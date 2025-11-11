Tống Thiến và thất bại trong xây dựng hình tượng nữ tướng trong phim cổ trang

SVO - Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết 'Mountain and River Pillow' của Mo Shu Bai, 'Fight for Love' (tạm dịch là Sơn Hà Chẩm) đã tăng vọt 23.000 lượt xem, chỉ trong 1 giờ sau khi phát sóng liền 4 tập ra mắt. Từng được kỳ vọng sẽ là một 'bom tấn' phim cổ trang nhưng phim đang dần mất đi sức hút, lại gặp phản ứng tiêu cực của khán giả khi cho rằng, kịch bản theo lối cũ và thiếu hấp dẫn. Trong đó, hình tượng nữ tướng của Tống Thiến được đem ra bình luận gay gắt.

Từ những 'bom tấn' mùa Hè, Cẩm Nguyệt Như Ca, Dữ tấn Trường An và Thanh Xuyên Nhập Mộng, cho đến những bộ phim mới phát sóng gần đây Nhập thanh vân, Nhất tiếu tùy ca và giờ là Sơn Hà Chẩm, một nửa số phim đều nhận được đánh giá dưới mức trung bình và không thể lọt vào dòng phim chính thống.

Là một thể loại phim cổ trang lãng mạn thịnh hành trong những năm gần đây, những dự án "nữ tướng" này đã gây ra nhiều tranh cãi trong giai đoạn chuẩn bị. Giờ đây, với chất lượng sản phẩm cuối cùng không như mong đợi và phản hồi từ phía khán giả không mấy khả quan, tại sao các nền tảng vẫn quyết định đặt cược vào chúng?

Trước hết, đội ngũ sản xuất của Sơn Hà Chẩm thực sự rất ấn tượng, bởi đây là sự hợp tác giữa Tencent Video và Enlight Media. Dàn diễn viên thực sự xuất sắc, với những gương mặt quen thuộc như Tống Thiến, Đinh Vũ Hề, và cả Trần Kiều Ân. Nhiều gương mặt quen thuộc khác cũng sẽ xuất hiện, chẳng hạn như Chu Khiết Quỳnh và TàoTuấn. Chẳng phải dàn diễn viên này khiến bộ phim trở nên vô cùng đáng mong đợi sao? Cốt truyện cũng rất hấp dẫn.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, câu chuyện xoay quanh hành trình của Tống Thiến vào nhà họ Ngụy, giả làm góa phụ và dần dần điều tra sự thật. Đinh Vũ Hề vào vai một nhân vật ban đầu còn e dè với người chị dâu xa lạ. Tuy nhiên, anh không thể cưỡng lại được cô bởi sự tài giỏi và thông minh. Sau thời gian bên nhau, anh vô cùng xúc động. 'Chuyện tình chú rể giả' này không chỉ phá vỡ những điều cấm kỵ mà còn rất lôi cuốn. Một số khán giả thấy nó vừa ngọt ngào, vừa đau lòng. Tác phẩm này không chỉ xoay quanh chuyện tình cảm, nó còn khai thác đề tài dân tộc, với nhiều phân cảnh ly kỳ và đáng nhớ.

Điểm đáng ngạc nhiên nhất chính là những cảnh hành động. Nhiều phim cổ trang hiện nay chỉ tập trung vào tạo dáng và phụ thuộc quá nhiều vào kỹ xảo slow-motion, khiến chúng trông vô cùng giả tạo. Nhưng bộ phim này lại hoàn toàn khác. Xem những màn đấu kiếm trên màn ảnh, bạn có thể cảm nhận được sự hồi hộp đến nghẹt thở của từng cú đấm, khiến người xem không thể chớp mắt. Khán giả đã dành cho bộ phim rất nhiều đánh giá tích cực. Nhưng bên cạnh những điểm đáng khen đó thì phim lại thất bại trong việc xây dựng hình tượng nữ tướng.

Tiểu thuyết lãng mạn lịch sử và "Nữ tướng"

Bối cảnh hiện tại của phim cổ trang lãng mạn có thể không phù hợp với nguyên mẫu "nữ tướng". Mặc dù bối cảnh "nữ tướng" có thể thêm một lớp "hào quang quyền lực" cho nữ chính, nhưng chủ đề cốt lõi của phim cổ trang lãng mạn cuối cùng vẫn là tình yêu. Điều này có nghĩa là bất kể nhân vật nam chính hay nữ chính, chuyện tình cảm sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu. Như đã thấy trong một số bộ phim được phát sóng trong năm nay, phim cổ trang lãng mạn "nữ tướng" cũng tuân thủ nguyên tắc "phụ nữ mạnh hơn, đàn ông mạnh hơn". Do đó, ngay cả khi nữ chính là một vị tướng, nam chính cũng phải có sức mạnh hoặc địa vị vượt trội để duy trì cái gọi là sự căng thẳng. Một mô típ phổ biến trong truyện là trước tiên để nữ chính, một vị tướng hoặc nữ thần chiến tranh, phải chịu một thất bại lớn, sau đó để cô ấy yếu đuối, phải về phe một nam chính cấp cao, dù muốn hay không, và trở nên phục tùng. Nữ chính chắc chắn sẽ gặp phải một số khó khăn, nhưng đây chính là cách cô dần dần phá vỡ hàng phòng ngự của nam chính. Ví dụ như các bộ phim như Cẩm Nguyệt Như Ca, Nhập thanh vân, Nhất tiếu tùy ca. Hơn nữa, những âm mưu chính trị đan xen chặt chẽ với nhân vật "nữ tướng" là một điểm yếu của nhiều bộ phim tình cảm cổ trang.

