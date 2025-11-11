Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhóm nhạc đình đám TEMPEST chính thức xuất hiện tại chung kết 'Tân binh toàn năng' khiến các fan K-pop mong chờ

Bình Nguyễn
SVO - Nhà sản xuất chương trình 'Tân binh toàn năng' đã chính thức công bố thông tin gây 'chấn động' khi nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc TEMPEST sẽ là khách mời quốc tế đặc biệt xuất hiện trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 13/12, tại nhà thi đấu Tân Bình (TP. HCM).

Sự góp mặt của "Kỷ lục gia K-pop" này không chỉ hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đỉnh cao mà còn nâng tầm chất lượng và uy tín của chương trình, mở ra cánh cửa giao lưu quốc tế cho các tân binh Việt Nam.

y-nghia-ten-tempest.jpg

TEMPEST là nhóm nhạc Hàn Quốc ra mắt năm 2022 dưới trướng công ty Yuehua Entertainment hiện hoạt động với đội hình 6 thành viên: LEW (trưởng nhóm), HANBIN (Ngô Ngọc Hưng), HYEONGSEOP, HYUK, EUNCHAN, và TAERAE.

xon-xao-gia-ve-concert-cua-nhom-nhac-than-tuong-han-quoc-tempest-tai-viet-nam-1d0-7155238.jpg

Cá tính âm nhạc của TEMPEST được định hình bởi năng lượng bùng nổ, vũ đạo mạnh mẽ và đa dạng thể loại. Nhóm nhạc này sở hữu chuỗi thành tích đáng nể, khẳng định vị thế "kỷ lục gia" khi gần như hoàn thành danh hiệu "Rookie grand slam" từ rất sớm, với loạt giải thưởng danh giá như: Best male rookie award (Genie music awards 2022), Rookie of the year – Male (Hanteo music awards 2023), Idol plus new star award (Circle chart music awards 2022 Seoul music awards 2022).

gjwf-zuawaa4abx.jpg

Không chỉ vậy, nhóm còn là tân binh nam có album bán chạy nhất năm và là nhóm nam tân binh duy nhất lọt top 1 Weekly circle chart ngay khi ra mắt. Sức hút của TEMPEST tại thị trường Việt Nam là không thể phủ nhận. Nhóm vừa hoàn thành tour diễn solo đầu tiên tại Việt Nam mang tên T-OUR: Tempest voyage và liên tục được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế cho thị trường khu vực.

uyen01.png

Đặc biệt, sự hiện diện của thành viên HANBIN (Ngô Ngọc Hưng), người Việt Nam duy nhất trong nhóm và từng tham gia chương trình I-LAND, hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc giao lưu đầy ý nghĩa giữa nhóm, các tân binh và khán giả quê nhà.

q-8993.jpg

Trước TEMPEST, chương trình Tân binh toàn năng đã đón tiếp nhiều nhóm nhạc quốc tế khác như 8TURN, JUSTB, ARrC, FEniX. Từ đó, những màn cọ xát này đã biến mỗi vòng công diễn trở thành môi trường học tập trực tiếp, nơi các tân binh Việt Nam phải đối mặt và học hỏi từ những nhóm nhạc đạt chuẩn mực cao nhất của K-pop và J-pop.

tempest-xac-nhan-tham-gia-chung-ket-tan-binh-toan-nang.png

Đêm chung kết Tân binh toàn năng dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13/12/2025, hứa hẹn sẽ là một sự kiện âm nhạc đỉnh cao. Nơi những màn biểu diễn được dàn dựng kỳ công, đầu tư trau chuốt từ hình ảnh đến âm nhạc của cả tân binh và TEMPEST sẽ khiến người hâm mộ hoàn toàn mãn nhãn.

#TEMPEST #Hanbin TEMPEST #nhóm nhạc TEMPEST #K-pop #Tân binh toàn năng #HANBIN (Ngô Ngọc Hưng)

