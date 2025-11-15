Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

All Day Project giành được hai giải thưởng âm nhạc lớn của Hàn Quốc

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Ngày đầu tiên của KGMA 2025, với chủ đề 'Ngày Nghệ sĩ' đã được tổ chức tại INSPIRE Arena, dưới sự dẫn dắt của Nam Ji Hyun và Irene. Nhóm nhạc ALLDAY PROJECT (Annie, Tarzan, Bailey, Woochan và Youngseo) đã giành được Giải thưởng Daesang (Giải thưởng Lớn) và giải Tân binh của năm, chỉ 5 tháng sau khi ra mắt.

KGMA năm nay là lần thứ 2 tổ chức, hứa hẹn mang đến trải nghiệm đa dạng cho người hâm mộ toàn cầu thông qua sân khấu kết hợp giữa sự tiến hóa âm nhạc và công nghệ hiện đại. Trong hai ngày 14 và 15/11, sự kiện sẽ được chia thành 'Artist Day' và 'Music Day', với tổng cộng 31 nhóm tham gia như The Boyz, Miyaw, Park Seo-jin, Boy Next Door, Psykers, I.N.I, ATEEZ, Xdinary Heroes, AllDay Project, WOODZ, Lee Chan-won, CRAVITY, KIKI, Fifty Fifty, SMTR25. Ngày đầu tiên của KGMA 2025, giải thưởng Daesang (giải thưởng lớn) của đêm trao giải đã thuộc về ATEEZ, BOYNEXTDOOR, THE BOYZ và ALLDAY PROJECT.

Trong ngày thứ hai, Music Day, tổng cộng 16 nhóm sẽ biểu diễn những sân khấu đầy cá tính. Đặc biệt, Stray Kids sẽ chuẩn bị một sân khấu đặc biệt chưa từng trình diễn trên truyền hình, và tất cả các ca sĩ tham gia đều lên kế hoạch biểu diễn đặc biệt dành cho khán giả KGMA.

202511151418772699-69180f948165e.jpg
AllDay Project đã chinh phục khán giả bằng những bước nhảy solo đầy ấn tượng ngay từ phần mở màn, thể hiện kỹ năng biểu diễn đỉnh cao với ca khúc đầu tay đình đám "FAMOUS". Sau đó, họ tiếp tục trình diễn ca khúc chủ đề kép "WICKED", được trau chuốt hơn với phần phối khí và dance break hoành tráng, chinh phục người hâm mộ K-pop. Trong khi đó, Allday Project sẽ phát hành trước đĩa đơn "ONE MORE TIME" vào ngày 17/11 và sẽ phát hành EP đầu tiên vào tháng Mười Hai. Teaser video âm nhạc cho "ONE MORE TIME" đã được phát hành, làm dấy lên sự mong đợi về sự trở lại của nhóm.

Nghệ sĩ xuất sắc nhất năm 2025: ATEEZ

Nghệ sĩ trình diễn xuất sắc nhất năm 2025: BOYNEXTDOOR

Lựa chọn danh dự năm 2025: THE BOYZ, ALLDAY PROJECT

10 Nghệ sĩ xuất sắc nhất: ATEEZ, BOYNEXTDOOR, CRAVITY, FIFTY FIFTY, Jennie, Lee Chan Won, RIIZE, THE BOYZ, Xdinary Heroes, xikers

Kỷ niệm đáng nhớ nhất: WOODZ

Ban nhạc xuất sắc nhất: Xdinary Heroes

Sân khấu xuất sắc nhất: CRAVITY

Nhà sản xuất xuất sắc nhất: Teddy

Hip Hop xuất sắc nhất: j-hope

Video âm nhạc xuất sắc nhất: Jin – “Don’t Say You Love Me”

Nhạc phim hay nhất: Doh Kyung Soo – “FOREVER” (nhạc phim “Resident Playbook”)

Nhạc phim đương đại dành cho người lớn xuất sắc nhất: Lee Chan Won

Màn trình diễn nhạc Trot xuất sắc nhất: Park Seo Jin

Tân binh IS: MEOVV

Ngôi sao đang lên IS: KiiiKiii, ALLDAY PROJECT

Nghệ sĩ K-pop toàn cầu: INI

Giải thưởng Người hâm mộ thông minh nhất: Lee Chan Won

Giải thưởng Người ủng hộ thông minh iMBANK: THE BOYZ

Xu hướng của năm: Lee Chan Won, NewJeans

Tuệ Nghi
#Giải thưởng âm nhạc Hàn Quốc #KGA 2025 và chủ đề 'Ngày Nghệ Sĩ' #Sân khấu biểu diễn và các nhóm tiêu biểu #Chương trình và các nghệ sĩ nổi bật #Giải thưởng và danh hiệu trong K-pop #Sự kiện liên kết các thế hệ K-pop #Nghệ sĩ trẻ và ngôi sao mới nổi #Các tiết mục đặc biệt của KGMA 2025 #Bình chọn và xu hướng âm nhạc #Tổng quan về lễ trao giải và các giải thưởng