Trong khi 'Sơn Hà Chẩm' sử dụng "mối tình chú rể giả" làm điểm nhấn, cặp đôi nam nữ chính lại bị chỉ trích vì thiếu sự ăn ý. Hơn nữa, "sự thay đổi quá mức" này đã làm yếu tố cấm kỵ của tiểu thuyết gốc bị lu mờ, dẫn đến việc khán giả không mấy mặn mà với cặp đôi này, ngay cả khi bộ phim đã đi được nửa chặng đường.

Trên thực tế, ngay cả trong những bộ phim tình cảm cổ trang nổi tiếng trước đây, chẳng hạn như những bộ phim tập trung vào mối thù gia đình, trinh thám và kinh doanh, sự phát triển sự nghiệp của nam và nữ chính cũng bị chỉ trích nặng nề. Ngay cả với chủ đề "nữ tướng" đang rất được ưa chuộng hiện nay, các dự án của cùng một nhóm nhà sáng tạo khó có thể đạt được bước tiến đáng kể. Theo khuôn mẫu đã được thiết lập của phim tình cảm cổ trang, tính cách mạnh mẽ và độc lập của "nữ tướng" đương nhiên rất khó để xây dựng một cách thực sự. Khán giả mong đợi một nữ chính mạnh mẽ, tài giỏi, nhưng thay vào đó lại thấy một khuôn mẫu dễ đoán, ám ảnh tình yêu, dẫn đến sự thất vọng dễ đoán. Một số vấn đề thường gặp trong phim cổ trang lãng mạn vẫn tồn tại, chẳng hạn như sự chuyển đổi cảm xúc đột ngột giữa nam và nữ chính, diễn xuất kém, tạo cảm giác gượng ép, và việc thay đổi dàn diễn viên cùng những cuộc chiến giữa người hâm mộ ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm xem phim.

Khó khăn khi khắc họa một "nữ tướng"

Cuối cùng, để một bộ phim cổ trang có sự góp mặt của một "nữ tướng" thực sự đáp ứng được kỳ vọng của khán giả, nó phải cân bằng được hai yếu tố: Một sự nghiệp vững chắc và một chuyện tình lãng mạn hấp dẫn. Điều này đặc biệt khó khăn trong thời điểm hiện tại. Nhiều bộ phim cổ trang 'nữ tướng' về cơ bản là "tình yêu đội lốt nữ chính mạnh mẽ", vốn dĩ yếu kém về mặt kịch bản.

Hiện tại, làng giải trí Trung Quốc có rất ít nữ diễn viên trẻ có thể mang được thần thái của một "nữ tướng". Hơn nữa, phim cổ trang thường chọn những nữ diễn viên trẻ, nổi tiếng với đôi tay, đôi chân thon thả và tính cách dịu dàng vào những vai này. Các cảnh hành động của họ thường bộc lộ sự thiếu kỹ năng, và diễn xuất của họ, cùng với vũ đạo hành động vốn đã thô sơ, lại thiếu sức mạnh và khó có thể biện minh.

Trong loạt tác phẩm năm nay, Quách Hiểu Đình trong "Thanh xuyên nhập mộng" và Lý Thấm trong "Nhất tiếu tùy ca", với tính cách điềm tĩnh và kiên quyết, cũng nhận được một số sự công nhận cho vai diễn "nữ tướng".

Thật không may, trong nhiều bộ phim cổ trang, thể lực và kỹ năng diễn xuất thuyết phục không nhất thiết là những yếu tố được cân nhắc hàng đầu. Tâm lý "chỉ cần người hâm mộ và tài nguyên" vẫn chưa được giải quyết.

Áp lực lên các bộ phim sắp ra mắt

Khán giả ngày càng thiếu niềm tin vào các bộ phim cổ trang "nữ tướng", điều này chắc chắn gây áp lực đáng kể lên các bộ phim sắp ra mắt. Tuy nhiên, vẫn có thể có những viên ngọc tiềm năng trong số những bộ phim sắp ra mắt này. Một số bộ phim cổ trang "nữ tướng" sở hữu những IP gốc đầy hứa hẹn và dàn diễn viên hấp dẫn. Các bộ phim cổ trang "nữ tướng" từng chứng kiến ​​sự gia tăng đột biến về sản xuất trong hai năm qua đã chứng kiến ​​sự sụt giảm đáng kể về mức độ phổ biến trong năm nay sau khi được phát hành tập trung. Dựa trên lịch trình sản xuất năm nay, hai bộ phim cổ trang "nữ tướng" được mong đợi nhất là Phong nguyệt bất tương quan và Kim Ngô bất cấm.