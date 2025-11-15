CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Phúc Du chia sẻ nhân dịp 20/11: ‘Sẽ mãi nhớ cô giáo đã dạy mình cách làm người’

SVO - Cận kề ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, không chỉ nhắc nhớ về những người đã góp phần làm nên Phúc Du của hôm nay, anh còn biết ơn các thầy cô đã nuôi dưỡng giấc mơ nghệ thuật của mình.

Phúc Du là một trong những nghệ sĩ mang đến nhiều bất ngờ sau mỗi vòng thi tại Anh trai say hi. Nam nghệ sĩ cho biết, từ các anh trai tới ê kíp của chương trình, dù show quay có cực tới đâu, khó khăn có mệt mỏi tới mức nào, tất cả đều cùng đem một năng lượng tích cực cho nhau. Và mỗi một livestage khi đến những giờ quay cuối cùng, Phúc Du đều cảm thấy rất biết ơn khi có những người đồng hành cũng nhiệt huyết và sẵn sàng nâng đỡ lẫn nhau như vậy.

Phúc Du vốn là tên tuổi đã nổi bật trước khi tham gia Anh trai say hi. Việc anh tham gia vào mùa 2 là một lựa chọn liều lĩnh và áp lực, nhưng giọng ca này cảm thấy xứng đáng. “Một cái tên được nhiều khán giả biết tới, cũng có nghĩa là sẽ có nhiều kỳ vọng vào phần thể hiện của mình trong chương trình. Hơn nữa, sẽ không chỉ là kỳ vọng làm tốt những gì khán giả đã yêu quý, mà còn phải làm mới, đột phá và bất ngờ ở trong một môi trường mới toanh, lạ lẫm nữa”, anh chia sẻ.

“Nhưng với Phúc Du, áp lực đó không phải một thứ để đè sập mình. Mà đó là thứ áp lực tốt để khiến mình bền bỉ hơn, khoẻ hơn, mạnh hơn. Nên mình rất thích áp lực và sự khó đoán của chương trình. Hơn nữa, việc làm khán giả bất ngờ luôn là một trong những niềm vui lớn nhất của Phúc Du”, anh nói thêm.

Trong hành trình sự nghiệp của mình, chủ nhân của “bản hit” Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì biết ơn rất nhiều người thầy của mình. Dù đa phần họ chưa từng nhận, nhưng với anh, họ luôn là người đã dạy dỗ, bảo ban để anh có ngày hôm nay.

Phúc Du tiết lộ: “Nhưng Phúc Du xin phép kể về hai người mà mình cảm thấy đã có ảnh hưởng rất lớn tới mình. Người đầu tiên là anh MC ILL. Anh đã dạy mình tất cả những gì mình biết về rap, từ kỹ thuật, cách tư duy ngôn từ. Quan trọng nhất là anh Hưng Cao đã dạy mình về văn hoá của rap. Đó là điều mà đã giúp mình giữ được lập trường từ khi bước vào con đường rap, vốn dễ nhiều thị phi và tranh đấu”.

Người thứ hai có ảnh hưởng rất lớn đến Phúc Du là nhạc sĩ Tiên Cookie. Ngoài việc dạy làm nội dung âm nhạc sao cho gắn kết với khán giả, bài học quan trọng nhất “hit maker” dạy Phúc Du là cách để làm nghề, làm một nghệ sĩ có tư cách, trân trọng bản thân, đồng nghiệp và khán giả. Từ underground đến mainstream, không chỉ là một bước chuyển về âm nhạc, mà còn là một bước chuyển về tâm thế nghệ sĩ. Phúc Du được hiểu hơn về trách nhiệm mà sự nổi tiếng và tình yêu của khán giả với mình.

Còn khi nhắc về khoảng thời gian đi học, Phúc Du chia sẻ, anh là một người học trò hơi "quậy" trong lớp. Anh rất biết ơn các thầy cô ở trường đã luôn rất dung thứ và yêu thương, dành thời gian và tâm sức để thúc đẩy anh đạt kết quả học tập thật tốt. Sau này, nhìn lại mới thấy, những sự thúc ép mà anh thấy áp lực khi đó chính là sự yêu quý vì tương lai sau này mà thầy cô dành cho anh.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nam nghệ sĩ tích cực tham gia biểu diễn văn nghệ trong trường. Thật sự, Phúc Du rất yêu nghệ thuật và từ khi đi học đã đam mê rồi. Nhưng khi đó, thấy gia đình vất vả, mà nghệ thuật có vẻ phải đầu tư nhiều nên anh chỉ xem đó là sở thích.

Thời THPT, Phúc Du nhớ nhất cô Loan chủ nhiệm lớp và là giáo viên Tiếng Anh. Đây là môn mà anh học khá giỏi. Nhưng cũng vì học tốt nên Tiếng Anh chính là giờ học mà anh hay "quậy" trong lớp nhất. Anh kể: “Mình nộp bài sớm, rồi ngồi nói chuyện. Mình nghĩ là cô sẽ mắng hay cáu. Nhưng cô chỉ cười và bảo đại ý là: Anh giỏi, tôi biết. Nhưng không phải vì thế mà chủ quan như thế đâu. Có ngày sẽ biết tay đấy!”.

“Sau này lớn lên, mình nhận ra có ngày đó đến thật. Và khi ấy, mình nghĩ đến lời của cô. Và cách cô dung thứ cho cái sự ngông cuồng trẻ con của mình. Đến giờ, mình không nhớ được cô đã dạy mình làm bài như nào, nhưng sẽ mãi nhớ cô đã dạy mình cách làm người”, anh bộc bạch.

Sau hành trình Anh trai say hi, Phúc Du học được nhiều điều mới mẻ. Trong đó, việc thử sức với hát đã “phá bỏ” những giới hạn của bản thân. Trong thời gian tới, Phúc Du sẽ hát nhiều hơn. Với anh, hát đúng quãng, đúng màu thật sự là một cảm giác rất đặc biệt. Và với sự yêu thương của khán giả cùng anh em đồng nghiệp trong chương trình, giờ Phúc Du có thêm tự tin và đam mê để thể hiện những ca khúc solo.