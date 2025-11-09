KATSEYE không còn là 'tân binh' khi làm nên lịch sử K-pop với hai đề cử tại giải Grammy

SVO - KATSEYE đã làm nên lịch sử K-pop với hai đề cử tại Giải Grammy lần thứ 68, được công bố vào ngày 8/11 (giờ Hàn Quốc). Nhóm được đề cử cho giải 'Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất' và 'Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất' với ca khúc 'Gabriela'.

'Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất' là một trong những hạng mục chung của Grammy, thường được xếp chung nhóm với các giải thưởng lớn như 'Bản thu âm của năm' và 'Bài hát của năm'. KATSEYE là nhóm nhạc K-pop đầu tiên được đề cử ở hạng mục 'Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất'. Nhóm gồm 6 thành viên: Daniela Avanzini, Lara Raj, Manon Bannerman, Megan Skiendiel, Sophia Laforteza và Yoonchae Jeung được thành lập vào năm 2023 thông qua cuộc thi truyền hình thực tế The Debut: Dream Academy và đã tạo được tiếng vang với Gnarly và Gabriela từ EP BEAUTIFUL CHAOS năm 2025. Thành tích này đặc biệt quan trọng vì nó thể hiện sức ảnh hưởng toàn diện của chiến lược toàn cầu của HYBE. HYBE đã hợp tác với hãng đĩa Geffen Records của Bắc Mỹ để lên kế hoạch và sản xuất chương trình thử giọng truyền hình The Debut: Dream Academy, dẫn đến sự ra đời của KATSEYE.

ABC News nhận định: "Đối với KATSEYE, hiếm khi thấy một nhóm nhạc nữ được đề cử ở một hạng mục Grammy lớn, chứ đừng nói đến một nhóm nhạc nữ toàn cầu", đồng thời chỉ ra mối quan hệ của nhóm với HYBE và Geffen Records cũng như các ca khúc gần đây của họ. CNN gọi những đề cử này là minh chứng cho một năm nổi bật, khi lần theo dấu vết của nhóm từ bộ phim tài liệu Pop Star Academy: KATSEYE trên Netflix cho đến những thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng và sự công nhận rộng rãi hơn.