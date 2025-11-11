S.T Sơn Thạch tung bản tình ca ngọt ngào mùa cuối năm, gửi lời chúc đặc biệt đến vợ chồng Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu

SVO - S.T Sơn Thạch ra mắt ca khúc 'Bầu trời này có em', vốn là một sáng tác của Nguyễn Mẫn. Trước đó, bản demo dài 30 giây từ S.T Sơn Thạch đã khiến không ít khán giả của anh thổn thức bởi những ca từ lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng ngập tràn hạnh phúc.

Đây không phải lần đầu tiên S.T Sơn Thạch hát những ca khúc về tình yêu. Nhưng ở thời điểm hiện tại, anh có nhiều hơn sự quan sát, tìm hiểu và trải nghiệm để thể hiện mượt mà hơn so với thời điểm trước đây. Chính sự trưởng thành trong giọng hát của S.T đã giúp ca khúc này giàu cảm xúc hơn.

Dàn Anh trai vượt ngàn chông gai như Jun Phạm, Isaac, Bùi Công Nam, BB Trần, Kay Trần… cũng dành nhiều lời nhận xét khi là những người đầu tiên nghe ca khúc Bầu trời này có em: “Đây là ca khúc S.T hát hay nhất từ trước đến nay”.

Ngoài ra, S.T Sơn Thạch quyết định dành tặng ca khúc này cho Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu cùng ông xã Ngọc Phát thay cho lời chúc phúc trọn vẹn, viên mãn: “S.T làm tất cả những điều này vì rất trân quý hai em. Mình cũng ngưỡng mộ sự nỗ lực của cả hai trong công việc lẫn tình yêu. Mình hy vọng, bài hát này sẽ là một món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho Châu và Phát. Với S.T, Châu là một cô gái xinh đẹp, nỗ lực, sống tình cảm. Còn Phát rất hiền lành, dễ thương lại nỗ lực trong công việc”.

Wedding version MV Bầu trời này có em là khung cảnh bầu trời được lồng ghép tựa như những thước phim thanh xuân đẹp đẽ. Nam ca sĩ đã âm thầm thực hiện và hoàn thành sớm sản phẩm, có lồng ghép những hình ảnh trong lễ cưới của Chế Nguyễn Quỳnh Châu để gửi món quà này như một cách lưu lại những kỷ niệm đẹp trong ngày đặc biệt của người bạn thân thiết.

S.T Sơn Thạch chia sẻ: “Khi lựa chọn các ca khúc dành cho một dự án cá nhân lớn hơn, tôi đã có cơ duyên nhận bản demo bài này của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Mẫn. Lần đầu nghe, tôi thích luôn, vì cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Tôi hy vọng, những người bạn, những khán giả cũng có cùng cảm giác như vậy".

"Một ca khúc tình yêu, một lời cam kết lâu dài, tôi nghĩ là điều mà nhiều trụ cột trong mối quan hệ muốn dành tặng cho người bạn đời của mình. Mong rằng, ca khúc này sẽ khiến cho mọi người nhớ về lý do khi chọn ở bên nhau từ khi bắt đầu và nắm tay nhau cùng già đi, dù bất kỳ điều gì xảy ra", anh nói thêm.