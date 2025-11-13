Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Đỉnh lưu V-pop' HIEUTHUHAI tái hiện hành trình âm nhạc độc bản, ba năm liền làm được điều đặc biệt này

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - HIEUTHUHAI xuất hiện trong ba mùa liên tiếp tại 'GENfest'. Nam nghệ sĩ chính thức xác nhận là mảnh ghép cuối cùng của chương trình và cũng là điều mà fanclub SUNDAYs của anh mong chờ nhất cuối năm nay.

HIEUTHUHAI từng “oanh tạc” hai mùa GENfest 2023 - 2024 với album Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó và những "bản hit" cùng nhóm GERDNANG. Set diễn của HIEUTHUHAI tại chương trình luôn là set "cháy nhất" nhờ lượng fan đông đảo, âm nhạc có sức lan toả và phong thái sân khấu chỉn chu, chuyên nghiệp.

516949132-1205930518000844-8192035035166403022-n.jpg

HIEUTHUHAI cũng từng chia sẻ trong một chương trình, đây là sân khấu anh được "bung xoã" đã nhất, mang đến những kỷ niệm cùng đám đông hàng chục nghìn người không thể nào quên. Qua hai mùa đại nhạc hội, HIEUTHUHAI dần trở thành cái tên gắn liền với GENfest. Mỗi lần trở lại, anh đều có cách để người ta phải nhắc về mình và "manifest" cho mùa tiếp theo.

poster-cong-bo-hieuthuhai.jpg

Đây là lần đầu tiên khu triển lãm âm nhạc của HIEUTHUHAI xuất hiện tại MBILLION. Nơi tái hiện hành trình và dấu ấn của anh dành riêng cho fandom. Tại đây, người hâm mộ có thể nghe, nhìn, chạm vào câu chuyện âm nhạc và cá tính nghệ sĩ.

hinh-anh-hieuthuhai-2.jpg

HIEUTHUHAI là người tiên phong chuyên nghiệp hóa văn hoá thần tượng tại Việt Nam. Anh là "sao Việt" đầu tiên lập website riêng dành cho fandom SUNDAYs. Đây là nơi người hâm mộ có thể cập nhật thông tin, trải nghiệm nội dung độc quyền, tham gia các sự kiện online và offline.

hinh-anh-hieuthuhai-1.jpg

Đồng thời, các fan có thể kết nối trực tiếp với hành trình âm nhạc của thần tượng. Việc này không chỉ nâng tầm trải nghiệm fandom, mà còn tạo ra một mô hình quản lý fandom chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế, mở ra một chuẩn mực mới cho cách nghệ sĩ và fan tương tác trong âm nhạc Việt.

548626937-1261146859145876-1759141441748838467-n.jpg

Sân khấu chương trình năm nay được “cầm trịch” bởi tổng đạo diễn Dương Mai Việt Anh. Vị đạo diễn này là người đứng sau những chương trình được đánh giá cao về tính nghệ thuật như WeChoice awards 2023 hay phần thi của Đức Phúc tại Intervision 2025.

Bình Nguyễn
#HIEUTHUHAI fandom platform #HIEUTHUHAI #fandom SUNDAYs #GENfest #GENfest presents MBILLION

