All Day Project giành được hai giải thưởng âm nhạc lớn của Hàn Quốc

SVO - Ngày đầu tiên của KGMA 2025, với chủ đề 'Ngày Nghệ sĩ' đã được tổ chức tại INSPIRE Arena, dưới sự dẫn dắt của Nam Ji Hyun và Irene. Nhóm nhạc ALLDAY PROJECT (Annie, Tarzan, Bailey, Woochan và Youngseo) đã giành được Giải thưởng Daesang (Giải thưởng Lớn) và giải Tân binh của năm, chỉ 5 tháng sau khi ra mắt.

KGMA năm nay là lần thứ 2 tổ chức, hứa hẹn mang đến trải nghiệm đa dạng cho người hâm mộ toàn cầu thông qua sân khấu kết hợp giữa sự tiến hóa âm nhạc và công nghệ hiện đại. Trong hai ngày 14 và 15/11, sự kiện sẽ được chia thành 'Artist Day' và 'Music Day', với tổng cộng 31 nhóm tham gia như The Boyz, Miyaw, Park Seo-jin, Boy Next Door, Psykers, I.N.I, ATEEZ, Xdinary Heroes, AllDay Project, WOODZ, Lee Chan-won, CRAVITY, KIKI, Fifty Fifty, SMTR25. Ngày đầu tiên của KGMA 2025, giải thưởng Daesang (giải thưởng lớn) của đêm trao giải đã thuộc về ATEEZ, BOYNEXTDOOR, THE BOYZ và ALLDAY PROJECT.

Trong ngày thứ hai, Music Day, tổng cộng 16 nhóm sẽ biểu diễn những sân khấu đầy cá tính. Đặc biệt, Stray Kids sẽ chuẩn bị một sân khấu đặc biệt chưa từng trình diễn trên truyền hình, và tất cả các ca sĩ tham gia đều lên kế hoạch biểu diễn đặc biệt dành cho khán giả KGMA.

AllDay Project đã chinh phục khán giả bằng những bước nhảy solo đầy ấn tượng ngay từ phần mở màn, thể hiện kỹ năng biểu diễn đỉnh cao với ca khúc đầu tay đình đám "FAMOUS". Sau đó, họ tiếp tục trình diễn ca khúc chủ đề kép "WICKED", được trau chuốt hơn với phần phối khí và dance break hoành tráng, chinh phục người hâm mộ K-pop. Trong khi đó, Allday Project sẽ phát hành trước đĩa đơn "ONE MORE TIME" vào ngày 17/11 và sẽ phát hành EP đầu tiên vào tháng Mười Hai. Teaser video âm nhạc cho "ONE MORE TIME" đã được phát hành, làm dấy lên sự mong đợi về sự trở lại của nhóm.