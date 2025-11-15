All Day Project giành được hai giải thưởng âm nhạc lớn của Hàn Quốc

KGMA năm nay là lần thứ 2 tổ chức, hứa hẹn mang đến trải nghiệm đa dạng cho người hâm mộ toàn cầu thông qua sân khấu kết hợp giữa sự tiến hóa âm nhạc và công nghệ hiện đại. Trong hai ngày 14 và 15/11, sự kiện sẽ được chia thành 'Artist Day' và 'Music Day', với tổng cộng 31 nhóm tham gia như The Boyz, Miyaw, Park Seo-jin, Boy Next Door, Psykers, I.N.I, ATEEZ, Xdinary Heroes, AllDay Project, WOODZ, Lee Chan-won, CRAVITY, KIKI, Fifty Fifty, SMTR25. Ngày đầu tiên của KGMA 2025, giải thưởng Daesang (giải thưởng lớn) của đêm trao giải đã thuộc về ATEEZ, BOYNEXTDOOR, THE BOYZ và ALLDAY PROJECT.
Trong ngày thứ hai, Music Day, tổng cộng 16 nhóm sẽ biểu diễn những sân khấu đầy cá tính. Đặc biệt, Stray Kids sẽ chuẩn bị một sân khấu đặc biệt chưa từng trình diễn trên truyền hình, và tất cả các ca sĩ tham gia đều lên kế hoạch biểu diễn đặc biệt dành cho khán giả KGMA.
Nghệ sĩ xuất sắc nhất năm 2025: ATEEZ
Nghệ sĩ trình diễn xuất sắc nhất năm 2025: BOYNEXTDOOR
Lựa chọn danh dự năm 2025: THE BOYZ, ALLDAY PROJECT
10 Nghệ sĩ xuất sắc nhất: ATEEZ, BOYNEXTDOOR, CRAVITY, FIFTY FIFTY, Jennie, Lee Chan Won, RIIZE, THE BOYZ, Xdinary Heroes, xikers
Kỷ niệm đáng nhớ nhất: WOODZ
Ban nhạc xuất sắc nhất: Xdinary Heroes
Sân khấu xuất sắc nhất: CRAVITY
Nhà sản xuất xuất sắc nhất: Teddy
Hip Hop xuất sắc nhất: j-hope
Video âm nhạc xuất sắc nhất: Jin – “Don’t Say You Love Me”
Nhạc phim hay nhất: Doh Kyung Soo – “FOREVER” (nhạc phim “Resident Playbook”)
Nhạc phim đương đại dành cho người lớn xuất sắc nhất: Lee Chan Won
Màn trình diễn nhạc Trot xuất sắc nhất: Park Seo Jin
Tân binh IS: MEOVV
Ngôi sao đang lên IS: KiiiKiii, ALLDAY PROJECT
Nghệ sĩ K-pop toàn cầu: INI
Giải thưởng Người hâm mộ thông minh nhất: Lee Chan Won
Giải thưởng Người ủng hộ thông minh iMBANK: THE BOYZ
Xu hướng của năm: Lee Chan Won, NewJeans