sĩ trẻ nhất trong lịch sử nhận Huân chương Văn hóa Okgwan, xếp hạng 4 trong hệ thống 5 cấp bậc của Huân chương Văn hóa Hàn Quốc vì những đóng góp thúc đẩy sự lan tỏa toàn cầu của K-pop. Anh cũng đã biểu diễn solo tại tiệc chào mừng chính thức APEC 2025 ở Gyeongju. G-Dragon cũng sẽ được trình diễn tại Lễ hội Pháo hoa Busan lần thứ 20, diễn ra vào ngày 15/11 tại bãi biển Gwangalli. Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của G-Dragon bắt đầu vào tháng 3/2025, ghé thăm 16 thành phố trên khắp thế giới, với buổi hòa nhạc encore kéo dài ba ngày dự kiến ​​diễn ra vào tháng 12/2025. G-Dragon cũng đang chuẩn bị và trong quá trình quảng bá cùng với Taeyang và Daesung cho concert kỷ niệm 20 năm của BIGBANG vào năm sau.

Sau 1 năm bận rộn, G-Dragon đã xuất hiện trên chương trình "Son Suk-hee's Questions" của đài MBC và chia sẻ một phần sức mạnh nội tâm mà anh đã tích lũy được trong suốt những năm qua. Anh cũng thẳng thắn chia sẻ về những tin đồn liên quan đến ma túy đã đeo bám anh trước khi trở lại. Anh cho biết đã đưa một thông điệp muốn truyền tải về sự việc này vào ca khúc trở lại "POWER", ca khúc đầu tiên sau 7 năm vắng bóng: "Khi mọi thứ xảy ra tôi không có nơi nào để bày tỏ quan điểm và cảm xúc cá nhân vì tôi đang tạm dừng hoạt động. Tôi cảm thấy trống rỗng và bất lực. Tôi không muốn phản đối (khẳng định sự bất công) hay tổ chức họp báo để bày tỏ quan điểm của mình. Việc vướng vào những tin đồn thật đau đớn, và thật khó chịu khi phải chịu đựng nó". G-Dragon cũng tiết lộ từng nghĩ đến việc giải nghệ khi đang cân nhắc trở lại. G-Dragon giải thích rằng vào thời điểm đó, tất cả những gì anh có thể làm là âm nhạc, vì vậy anh đã viết "POWER" về những trải nghiệm của mình.

Cũng trong chương trình thời sự và văn hóa "Son Suk-hee's Questions 3" của đài MBC, một G-Dragon 37 tuổi lần đầu chia sẻ cảm giác được giải phóng trong quãng thời gian phục vụ quân đội: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến vậy, không phải ăn mặc chỉnh tề và lo nghĩ hay bận tâm về vẻ bề ngoài ngay đêm đầu tiên nhập ngũ".

Sự hiện diện ấn tượng nhất tại sự kiện 'APEC 2025' chính là G-Dragon. Với tư cách là đại sứ quảng bá, màn trình diễn chúc mừng của anh đã được dự đoán trước. Anh đã biểu diễn 3 ca khúc trước các nhà lãnh đạo thế giới: "Drama", "Power" và "Home Sweet Home". Anh đã chinh phục khán giả bằng cách tái hiện chiếc mũ truyền thống Hàn Quốc "gat" và bộ vét in hình lá cờ Taegeukgi (quốc kỳ Hàn Quốc) theo phong cách hiện đại. Mặc dù quy mô chỉ bằng một phần trăm so với buổi hòa nhạc hoành tráng nổi tiếng của G-Dragon, nhưng khán giả đã bận rộn ghi lại hình ảnh anh bằng điện thoại. Các nhà lãnh đạo sau đó đã chia sẻ những khoảnh khắc cảm động với người dân của mình bằng cách đăng tải "fancam G-Dragon" lên mạng xã hội. Thủ tướng Singapore, Malaysia và Bộ trưởng Kinh tế Mexico đã đích thân chia sẻ video buổi biểu diễn trên mạng xã hội và thậm chí còn mời anh ấy đến thăm nước họ. Trước buổi biểu diễn, G- Dragon cũng trao tặng những gói lightstick mang thông điệp 'Hòa bình cùng Sáng tạo' tới các nhà lãnh đạo thế giới. Gói quà được cho là hiện thân của tuyên ngôn hòa bình và tầm nhìn sáng tạo của G-Dragon với thế giới, thể hiện thông điệp rằng hòa bình không phải là sự dừng lại, mà là một quá trình sáng tạo: "Tôi tin rằng âm nhạc có sức mạnh gắn kết tất cả chúng ta, vượt qua biên giới và ngôn ngữ. Là một nghệ sĩ đại diện cho Hàn Quốc, tôi sẽ tiếp tục hát xa hơn, cao hơn và mạnh mẽ hơn, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn".

Theo Thành phố Busan và Ban Tổ chức Lễ hội Busan, lễ hội năm nay, kỷ niệm 20 năm thành lập, đã được chuẩn bị với phần trình diễn ba chiều và sống động nhất từ ​​trước đến nay. Đặc biệt, phần đầu tiên của sự kiện chính sẽ có màn trình diễn pháo hoa đặc biệt trên nền nhạc bài hát "Übermensch" của G-Dragon. Sử dụng công nghệ "lọc phân cực", kính ba chiều do công ty giải trí AI Galaxy Corporation và công ty khởi nghiệp công nghệ và sở hữu trí tuệ Slash B có trụ sở tại Busan hợp tác phát triển sẽ mang đến trải nghiệm lễ hội pháo hoa mới. Hơn nữa, một màn trình diễn pháo hoa ảo kỹ thuật số được sản xuất bằng AI sẽ được phát sóng trên một bức tường truyền thông lớn, mang đến cho du khách nhiều lựa chọn giải trí đa dạng.

Vị thế mới của 'Ông hoàng Salemans K-pop'

Diện mạo sân bay của G-Dragon tại Sân bay Quốc tế Incheon trên đường trở về từ buổi hòa nhạc Đài Loan thuộc khuôn khổ G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] vào ngày 3/11 đang là chủ đề 'nóng hổi'.

G-Dragon diện chiếc áo lông cừu tông màu be tổng thể với điểm nhấn màu tím ở túi, cổ áo và khóa kéo. Cộng đồng thời trang đang đổ xô đến với bộ trang phục này, gọi nó là "áo lông cừu GD" và "GD poggle". Sự quan tâm của công chúng cũng thể hiện rõ trên các nền tảng mua sắm. Sản phẩm mà G-Dragon mặc đã tăng vọt lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng sản phẩm phổ biến của nền tảng mua sắm thời trang trực tuyến hàng đầu tại Hàn Quốc vào ngày 5/11. Theo Musinsa, lượng tìm kiếm các thuật ngữ liên quan như Patagonia (chiếm 70%), Patagonia Retro (tăng 13 lần) và RetroX (tăng 16 lần) cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 5/11. Món đồ G-Dragon từng mặc là áo khoác Patagonia Classic Retro-X dành cho nữ (Patagonia Classic Retro-X được làm từ polyester tái chế. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1970, chiếc áo khoác này được cho là lấy cảm hứng từ trang phục lao động của ngư dân Bắc Đại Tây Dương, những người phải chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt. Nó được coi là nguyên mẫu truyền cảm hứng cho thiết kế áo khoác lông cừu của nhiều thương hiệu khác) có giá 389.000 won (khoảng 7 triệu đồng). Phiên bản dành cho nam và nữ có cùng thiết kế. G-Dragon được cho là đang mặc phiên bản dành cho nữ với phối màu DNAT. Các màu khác bao gồm NAT, RVAM và SNBE. Trước đó, G-Dragon cũng đã gây chú ý vào tháng 12 năm ngoái khi anh đăng ảnh mình mặc áo khoác lông cừu lên trang cá nhân.

Hana Card và G-Dragon cũng sẽ mở một cửa hàng pop-up trải nghiệm tại Seongsu-dong từ ngày 11 đến ngày 16/11 với chủ đề "Bên trong Giấc mơ của Người khổng lồ: Phòng trưng bày Giấc mơ" để kỷ niệm sự kiện ra mắt thẻ phiên bản giới hạn do G-Dragon, người mẫu của nhóm, thiết kế.